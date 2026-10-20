article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapay Zekaya Asla Yaptırmamanız Gereken 5 Şey

Yapay Zekaya Asla Yaptırmamanız Gereken 5 Şey

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yapay zeka araçları yazı yazmaktan bilgi düzenlemeye kadar pek çok işte kullanılıyor. Ancak bu araçlar her zaman doğru cevap vermiyor ve kişisel verileri riske atabiliyor, bazı işleri onlara bırakmamak gerekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekaya hesaplarınıza sınırsız erişim vermeyin

Yapay zekaya hesaplarınıza sınırsız erişim vermeyin

Bazı yapay zeka araçları e-postanıza bağlanabiliyor, internette gezinebiliyor ve sizin adınıza başka hizmetlerle işlem yapabiliyor. Verilen yetki arttıkça açığa çıkabilecek bilgi de artıyor. Her adımda onay almadan çalışan araçlar bir talimatı yanlış anlayabiliyor ya da bir web sayfasına gizlenmiş komutu uygulayabiliyor.

Her araca yalnızca yapacağı iş için gereken izinleri vermek, banka hesaplarını, iş e-postasını ve hassas belgeleri erişimin dışında tutmak daha güvenli. Para transferi gibi hassas işlemlerden önce mutlaka insan onayı istenmeli.

Sağlıkla ilgili kararları yapay zekaya bırakmayın

Sağlıkla ilgili kararları yapay zekaya bırakmayın

Yapay zeka belirtileri anlamaya, hastalıklar ve tedaviler hakkında bilgi toplamaya yardım edebilir ama sürecin tamamında güvenilir değil. Cevaplar ikna edici görünse de önemli ayrıntıları atlayabiliyor ve zararlı kararlara yol açabiliyor. Doktorlara teşhiste yardım eden modeller geliştirilse de bu araçlar ilaç kullanımı ve tahlil sonuçlarının yorumlanması dahil uzman değerlendirmesinin yerini tutmuyor.

Tıbbi terimleri anlamak, doktora gitmeden önce soruları düzenlemek ya da bilgiyi sadeleştirmek için yapay zekadan yararlanılabilir. Tedaviye başlamak ya da bir belirtinin ne kadar ciddi olduğuna karar vermek ise yapay zekaya bırakılmamalı.

Büyük para kararlarında yapay zekaya güvenmeyin

Büyük para kararlarında yapay zekaya güvenmeyin

Yapay zeka harcamaları düzenlemek, bütçe hazırlamak ve tasarruf yolları bulmak için işe yarıyor. Ancak gelirinizi, borçlarınızı, hedeflerinizi ve risk toleransınızı hesaba katmayabildiği için büyük meblağları ilgilendiren kararları ona bırakmamak gerekiyor. Tüm bilgiler verilse bile yatırım ve vergi konusunda yanlış ya da güncel olmayan tavsiyeler verebiliyor.

Kötü bir tavsiye yüzünden bir finans danışmanı sorumlu tutulabilirken sohbet botu sorumlu tutulamıyor, zararın tamamı kullanıcıya kalıyor. Yapay zeka bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir ama uzun vadeli yatırımlarda bir uzmana danışmak gerekiyor.

Yapay zeka terapinin ya da duygusal desteğin yerini tutmuyor

Yapay zeka terapinin ya da duygusal desteğin yerini tutmuyor

Sohbet botları psikolojik destek vermek için eğitilmedi. Zararlı düşünceleri sorgulatmak yerine pekiştirebiliyor, yanlış fikirlere fazla kolay katılabiliyor. Özellikle kırılgan durumdaki insanlar için bu tehlikeli olabiliyor.

Duygusal destek için sohbet botlarına yaslanmak, insanların kendilerine gerçekten yardım edebilecek kişilerden uzaklaşmasına da yol açabiliyor. Zor bir dönemde güvenilen kişilere ya da psikolog gibi uzmanlara başvurmak gerekiyor.

Şirketinizin gizli bilgilerini yapay zeka araçlarıyla paylaşmayın

Şirketinizin gizli bilgilerini yapay zeka araçlarıyla paylaşmayın

Şirket içi belgeleri, e-postaları ya da yazılım kodlarını yapay zeka araçlarına yapıştırmak hassas verilerin açığa çıkmasına yol açabiliyor. Bazı araçlar gizlilik ayarları açık olsa bile verileri modellerini eğitmek için kullanabiliyor. Çalışanların gizli kodları yapay zeka araçlarıyla paylaşmasının ardından bazı büyük teknoloji şirketleri bu araçların kullanımını yasakladı ya da kısıtladı.

Sızıntılar projeleri tehlikeye atabiliyor, ticari sırları açığa çıkarabiliyor ve maddi kayıplara yol açabiliyor. Şirket bilgilerini paylaşan çalışanlar disiplin cezasıyla ya da işten çıkarılmayla karşılaşabiliyor. Şirket verilerini yapay zekayla paylaşmadan önce izin alınıp alınmadığından emin olmak gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın