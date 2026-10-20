X'te Türk ve Çinli Kullanıcıların Ağız Dalaşı Viral Oldu
X'te iki gündür Türk ve Çinli kullanıcılar birbirine yöneliyor. 19 Ekim'de Çinli bir kullanıcı, Türk bayrağının yanına paraşütlü Patrick görseli koyup 'Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?' diye sordu. Yanıt gecikmedi: Türk kullanıcılar Çin Seddi'nin Türklerden korkulduğu için yapıldığını söyleyen esprilerle karşılık verdi, Çinli hesaplar ise Türkiye'nin Çin Seddi'ne uzaklığını hatırlatarak cevap yetiştirdi. Tartışma kısa sürede bayrak göndermelerinden IMDb puanlarına kadar uzandı. Çinli kullanıcılar da bu tür kapışmaların her gün başka bir ülkeyle yaşandığını, önerilen akışın Japonya ile Fransa gibi ikilileri de karşı karşıya getirdiğini yazdı.
Atışmanın ilk paylaşımlarından biri şöyleydi:
“Türk bayrağının bu şekilde tasarlandığı söyleniyor, doğru mu?”
Kanıt sunuldu.
Tarihten örnekler verildi.
Nedenini bilen yok.
Tarih dersi başladı.
“Bazı Türklerin Çin'e bu kötü niyeti nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Gereksiz. Çin'in gözü denizlerde, Türkiye'ye hiç ilgisi yok. Sevdiğiniz şeyleri yapın, olmadı Akdeniz kıyısında güneşlenin. Güçler aynı seviyede değil. Türk dostlar, burada bırakalım.”
“Çinliler dünyayla kavga edip duruyor: şimdi Türklerle, daha önce Hintliler, Japonlar, Koreliler, Taylandlılarla. Bunun Çinlilerin durumunu daha da zorlaştırdığını gerçekten bilmiyor musunuz?”
Bir kullanıcı ise bunun artık platformun rutini olduğunu hatırlattı:
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