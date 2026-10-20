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X'te Türk ve Çinli Kullanıcıların Ağız Dalaşı Viral Oldu

X'te Türk ve Çinli Kullanıcıların Ağız Dalaşı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 14:01
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X'te iki gündür Türk ve Çinli kullanıcılar birbirine yöneliyor. 19 Ekim'de Çinli bir kullanıcı, Türk bayrağının yanına paraşütlü Patrick görseli koyup 'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' diye sordu. Yanıt gecikmedi: Türk kullanıcılar Çin Seddi'nin Türklerden korkulduğu için yapıldığını söyleyen esprilerle karşılık verdi, Çinli hesaplar ise Türkiye'nin Çin Seddi'ne uzaklığını hatırlatarak cevap yetiştirdi. Tartışma kısa sürede bayrak göndermelerinden IMDb puanlarına kadar uzandı. Çinli kullanıcılar da bu tür kapışmaların her gün başka bir ülkeyle yaşandığını, önerilen akışın Japonya ile Fransa gibi ikilileri de karşı karşıya getirdiğini yazdı.

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Atışmanın ilk paylaşımlarından biri şöyleydi:

Atışmanın ilk paylaşımlarından biri şöyleydi:
twitter.com

“Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?”

“Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?”
twitter.com

Kanıt sunuldu.

Kanıt sunuldu.
twitter.com

Tarihten örnekler verildi.

Tarihten örnekler verildi.
twitter.com

Nedenini bilen yok.

Nedenini bilen yok.
twitter.com
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Tarih dersi başladı.

Tarih dersi başladı.
twitter.com

“Bazı Türklerin Çin'e bu kötü niyeti nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Gereksiz. Çin'in gözü denizlerde, Türkiye'ye hiç ilgisi yok. Sevdiğiniz şeyleri yapın, olmadı Akdeniz kıyısında güneşlenin. Güçler aynı seviyede değil. Türk dostlar, burada bırakalım.”

“Bazı Türklerin Çin'e bu kötü niyeti nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Gereksiz. Çin'in gözü denizlerde, Türkiye'ye hiç ilgisi yok. Sevdiğiniz şeyleri yapın, olmadı Akdeniz kıyısında güneşlenin. Güçler aynı seviyede değil. Türk dostlar, burada bırakalım.”
twitter.com

“Çinliler dünyayla kavga edip duruyor: şimdi Türklerle, daha önce Hintliler, Japonlar, Koreliler, Taylandlılarla. Bunun Çinlilerin durumunu daha da zorlaştırdığını gerçekten bilmiyor musunuz?”

“Çinliler dünyayla kavga edip duruyor: şimdi Türklerle, daha önce Hintliler, Japonlar, Koreliler, Taylandlılarla. Bunun Çinlilerin durumunu daha da zorlaştırdığını gerçekten bilmiyor musunuz?”
twitter.com

Bir kullanıcı ise bunun artık platformun rutini olduğunu hatırlattı:

Bir kullanıcı ise bunun artık platformun rutini olduğunu hatırlattı:
twitter.com

“Bu Twitter'ın dünya savaşı: Brezilya ile Çin ateşkese yaklaştı, Japonya-Fransa savaşı kızışıyor, Türkiye ile Çin yeni bir cephe açıyor.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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