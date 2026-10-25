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Çocukluk Fotoğraflarını Yapay Zekayla Güzelleştirip Sonra "Özür Dilerim" Diyenler Güldürdü

Çocukluk Fotoğraflarını Yapay Zekayla Güzelleştirip Sonra "Özür Dilerim" Diyenler Güldürdü

Sosyal Medya Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 11:47
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Sosyal medyada bu hafta herkes çocukluğunu itiraf ediyor. Akım şöyle işliyor: Önce yapay zekayla kusursuz hale getirilmiş bir çocukluk fotoğrafı paylaşılıyor, sonraki her karede bir 'yalan' geri alınıyor. Sarı saçlar kararıyor, mavi gözler kahveye dönüyor, elbiseler eşofmana dönüşüyor. Son karede ise fotoğrafın gerçek hali ve kocaman bir 'özür dilerim' geliyor. Türkiye'de akımı X'te en çok yayan paylaşım 1,4 milyon kez görüntülendi.

Kaynak: X

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Akımı X'te alevlendiren paylaşım bu oldu

Akımı X'te alevlendiren paylaşım bu oldu
twitter.com

'Annemin çektiği bu fotoğrafta ben bilgisayarla oynuyorum, abim de beni izliyor.' / 'Aslında oynayan abimdi.' / 'Ben de izlemiyordum zaten, abim rahat oynasın diye ona masa olmuştum.'

Ardından herkes kendi itirafını getirdi

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twitter.com

'Bu fotoğrafta ablam beni salıncakta sallıyor, ikimiz de çok eğleniyoruz.' / 'Aslında ben ablamı sallıyordum.' / 'Şaka şaka, ablam beni döverek salıncaktan indirmişti.'

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TikTok'ta da akımın Türkçe örnekleri yağdı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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