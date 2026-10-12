Milli Takım İçin Teklif Yapılan Arda Turan’dan Cevap Geldi: “Savaş Varken Yarı Yolda Bırakmam”
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdikten sonra TFF'nin yeni teknik direktör listesinde en çok konuşulan isim Shakhtar Donetsk'in başındaki Arda Turan oldu. Sabah gazetesinin haberine göre 39 yaşındaki teknik adam, federasyonun teklifine 'Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam' diyerek karşılık verdi. TFF heyeti ise çözüm olarak iki görevi birlikte yürütme formülünü masaya koydu.
Kaynak: Sabah
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Montella 1115 günlük görev süresinin ardından yollarını ayırdı ve gözler yerli teknik direktörlere çevrildi.
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Arda Turan'dan ilk yanıt: "Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam."
TFF'nin cevabı hazırdı: "Hem kulüp hem milli takımı çalıştırabilirsin."
Shakhtar ise teklifi daha ilk temasta soğuk karşıladı.
Shakhtar'da 61 maçta 40 galibiyet aldı, maç başına puan ortalaması 2,16.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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