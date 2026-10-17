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Reklamlar Üzerinden Casus Yazılım Bulaştırdılar: Tıklamaya Bile Gerek Yok

Reklamlar Üzerinden Casus Yazılım Bulaştırdılar: Tıklamaya Bile Gerek Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 10:36
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Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab, İsrailli reklam şirketi Discover-Tech'in hedefli internet reklamlarını casus yazılım dağıtmak için kullandığını ortaya koydu. 15 Ekim'de yayımlanan raporda anlatılan saldırılarda reklamın ekranda görünmesi yetiyor, kullanıcının tıklaması bile gerekmiyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Al Jazeera'daki en az 45 cihaz hedef alındı

Al Jazeera'daki en az 45 cihaz hedef alındı

Citizen Lab, 2024 ve 2025'te Al Jazeera ağındaki en az 45 cihazın sıfır tıklamalı saldırılarla hedef alındığını tespit etti. Araştırmacılar saldırıları, yeni adı Integrity Labs olan Candiru şirketinin casus yazılımına ve Discover-Tech'in reklamlarına yüksek güvenle bağladı.

Al Jazeera'nın paylaştığı ağ kayıtlarında aynı sıra görüldü. Cihazlar önce Discover-Tech sunucularına bağlanıyor, ardından Candiru'nun kontrol sunucusu cihazı inceliyor ve son aşamada cihaz casus yazılımın komuta sunucusuyla iletişim kuruyordu.

Reklam açık artırmasındaki veriler hedef seçmek için kullanıldı

Reklam açık artırmasındaki veriler hedef seçmek için kullanıldı

Bir uygulamada ya da sitede görülen reklam, çoğu zaman bir saniyeden kısa süren otomatik bir açık artırmayla belirleniyor. Süreçte cihaz kimlikleri, IP adresi ve konum gibi bilgiler reklamcılarla paylaşılıyor, reklamın içine de cihazda çalışan kod eklenebiliyor.

Discover-Tech'in reklamlarındaki kod, cihazı şirketin sunucusuna bağlıyor ve reklam kimliğini gönderiyordu. Sunucu, IP adresi ve kimlik bilgisine bakıp cihazın hedef olup olmadığına karar veriyor, hedef seçilen cihaza ek kod gönderiyordu. Citizen Lab, şirketin Controlium adını verdiği platformun casus yazılım ortaklarına kullanıcıları tanımlama ve cihazlara otomatik bulaşma imkanı sunduğunu belirtti.

Reklamlar on binlerce uygulama ve sitede gösterildi

Reklamlar on binlerce uygulama ve sitede gösterildi

Araştırmacılar yaklaşık dört milyar reklam teklifi kaydını inceledi. Saldırı kodu taşıyan reklamlar 75 bin 373 farklı Android ve iOS uygulamasının kullanıcılarına, 120 bin 768 farklı sitenin ziyaretçilerine gösterildi. Reklamlar NATO ve Birleşmiş Milletler ağlarında da göründü, araştırmaya katılan Confiant ise ABD Savunma Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ağlarında iz buldu.

Bulgular paylaşılınca Google, şirketin reklam borsalarına erişimini kesti, başka reklam platformları da Discover-Tech'in hesaplarını kapattı. Citizen Lab, yetkililere Discover-Tech ve Candiru hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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