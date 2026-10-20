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"Evim İçin Fikirler Arıyorum" Diyen Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Viral Oldu

"Evim İçin Fikirler Arıyorum" Diyen Kullanıcıya Gelen Yanıtlar Viral Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 21:12
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X'te Elif adlı kullanıcının 'Evim için fikirler arıyorum. Yeterli paranız var burayı nasıl dekore ederdiniz?' sorusuyla paylaştığı oda fotoğrafı, altına gelen yanıtlarla viral oldu. Ortasında direk, köşesinde televizyon bulunan sade odaya gelen yanıtlarda kimi kullanıcı odayı bohem bir salona, kimi spor salonuna, kimi dans stüdyosuna çevirdi; odayı ahıra dönüştürenler bile çıktı.

İşte en çok etkileşim alan yanıtlardan 20'si 👇

Kaynak: Elif / X

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Her şey bu paylaşımla başladı 👇

Her şey bu paylaşımla başladı 👇
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Sabaha kadar danss

Sabaha kadar danss
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Chat şöyle yaptı

Chat şöyle yaptı
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Bu çok iyi

Bu çok iyi
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Böyle nasıl?

Böyle nasıl?
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Köy evi sıcaklığında yaptım

Köy evi sıcaklığında yaptım
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En güzeli bu olmuş, bunu yap bence

En güzeli bu olmuş, bunu yap bence
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Böyle daha iyi

Böyle daha iyi
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Yeterli paran varsa bu evde oturma.

Yeterli paran varsa bu evde oturma.
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Gayet sportif yaptım

Gayet sportif yaptım
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Bohem tarzı nasıl?

Bohem tarzı nasıl?
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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