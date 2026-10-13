Milli Takım Aday Listesinde Francesco Calzona Sürprizi: "Türkiye'den Temaslarımız Var"

Calzona, HT Spor'a yaptığı açıklamada Türkiye'den temaslar olduğunu doğruladı ve kendisine yöneltilen ilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Menajerim yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur.'

Bu sözlerle birlikte Calzona, milli takımın teknik direktörlük koltuğu için yürütülen arayışta öne çıkan yeni bir isim oldu.