Montella Sonrası Milli Takımda İbre Fatih Tekke'ye Döndü
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi, TFF'nin 9 Ekim'de duyurduğu 'devam etmeme' kararıyla kapandı. Federasyonun yeni teknik direktör arayışında ilk akla gelen isim Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olsa da kulislerden gelen son iddia farklı bir yönü işaret etti. Aydın Cingöz'ün aktardığına göre milli takımda ibre Fatih Tekke'ye döndü. Trabzonspor'dan eylül başında ayrılan Tekke'nin adı, Montella sonrası konuşulan isimler arasında zaten geçiyordu. TFF'den ise konuya dair resmî bir açıklama gelmedi. Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kaybeden takımın başına kimin geçeceği, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.
Cingöz'e göre Tekke, Montella sonrası arayışta öne çıktı
Trabzonspor'da 62 maçta 1,92 puan ortalaması tutturan Tekke eylül başında ayrıldı
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