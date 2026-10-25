Çocukluk Fotoğraflarını Yapay Zekayla Güzelleştirip Sonra "Özür Dilerim" Diyenler Güldürdü

Sosyal medyada bu hafta herkes çocukluğunu itiraf ediyor. Akım şöyle işliyor: Önce yapay zekayla kusursuz hale getirilmiş bir çocukluk fotoğrafı paylaşılıyor, sonraki her karede bir 'yalan' geri alınıyor. Sarı saçlar kararıyor, mavi gözler kahveye dönüyor, elbiseler eşofmana dönüşüyor. Son karede ise fotoğrafın gerçek hali ve kocaman bir 'özür dilerim' geliyor. Türkiye'de akımı X'te en çok yayan paylaşım 1,4 milyon kez görüntülendi.

Kaynak: X