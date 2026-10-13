Çinlilerin Sık Sık Kıyafet İade Eden Müşterilere Karşı Geliştirdiği Yöntem Viral Oldu

Online kıyafet satışı yapan bir işletme sahibi X'te yaz kış demeden sipariş verip hepsini iade eden bir kadın müşteriden dert yandı. İade kargo ücretleri satıcıya ait olduğu için müşteriyi artık tanıyan işletmeci merakına yenik düşüp kadının Instagram hesabına bakınca iadelerin nedenini anladı. 2 bin videosu olan ve neredeyse her videoda başka bir kıyafet giyen influencer satışçıyı isyan noktasına getirdi. Satıcı 'Bizim günahımız ne?' diye sorunca konu kısa sürede iade kültürüne ve e-ticaret yapan küçük işletmelerin yüklendiği maliyete dönüştü. Paylaşıma yanıt verenlerden biri de Çin'den bir kullanıcı oldu ve orada sık iade eden müşterilere karşı kullanılan yöntemi anlattı.