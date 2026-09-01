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"Annelik Nedir?" Temalı Zombi Bebek Videosu Dünya Çapında Viral Oldu

"Annelik Nedir?" Temalı Zombi Bebek Videosu Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.09.2026 - 13:38
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Yapay zeka videoları son aylarda sık sık viral oluyor. Ancak bu videolar genellikle eğlence veya 'trolleme' amaçlı üretiliyor. Son günlerde ise yapay zeka videolarının bu eğlenceli temalarından çok farklı bir video gündeme oturdu. Adeta keşfet bölümünü domine etti. Anneliğin önemi temalı bir yapay zeka video dünya çapında viral olurken özellikle anneleri duygulandırdı.

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Viral olan video şöyle:

Tipik zombi filmlerini aratmayan sahnede zombileşmiş bir bebeğin annesini kovalaması ve ardından yaşananlar dünyanın gözünden kaçmadı. Timeline'da duygu dolu anlar yaşandı.

Tepkiler şöyleydi:

Tepkiler şöyleydi:
twitter.com

Annelik ve fedakarlık konusu her milletten kullanıcının dikkatini çekti.

Annelik ve fedakarlık konusu her milletten kullanıcının dikkatini çekti.

Bazıları empati kurdu.

Bazıları empati kurdu.

Gözleri dolan da vardı.

Gözleri dolan da vardı.
twitter.com
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Ağlayan da...

Ağlayan da...
twitter.com

Erkeklerden de yorum geldi.

Erkeklerden de yorum geldi.
twitter.com

Hayali bile ağlattı.

Hayali bile ağlattı.

Bu detay önemliydi.

Bu detay önemliydi.

Video kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.

Video kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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