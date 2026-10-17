Reklamlar Üzerinden Casus Yazılım Bulaştırdılar: Tıklamaya Bile Gerek Yok
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Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab, İsrailli reklam şirketi Discover-Tech'in hedefli internet reklamlarını casus yazılım dağıtmak için kullandığını ortaya koydu. 15 Ekim'de yayımlanan raporda anlatılan saldırılarda reklamın ekranda görünmesi yetiyor, kullanıcının tıklaması bile gerekmiyor.
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Al Jazeera'daki en az 45 cihaz hedef alındı
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Reklam açık artırmasındaki veriler hedef seçmek için kullanıldı
Reklamlar on binlerce uygulama ve sitede gösterildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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