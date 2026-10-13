Milli Takım Aday Listesinde Francesco Calzona Sürprizi: "Türkiye'den Temaslarımız Var"
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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun adayları değerlendirdiği bu süreçte İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona'nın ismi de masaya geldi. Calzona, HT Spor'a yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisine ulaşıldığını doğruladı ve milli takımı çalıştırma ihtimaline nasıl baktığını anlattı.
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Federasyona menajeri aracılığıyla önerildi.
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Türkiye'den temas olduğunu doğruladı.
Kariyeri Alessandria'dan Napoli'ye uzanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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