Yapay Zekaya Asla Yaptırmamanız Gereken 5 Şey
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Yapay zeka araçları yazı yazmaktan bilgi düzenlemeye kadar pek çok işte kullanılıyor. Ancak bu araçlar her zaman doğru cevap vermiyor ve kişisel verileri riske atabiliyor, bazı işleri onlara bırakmamak gerekiyor.
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Yapay zekaya hesaplarınıza sınırsız erişim vermeyin
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Sağlıkla ilgili kararları yapay zekaya bırakmayın
Büyük para kararlarında yapay zekaya güvenmeyin
Yapay zeka terapinin ya da duygusal desteğin yerini tutmuyor
Şirketinizin gizli bilgilerini yapay zeka araçlarıyla paylaşmayın
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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