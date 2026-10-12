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Milli Takım İçin Teklif Yapılan Arda Turan’dan Cevap Geldi: “Savaş Varken Yarı Yolda Bırakmam”

Milli Takım İçin Teklif Yapılan Arda Turan’dan Cevap Geldi: “Savaş Varken Yarı Yolda Bırakmam”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 09:37
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdikten sonra TFF'nin yeni teknik direktör listesinde en çok konuşulan isim Shakhtar Donetsk'in başındaki Arda Turan oldu. Sabah gazetesinin haberine göre 39 yaşındaki teknik adam, federasyonun teklifine 'Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam' diyerek karşılık verdi. TFF heyeti ise çözüm olarak iki görevi birlikte yürütme formülünü masaya koydu.

Kaynak: Sabah

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Montella 1115 günlük görev süresinin ardından yollarını ayırdı ve gözler yerli teknik direktörlere çevrildi.

Montella 1115 günlük görev süresinin ardından yollarını ayırdı ve gözler yerli teknik direktörlere çevrildi.

TFF Yönetim Kurulu 9 Ekim'de Riva'da toplandı ve Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı aldı. Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçı da kaybederek -9 averajla son sırada kaldı. İtalyan teknik adam 1115 gün görevde kaldı; bu sürede 40 maçta 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki federasyonun yeni hoca için önceliğini yerli bir isimden yana kullandığı aktarıldı. Listenin en başında ise Arda Turan'ın adı yer alıyor.

Arda Turan'dan ilk yanıt: "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam."

Arda Turan'dan ilk yanıt: "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam."

Arda Turan, TFF'nin teklifine net bir yanıt verdi: 'Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam.' 

Sabah gazetesinin haberine göre Arda Turan'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğü öne sürüldü.

TFF'nin cevabı hazırdı: "Hem kulüp hem milli takımı çalıştırabilirsin."

TFF'nin cevabı hazırdı: "Hem kulüp hem milli takımı çalıştırabilirsin."

Federasyon heyeti Turan'ın itirazına karşı bir formül sundu: 'Hem kulüp hem de milli takımı çalıştırabilirsin.' Planın ayrıntıları henüz kesinleşmedi; çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Sıradaki adım, Turan'ın konuyu Shakhtar yönetimiyle konuşması. Görüşmeden istenen sonuç çıkmazsa TFF'nin yabancı teknik direktörlere yönelmesi bekleniyor.

Shakhtar ise teklifi daha ilk temasta soğuk karşıladı.

TFF, Arda Turan için Shakhtar Donetsk ile ilk temasını kurdu. Ukrayna ekibi kısa sürede yanıt vererek başarılı teknik adamı bırakmaya sıcak bakmadığını iletti; görüşmelerin süreceği aktarıldı.

Turan'ın Shakhtar ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

Shakhtar'da 61 maçta 40 galibiyet aldı, maç başına puan ortalaması 2,16.

Arda Turan, 1 Temmuz 2025'te Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Bu görevde şimdiye kadar 61 maça çıktı; 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Topladığı 132 puanla maç başına 2,16 ortalamaya ulaştı.

İlk sezonunda Ukrayna liginde şampiyonluğu kazanan teknik adam, bu sezon da takımını zirvede tutuyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta ise PSV ile 1-1 berabere kalınmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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