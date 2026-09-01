"Annelik Nedir?" Temalı Zombi Bebek Videosu Dünya Çapında Viral Oldu
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Yapay zeka videoları son aylarda sık sık viral oluyor. Ancak bu videolar genellikle eğlence veya 'trolleme' amaçlı üretiliyor. Son günlerde ise yapay zeka videolarının bu eğlenceli temalarından çok farklı bir video gündeme oturdu. Adeta keşfet bölümünü domine etti. Anneliğin önemi temalı bir yapay zeka video dünya çapında viral olurken özellikle anneleri duygulandırdı.
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Viral olan video şöyle:
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Tepkiler şöyleydi:
Annelik ve fedakarlık konusu her milletten kullanıcının dikkatini çekti.
Bazıları empati kurdu.
Gözleri dolan da vardı.
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Ağlayan da...
Erkeklerden de yorum geldi.
Hayali bile ağlattı.
Bu detay önemliydi.
Video kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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