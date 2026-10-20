Yapay Zekaya Asla Yaptırmamanız Gereken 5 Şey

Bazı yapay zeka araçları e-postanıza bağlanabiliyor, internette gezinebiliyor ve sizin adınıza başka hizmetlerle işlem yapabiliyor. Verilen yetki arttıkça açığa çıkabilecek bilgi de artıyor. Her adımda onay almadan çalışan araçlar bir talimatı yanlış anlayabiliyor ya da bir web sayfasına gizlenmiş komutu uygulayabiliyor.

Her araca yalnızca yapacağı iş için gereken izinleri vermek, banka hesaplarını, iş e-postasını ve hassas belgeleri erişimin dışında tutmak daha güvenli. Para transferi gibi hassas işlemlerden önce mutlaka insan onayı istenmeli.