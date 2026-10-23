Yapay Zeka Soslu "Üzgünüm" Akımı Sosyal Medyayı Ele Geçirdi
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TikTok'ta bir süredir dolaşan 'I'm so sorry' akımı X'e de taştı. Akım şöyle işliyor: Kullanıcılar çocukluk fotoğraflarını yapay zekayla estetik, sanki profesyonelce çekilmiş karelere dönüştürüyor, paylaşımın son karesine ise fotoğrafın orijinal hâlini koyuyor. Akımı X'te büyüten paylaşımlardan biri, bu akımın çok komik olduğunu ve çocukluk fotoğrafları konusunda kendini daha iyi hissettirdiğini yazan bir kullanıcıdan geldi. Alıntılarda aynı kurgu farklı yüzlerle tekrarlandı.
“TikTok’taki ‘I’m so sorry’ akımı çok komik. Çocukluk fotoğraflarım konusunda kendimi daha iyi hissettiriyor.”
“Bu kesinlikle bir numara olmalı.”
“😭💀✋🏾✋🏾✋🏾”
“Gülmekten yoruldum 🤣”
“Yok artık 😭😭😭”
“Ağlıyorum 😭😭”
“😭😭😭😭😭😭😭😭”
“Yaaa 😭”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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