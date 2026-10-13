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Çinlilerin Sık Sık Kıyafet İade Eden Müşterilere Karşı Geliştirdiği Yöntem Viral Oldu

Çinlilerin Sık Sık Kıyafet İade Eden Müşterilere Karşı Geliştirdiği Yöntem Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 17:00
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Online kıyafet satışı yapan bir işletme sahibi X'te yaz kış demeden sipariş verip hepsini iade eden bir kadın müşteriden dert yandı. İade kargo ücretleri satıcıya ait olduğu için müşteriyi artık tanıyan işletmeci merakına yenik düşüp kadının Instagram hesabına bakınca iadelerin nedenini anladı. 2 bin videosu olan ve neredeyse her videoda başka bir kıyafet giyen influencer satışçıyı isyan noktasına getirdi. Satıcı 'Bizim günahımız ne?' diye sorunca konu kısa sürede iade kültürüne ve e-ticaret yapan küçük işletmelerin yüklendiği maliyete dönüştü. Paylaşıma yanıt verenlerden biri de Çin'den bir kullanıcı oldu ve orada sık iade eden müşterilere karşı kullanılan yöntemi anlattı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Çin'den gelen yanıt: Etiketi kocaman yapıyorlar

Çin'den gelen yanıt: Etiketi kocaman yapıyorlar
twitter.com

Çinli bir kullanıcı, satıcının paylaşımına verdiği yanıtta ülkesindeki kadınların sık sık kıyafet alıp birkaç gün giydikten sonra iade ettiğini, iade oranının yüzde 80'e vardığını yazdı. Bu yüzden markaların etiketleri bilerek çok büyük yaptığını, amacın kıyafetin sadece giyilip alınmamasını önlemek olduğunu söyleyen kullanıcı, 'Siz de bundan esinlenebilirsiniz' diye ekledi.

Tepkiler şöyle:

Tepkiler şöyle:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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