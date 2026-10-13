article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım Aday Listesinde Francesco Calzona Sürprizi: "Türkiye'den Temaslarımız Var"

Milli Takım Aday Listesinde Francesco Calzona Sürprizi: "Türkiye'den Temaslarımız Var"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 17:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun adayları değerlendirdiği bu süreçte İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona'nın ismi de masaya geldi. Calzona, HT Spor'a yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisine ulaşıldığını doğruladı ve milli takımı çalıştırma ihtimaline nasıl baktığını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Federasyona menajeri aracılığıyla önerildi.

Federasyona menajeri aracılığıyla önerildi.

HT Spor'un haberine göre son olarak Napoli'de görev yapan 57 yaşındaki Francesco Calzona, menajerler aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na önerildi. Federasyon Montella sonrası için adayları değerlendirirken İtalyan futbolunun deneyimli çalıştırıcılarından Calzona'nın ismi de bu listeye eklenmiş oldu.

Türkiye'den temas olduğunu doğruladı.

Türkiye'den temas olduğunu doğruladı.

Calzona, HT Spor'a yaptığı açıklamada Türkiye'den temaslar olduğunu doğruladı ve kendisine yöneltilen ilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Menajerim yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı. Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur. Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur.'

Bu sözlerle birlikte Calzona, milli takımın teknik direktörlük koltuğu için yürütülen arayışta öne çıkan yeni bir isim oldu.

Kariyeri Alessandria'dan Napoli'ye uzanıyor.

Kariyeri Alessandria'dan Napoli'ye uzanıyor.

Teknik direktörlük kariyerine yardımcı antrenörlük yaparak başlayan Calzona, İtalya'da önce Alessandria, Sorrento ve Empoli'de çalıştı. Ardından Napoli'de görev yapan İtalyan çalıştırıcı bir süre Cagliari'de de teknik direktörlük yaptı, 2021'de yeniden Napoli'ye döndü ve son olarak da Napoli'yi çalışıtırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın