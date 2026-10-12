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Montella Sonrası Milli Takımda İbre Fatih Tekke'ye Döndü

Montella Sonrası Milli Takımda İbre Fatih Tekke'ye Döndü

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
12.10.2026 - 17:49
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi, TFF'nin 9 Ekim'de duyurduğu 'devam etmeme' kararıyla kapandı. Federasyonun yeni teknik direktör arayışında ilk akla gelen isim Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olsa da kulislerden gelen son iddia farklı bir yönü işaret etti. Aydın Cingöz'ün aktardığına göre milli takımda ibre Fatih Tekke'ye döndü. Trabzonspor'dan eylül başında ayrılan Tekke'nin adı, Montella sonrası konuşulan isimler arasında zaten geçiyordu. TFF'den ise konuya dair resmî bir açıklama gelmedi. Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçı da kaybeden takımın başına kimin geçeceği, futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

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Cingöz'e göre Tekke, Montella sonrası arayışta öne çıktı

Cingöz'e göre Tekke, Montella sonrası arayışta öne çıktı

Cingöz'ün aktardığı bilgi şu: A Milli Takım'daki teknik direktör arayışında ibre Fatih Tekke'ye döndü. Haberde bir görüşme tarihi, sözleşme ya da federasyondan gelen bir teyit yer almıyor; yani ortada resmî bir teklif bilgisi bulunmuyor.

Tekke'nin adı, Montella'nın ayrıldığı günden beri kulislerde dolaşıyordu. İlk günlerde Arda Turan, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'yla birlikte anılan deneyimli isim, Nihat Kahveci'nin Kontraspor'da 'Benim şahsi görüşüm Fatih Tekke olmalı' demesiyle yeniden gündeme oturdu. Kahveci, Tekke'nin kadro tercihlerini ve mağlubiyetleri açıklayabilen biri olduğunu, takımın yeni bir yüze ihtiyacı bulunduğunu savundu.

Trabzonspor'da 62 maçta 1,92 puan ortalaması tutturan Tekke eylül başında ayrıldı

Trabzonspor'da 62 maçta 1,92 puan ortalaması tutturan Tekke eylül başında ayrıldı

Tekke, Trabzonspor'dan eylül başında karşılıklı anlaşmayla ayrıldı. Süreç, takımın Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros'a elenmesinin ardından gelen istifayla başlamıştı. Yönetim istifayı kabul etmedi, ancak Amedspor deplasmanındaki 2-1'lik yenilgi sonrası yollar ayrıldı.

Bordo-mavili kulüpte 62 maça çıkan teknik adamın puan ortalaması 1,92 oldu. Trabzonspor yaptığı açıklamada Tekke'ye emeği için teşekkür etti ve Türkiye Kupası'nı müzeye kazandırdığını hatırlattı.

Arda Turan'ın "savaş varken yarı yolda bırakmam" yanıtı listeyi yeniden açtı

Arda Turan'ın "savaş varken yarı yolda bırakmam" yanıtı listeyi yeniden açtı

TFF'nin ilk tercihinin Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan olduğu, Sabah gazetesinin haberine dayandırılarak aktarıldı. Aynı haberde Turan'ın 'Kulübüm ayrılmamı istemez, ben de savaş varken yarı yolda bırakmam' diyerek teklifi geri çevirdiği, federasyonun ise hem kulübü hem milli takımı çalıştırabileceği yönünde bir karşı öneri sunduğu öne sürüldü. Bunlar resmî açıklama değil, kulis bilgisi.

Listede adı geçen diğer isimler arasında Şenol Güneş ve Abdullah Avcı yer alıyor. Yabancı seçenekler olarak ise Julian Nagelsmann, Didier Deschamps ve Vitor Pereira konuşuluyor. TFF henüz yerli ya da yabancı bir hoca konusunda tercihini açıklamadı. Kesin tablo, federasyonun yeni teknik direktörü duyurmasıyla netleşecek.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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