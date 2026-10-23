Akım için ChatGPT ya da Gemini gibi görsel düzenleyebilen bir yapay zeka aracı yeterli. Önce kendinize ait bir çocukluk fotoğrafı seçip araca yükleyin.

Komut yazarken neyin değişmeyeceğini açıkça belirtin. Örneğin 'Fotoğraftaki çocuğun yüzünü, saçını ve duruşunu aynı tut. Üzerindeki kostümü mavi bir prenses elbisesine çevir. Arkaya süslenmiş bir veranda ekle. Çizim değil, gerçek bir fotoğraf gibi görünsün' gibi bir komut kullanabilirsiniz.

Kostümün rengini ve şeklini yazmak sonucu iyileştiriyor. Tek kelimelik komutlar daha sıradan sonuçlar veriyor. Yüzün doğru çıkması için birkaç deneme gerekebilir. Yapay zekanın duruşu değiştirip değiştirmediğini ve asıl fotoğraftan kalan izleri de kontrol edin.

I'm So Sorry Akımı İçin Örnek Komutlar:

Komut 1:

Yüklediğim fotoğraftaki çocuğun yüzünü, yaşını, saçını, ten rengini ve duruşunu hiç değiştirme. Üzerindeki kıyafeti pırıltılı, açık mavi bir prenses elbisesine ve başında küçük gümüş bir taca çevir. Arka planı Cadılar Bayramı için balkabakları ve ışıklarla süslenmiş bir eve dönüştür. Fotoğraf çizim gibi değil, profesyonel bir fotoğrafçının çektiği net ve gerçekçi bir kare gibi görünsün.

Komut 2: