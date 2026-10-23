Yapay Zeka Soslu "Üzgünüm" Akımı Sosyal Medyayı Ele Geçirdi

TikTok'ta bir süredir dolaşan 'I'm so sorry' akımı X'e de taştı. Akım şöyle işliyor: Kullanıcılar çocukluk fotoğraflarını yapay zekayla estetik, sanki profesyonelce çekilmiş karelere dönüştürüyor, paylaşımın son karesine ise fotoğrafın orijinal hâlini koyuyor. Akımı X'te büyüten paylaşımlardan biri, bu akımın çok komik olduğunu ve çocukluk fotoğrafları konusunda kendini daha iyi hissettirdiğini yazan bir kullanıcıdan geldi. Alıntılarda aynı kurgu farklı yüzlerle tekrarlandı.