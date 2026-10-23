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Yapay Zeka ile Çocukluk Fotoğrafı Değiştirme Akımı Nasıl Yapılır? I'm So Sorry Akımı

Yapay Zeka ile Çocukluk Fotoğrafı Değiştirme Akımı Nasıl Yapılır? I'm So Sorry Akımı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 17:20
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Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan akımı, yapay zekayla düzenlenmiş çocukluk fotoğraflarının gerçeğini gösteren 'I'm So Sorry' akımı. Kullanıcılar önce kusursuz görünen bir çocukluk fotoğrafı paylaşıyor, sonraki karelerde ise fotoğrafın asıl halini gösterip özür diliyor.

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I'm So Sorry akımı nedir?

I'm So Sorry akımı nedir?

I'm So Sorry, TikTok'ta fotoğraf slaytı olarak paylaşılan bir akım. İlk karede kişi kendine ait gibi gösterdiği düzenlenmiş bir fotoğraf paylaşıyor. Sonraki karelerde fotoğrafın asıl hali ortaya çıkıyor, son karede de 'özür dilerim, yalan söyledim' deniyor.

Akımın en çok izlenen örneklerinde çocuklukta giyilen Cadılar Bayramı kostümleri kullanılıyor. Bir örnekte prenses elbisesi gibi görünen kostümün aslında bambaşka bir kostüm olduğu ortaya çıkıyor. Başka bir örnekte ise gerçekçi görünen Roma askeri miğferinin, ağabeyin evde kendi yaptığı bir miğfer olduğu görülüyor.

Akımın ilk örneği Ağustos 2026'da paylaşıldı, Ekim'in ikinci yarısında ise hızla yayıldı. Türkiye'de de birçok kullanıcı kendi çocukluk fotoğraflarıyla akıma katıldı.

Yapay zeka ile çocukluk fotoğrafı nasıl değiştirilir?

Yapay zeka ile çocukluk fotoğrafı nasıl değiştirilir?

Akım için ChatGPT ya da Gemini gibi görsel düzenleyebilen bir yapay zeka aracı yeterli. Önce kendinize ait bir çocukluk fotoğrafı seçip araca yükleyin.

Komut yazarken neyin değişmeyeceğini açıkça belirtin. Örneğin 'Fotoğraftaki çocuğun yüzünü, saçını ve duruşunu aynı tut. Üzerindeki kostümü mavi bir prenses elbisesine çevir. Arkaya süslenmiş bir veranda ekle. Çizim değil, gerçek bir fotoğraf gibi görünsün' gibi bir komut kullanabilirsiniz.

Kostümün rengini ve şeklini yazmak sonucu iyileştiriyor. Tek kelimelik komutlar daha sıradan sonuçlar veriyor. Yüzün doğru çıkması için birkaç deneme gerekebilir. Yapay zekanın duruşu değiştirip değiştirmediğini ve asıl fotoğraftan kalan izleri de kontrol edin.

I'm So Sorry Akımı İçin Örnek Komutlar:

Komut 1:

Yüklediğim fotoğraftaki çocuğun yüzünü, yaşını, saçını, ten rengini ve duruşunu hiç değiştirme. Üzerindeki kıyafeti pırıltılı, açık mavi bir prenses elbisesine ve başında küçük gümüş bir taca çevir. Arka planı Cadılar Bayramı için balkabakları ve ışıklarla süslenmiş bir eve dönüştür. Fotoğraf çizim gibi değil, profesyonel bir fotoğrafçının çektiği net ve gerçekçi bir kare gibi görünsün.

Komut 2:

Bu fotoğraftaki çocuğu aynı yüz, aynı yaş ve aynı pozla koru. Üzerindeki el yapımı kostümü kırmızı pelerinli, göğsünde parlak bir amblem olan profesyonel bir süper kahraman kostümüne çevir. Kostüm kumaş dokusuyla gerçek gibi görünsün. Arka plana gün batımında bir bahçe ekle, ışık sıcak ve doğal olsun. Sonuç gerçek bir fotoğraf gibi olmalı, karikatür ya da çizim olmamalı.

Akım kareleri nasıl sıralanır ve hangi ses kullanılır?

Akım kareleri nasıl sıralanır ve hangi ses kullanılır?

Akım genellikle üç kareden oluşuyor. İlk karede yapay zekayla düzenlenmiş fotoğraf ve 'Küçükken Cadılar Bayramı'nda prenses olmuştum' gibi bir yazı yer alıyor. İkinci karede aynı fotoğraf bulanıklaştırılıp koyulaştırılıyor ve 'çok özür dilerim, yalan söyledim' yazılıyor. Üçüncü karede ise fotoğrafın hiç düzenlenmemiş gerçek hali paylaşılıyor.

Kareler TikTok'un fotoğraf modunda birleştiriliyor. Akıma katılmak için uygulamanın içinden akımda kullanılan orijinal ses seçiliyor.

Yalnızca kendinize ya da izni olan kişilere ait fotoğrafları kullanmaya dikkat edin. Başkasının çocukluk fotoğrafını izinsiz yapay zekaya yüklemek mahremiyet sorunlarına yol açabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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