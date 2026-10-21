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"Bu Mutfak İçin Önerileriniz Neler" Diyen Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Viral Oldu

"Bu Mutfak İçin Önerileriniz Neler" Diyen Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Viral Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 20:27
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X'te Elif adlı kullanıcının 'Bu mutfak için önerileriniz neler. Yeterli paranız var nasıl tasarlardınız?' sorusuyla paylaştığı mutfak fotoğrafı, altına gelen yanıtlarla viral oldu. Penceresi ve tek sıra dolabıyla koridoru andıran bu mutfaktaki yanıtlarda kimi kullanıcı orayı kahve köşesine, kimi beyaz ya da yeşil bir mutfağa dönüştürdü; kimi de 'Yeterli param olsa kiramı öder, karnımı doyururum' diyerek mutfak tasarlamayı geçti.

İşte en çok etkileşim alan yanıtlardan 20'si 👇

Kaynak: Elif / X

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Her şey bu paylaşımla başladı 👇

Her şey bu paylaşımla başladı 👇
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Kahve köşesi nasıl oldu acaba

Kahve köşesi nasıl oldu acaba
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Baksana şuna, çok tatlı yaptım

Baksana şuna, çok tatlı yaptım
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Şuna bak lütfen mükkk

Şuna bak lütfen mükkk
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Fotolara bakınca mutfak yemek yapılan yer değil miydi diye düşünmeye başladım

Fotolara bakınca mutfak yemek yapılan yer değil miydi diye düşünmeye başladım
twitter.com

Beyaz olurdu sanırım, ferah

Beyaz olurdu sanırım, ferah
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Senin için gruptan çıktım ve yaptım bunu, ne demek olduğunu biliyorsun değil mi gruptan çıkmak 😂 Mis gibi ferah bir mutfak yaptım

Senin için gruptan çıktım ve yaptım bunu, ne demek olduğunu biliyorsun değil mi gruptan çıkmak 😂 Mis gibi ferah bir mutfak yaptım
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Çok güzel, bi kahve köşesi olabilir aslında burada

Çok güzel, bi kahve köşesi olabilir aslında burada
twitter.com

Yeterli param olsa, kiramı ödeyip karnımı doyururum, mutfak tasarlamakla işim olmaz.

Yeterli param olsa, kiramı ödeyip karnımı doyururum, mutfak tasarlamakla işim olmaz.
twitter.com

Burası olsa olsa kiler olur

Burası olsa olsa kiler olur
twitter.com

Burada bir şey olmaz ki

Burada bir şey olmaz ki
twitter.com
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Yeşil olsa fena olmazmış burası ama

Yeşil olsa fena olmazmış burası ama
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yemek yapmaya yer kalmadı

Yemek yapmaya yer kalmadı
twitter.com

Böyle çok şık

Böyle çok şık
twitter.com

Bir Allah'ın kulu nerde evye dememiş mi yahu

Bir Allah'ın kulu nerde evye dememiş mi yahu
twitter.com
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Çok ferah olmadı mı ya

Çok ferah olmadı mı ya
twitter.com

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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