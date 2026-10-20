X'te Türk ve Çinli Kullanıcıların Ağız Dalaşı Viral Oldu

X'te iki gündür Türk ve Çinli kullanıcılar birbirine yöneliyor. 19 Ekim'de Çinli bir kullanıcı, Türk bayrağının yanına paraşütlü Patrick görseli koyup 'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' diye sordu. Yanıt gecikmedi: Türk kullanıcılar Çin Seddi'nin Türklerden korkulduğu için yapıldığını söyleyen esprilerle karşılık verdi, Çinli hesaplar ise Türkiye'nin Çin Seddi'ne uzaklığını hatırlatarak cevap yetiştirdi. Tartışma kısa sürede bayrak göndermelerinden IMDb puanlarına kadar uzandı. Çinli kullanıcılar da bu tür kapışmaların her gün başka bir ülkeyle yaşandığını, önerilen akışın Japonya ile Fransa gibi ikilileri de karşı karşıya getirdiğini yazdı.