Montella Sonrası Milli Takımda İbre Fatih Tekke'ye Döndü

Cingöz'ün aktardığı bilgi şu: A Milli Takım'daki teknik direktör arayışında ibre Fatih Tekke'ye döndü. Haberde bir görüşme tarihi, sözleşme ya da federasyondan gelen bir teyit yer almıyor; yani ortada resmî bir teklif bilgisi bulunmuyor.

Tekke'nin adı, Montella'nın ayrıldığı günden beri kulislerde dolaşıyordu. İlk günlerde Arda Turan, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'yla birlikte anılan deneyimli isim, Nihat Kahveci'nin Kontraspor'da 'Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı' demesiyle yeniden gündeme oturdu. Kahveci, Tekke'nin kadro tercihlerini ve mağlubiyetleri açıklayabilen biri olduğunu, takımın yeni bir yüze ihtiyacı bulunduğunu savundu.