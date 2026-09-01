Hastanede Yaşlı Babasına Kendisini Beklemesini Söyleyen Çinli Kullanıcı Milyonları Duygulandırdı
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Pek çok farklı şekillerde ifade edilse de yaşamın bir döngüsü var. Herkesin güçlü ve her şeye hakim olduğu zamanları kadar muhtaç ve güçsüz olduğu zamanlar da var. Özellikle ebeveynlerin yaşlanması ve sağlıkla ilgili sorunların artması onları his olarak çocukluklarına döndürebiliyor.
Bir zamanlar her şeye hakim olduklarını düşündüğümüz ebeveynlerimizle de zamanla roller değişebiliyor. Çinli bir X kullanıcısı da kendisini çocuk gibi hastane köşesinde bekleyen babasını paylaştı. Anlattıklarıyla insan ilişkilerinin sınır tanımadığını gösterdi.
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Paylaşım şöyleydi:
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Bu kadar hayatın içinden bir paylaşım binlerce kişinin dikkatini çekti.
Milyonlarca görüntülenme alan bu sade ama güçlü tespitle empati kuranlar oldu.
Bazı hislerin ne kadar evrensel olduğu gözler önüne serildi.
Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.
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Öne çıkan paylaşımlar ise bunlar oldu:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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