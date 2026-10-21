"Bu Mutfak İçin Önerileriniz Neler" Diyen Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Viral Oldu
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X'te Elif adlı kullanıcının 'Bu mutfak için önerileriniz neler. Yeterli paranız var nasıl tasarlardınız?' sorusuyla paylaştığı mutfak fotoğrafı, altına gelen yanıtlarla viral oldu. Penceresi ve tek sıra dolabıyla koridoru andıran bu mutfaktaki yanıtlarda kimi kullanıcı orayı kahve köşesine, kimi beyaz ya da yeşil bir mutfağa dönüştürdü; kimi de 'Yeterli param olsa kiramı öder, karnımı doyururum' diyerek mutfak tasarlamayı geçti.
İşte en çok etkileşim alan yanıtlardan 20'si 👇
Her şey bu paylaşımla başladı 👇
Kahve köşesi nasıl oldu acaba
Baksana şuna, çok tatlı yaptım
👇
👇
Şuna bak lütfen mükkk
👇
Fotolara bakınca mutfak yemek yapılan yer değil miydi diye düşünmeye başladım
Beyaz olurdu sanırım, ferah
Senin için gruptan çıktım ve yaptım bunu, ne demek olduğunu biliyorsun değil mi gruptan çıkmak 😂 Mis gibi ferah bir mutfak yaptım
👇
Çok güzel, bi kahve köşesi olabilir aslında burada
Yeterli param olsa, kiramı ödeyip karnımı doyururum, mutfak tasarlamakla işim olmaz.
Burası olsa olsa kiler olur
Burada bir şey olmaz ki
Yeşil olsa fena olmazmış burası ama
👇
Yemek yapmaya yer kalmadı
Böyle çok şık
Bir Allah'ın kulu nerde evye dememiş mi yahu
Çok ferah olmadı mı ya
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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