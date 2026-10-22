PHP Nedir, Ne İşe Yarar? Avrupa'da Devlet Sitelerini Kapattıran PHP Açığı Neden Önemli?
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PHP nedir, ne işe yarar?
PHP'yi kim geliştirdi, açılımı ne?
PHP'deki açık neden bu kadar çok siteyi etkiledi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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