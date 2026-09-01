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Hastanede Yaşlı Babasına Kendisini Beklemesini Söyleyen Çinli Kullanıcı Milyonları Duygulandırdı

Hastanede Yaşlı Babasına Kendisini Beklemesini Söyleyen Çinli Kullanıcı Milyonları Duygulandırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.09.2026 - 16:13
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Pek çok farklı şekillerde ifade edilse de yaşamın bir döngüsü var. Herkesin güçlü ve her şeye hakim olduğu zamanları kadar muhtaç ve güçsüz olduğu zamanlar da var. Özellikle ebeveynlerin yaşlanması ve sağlıkla ilgili sorunların artması onları his olarak çocukluklarına döndürebiliyor.

Bir zamanlar her şeye hakim olduklarını düşündüğümüz ebeveynlerimizle de zamanla roller değişebiliyor. Çinli bir X kullanıcısı da kendisini çocuk gibi hastane köşesinde bekleyen babasını paylaştı. Anlattıklarıyla insan ilişkilerinin sınır tanımadığını gösterdi.

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Paylaşım şöyleydi:

'Bugün babamı hastaneye kontrole götürdüm, ona dedim ki sen direğin yanında beni bekle, ben test sonuçlarını almaya gidiyorum, dönücem. Aniden o bir zamanlar kalbimdeki dayanak, her şeye kadir sandığım babamı bir çocuk gibi kıpırdamadan orada beni beklerken görünce içimde tarifsiz bir acı hissettim, kendimi fark ettim ki artık anne babamın gözünde bir yetişkin oldum, oysa babam benim gözümde bir çocuğa dönüştü, roller değiştiğinde birdenbire anlatılamaz bir hüzün kapladı içimi...'

Bu kadar hayatın içinden bir paylaşım binlerce kişinin dikkatini çekti.

Bu kadar hayatın içinden bir paylaşım binlerce kişinin dikkatini çekti.
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Milyonlarca görüntülenme alan bu sade ama güçlü tespitle empati kuranlar oldu.

Milyonlarca görüntülenme alan bu sade ama güçlü tespitle empati kuranlar oldu.
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Bazı hislerin ne kadar evrensel olduğu gözler önüne serildi.

Bazı hislerin ne kadar evrensel olduğu gözler önüne serildi.
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Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.
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Öne çıkan paylaşımlar ise bunlar oldu:

Öne çıkan paylaşımlar ise bunlar oldu:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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