Reklamlar Üzerinden Casus Yazılım Bulaştırdılar: Tıklamaya Bile Gerek Yok

Bir uygulamada ya da sitede görülen reklam, çoğu zaman bir saniyeden kısa süren otomatik bir açık artırmayla belirleniyor. Süreçte cihaz kimlikleri, IP adresi ve konum gibi bilgiler reklamcılarla paylaşılıyor, reklamın içine de cihazda çalışan kod eklenebiliyor.

Discover-Tech'in reklamlarındaki kod, cihazı şirketin sunucusuna bağlıyor ve reklam kimliğini gönderiyordu. Sunucu, IP adresi ve kimlik bilgisine bakıp cihazın hedef olup olmadığına karar veriyor, hedef seçilen cihaza ek kod gönderiyordu. Citizen Lab, şirketin Controlium adını verdiği platformun casus yazılım ortaklarına kullanıcıları tanımlama ve cihazlara otomatik bulaşma imkanı sunduğunu belirtti.