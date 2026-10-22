PHP Nedir, Ne İşe Yarar? Avrupa'da Devlet Sitelerini Kapattıran PHP Açığı Neden Önemli?

PHP, web sitelerinin sunucu tarafında çalışan bir programlama dili. Bir siteye girdiğinizde sayfayı oluşturan kodun bir kısmı sizin tarayıcınızda değil, sitenin barındığı sunucuda çalışır. PHP tam olarak bu işi yapar.

Üye girişi, form gönderme, yorum yazma, ürün listeleme ya da bir haberin veritabanından çekilip sayfada gösterilmesi gibi işlemler sıklıkla PHP ile yapılır. Sunucu PHP kodunu çalıştırır, ortaya çıkan sayfayı ziyaretçinin tarayıcısına gönderir.

Pek çok popüler içerik yönetim sistemi ve blog altyapısı da PHP ile yazılmış durumda. Kullanıcı bu altyapıları kullanırken PHP'yi görmez ama site onun sayesinde çalışır.