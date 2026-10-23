Yapay Zeka ile Çocukluk Fotoğrafı Değiştirme Akımı Nasıl Yapılır? I'm So Sorry Akımı
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Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan akımı, yapay zekayla düzenlenmiş çocukluk fotoğraflarının gerçeğini gösteren 'I'm So Sorry' akımı. Kullanıcılar önce kusursuz görünen bir çocukluk fotoğrafı paylaşıyor, sonraki karelerde ise fotoğrafın asıl halini gösterip özür diliyor.
I'm So Sorry akımı nedir?
Yapay zeka ile çocukluk fotoğrafı nasıl değiştirilir?
Akım kareleri nasıl sıralanır ve hangi ses kullanılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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