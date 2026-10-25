Çocukluk Fotoğraflarını Yapay Zekayla Güzelleştirip Sonra "Özür Dilerim" Diyenler Güldürdü
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Sosyal medyada bu hafta herkes çocukluğunu itiraf ediyor. Akım şöyle işliyor: Önce yapay zekayla kusursuz hale getirilmiş bir çocukluk fotoğrafı paylaşılıyor, sonraki her karede bir 'yalan' geri alınıyor. Sarı saçlar kararıyor, mavi gözler kahveye dönüyor, elbiseler eşofmana dönüşüyor. Son karede ise fotoğrafın gerçek hali ve kocaman bir 'özür dilerim' geliyor. Türkiye'de akımı X'te en çok yayan paylaşım 1,4 milyon kez görüntülendi.
Kaynak: X
Akımı X'te alevlendiren paylaşım bu oldu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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