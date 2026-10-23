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Yapay Zeka Soslu "Üzgünüm" Akımı Sosyal Medyayı Ele Geçirdi

Yapay Zeka Soslu "Üzgünüm" Akımı Sosyal Medyayı Ele Geçirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.10.2026 - 17:32
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TikTok'ta bir süredir dolaşan 'I'm so sorry' akımı X'e de taştı. Akım şöyle işliyor: Kullanıcılar çocukluk fotoğraflarını yapay zekayla estetik, sanki profesyonelce çekilmiş karelere dönüştürüyor, paylaşımın son karesine ise fotoğrafın orijinal hâlini koyuyor. Akımı X'te büyüten paylaşımlardan biri, bu akımın çok komik olduğunu ve çocukluk fotoğrafları konusunda kendini daha iyi hissettirdiğini yazan bir kullanıcıdan geldi. Alıntılarda aynı kurgu farklı yüzlerle tekrarlandı.

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“TikTok’taki ‘I’m so sorry’ akımı çok komik. Çocukluk fotoğraflarım konusunda kendimi daha iyi hissettiriyor.”

“TikTok’taki ‘I’m so sorry’ akımı çok komik. Çocukluk fotoğraflarım konusunda kendimi daha iyi hissettiriyor.”
twitter.com

“Bu kesinlikle bir numara olmalı.”

“Bu kesinlikle bir numara olmalı.”

“2011 Noeli’nde ben buydum.” / “Yok, çanta yoktu… Üstelik kırmızı ile kahverengi giymiştim.” / “Topuklular pembe bile değildi.” / “Çok özür dilerim.”

“😭💀✋🏾✋🏾✋🏾”

“😭💀✋🏾✋🏾✋🏾”

“Bu, bebekken ben.” / “Bir de kısa sarı saçlarım vardı.” / “Yalan söylediğim için özür dilerim, aslında üstümde bu vardı.” / “ÇOK özür dilerim 😭”

“Gülmekten yoruldum 🤣”

“Gülmekten yoruldum 🤣”

“Bu, bebekken ben 🥰🥰” / “Tamam… yalan söyledim, kel değildim.” / “Yine yanlış, çünkü saçım gerçekten o kadar kıvırcık değildi.” / “Affet beni, çok ama çok özür dilerim 😭”

“Yok artık 😭😭😭”

“Yok artık 😭😭😭”

“Bu, çocukken ben.” / “Üzgünüm, çanta ve ayakkabının rengi konusunda yalan söyledim.” / “Ay, özür dilerim, örgüler ve ayakkabı konusunda da yalan söyledim.” / “Çok özür dilerim 😭”

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“Ağlıyorum 😭😭”

“Ağlıyorum 😭😭”

“Bu, yıllar önceki en sevdiğim kıyafetimdi.” / “Yalan söylediğim için özür dilerim, o gün kurdele yoktu.” / “Ooo, bir de uzun saç.” / “Özür dilerim.”

“😭😭😭😭😭😭😭😭”

“😭😭😭😭😭😭😭😭”

“Bu, bebekliğimden bir fotoğraf 🥰” / “Pardon, saçım o kadar kıvırcık bile değildi.” / “Baştan saçım bile yoktu.” / “Çok özür dilerim 😭”

“Yaaa 😭”

“Yaaa 😭”

“Bu, 10 yıl önce bir düğünde giydiğim kıyafetti.” / “Arka plan konusunda yalan söylediğim için özür dilerim 😢” / “Elbisenin rengi konusunda da yalan söyledim, özür dilerim.” / “Çok ama çok özür dilerim 😭”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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