"Bu Mutfak İçin Önerileriniz Neler" Diyen Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Viral Oldu

X'te Elif adlı kullanıcının 'Bu mutfak için önerileriniz neler. Yeterli paranız var nasıl tasarlardınız?' sorusuyla paylaştığı mutfak fotoğrafı, altına gelen yanıtlarla viral oldu. Penceresi ve tek sıra dolabıyla koridoru andıran bu mutfaktaki yanıtlarda kimi kullanıcı orayı kahve köşesine, kimi beyaz ya da yeşil bir mutfağa dönüştürdü; kimi de 'Yeterli param olsa kiramı öder, karnımı doyururum' diyerek mutfak tasarlamayı geçti.

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