article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix'te Zirvedeki Seni Tanıyorum Gündemde: Melis Sezen ve Ozan Dolunay Cesur Sahneleriyle Olay Oldu!

Netflix'te Zirvedeki Seni Tanıyorum Gündemde: Melis Sezen ve Ozan Dolunay Cesur Sahneleriyle Olay Oldu!

Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 09:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Netflix'in 17 Eylül'de yayına giren yerli dizisi Seni Tanıyorum, izlenme listelerindeki başarısının ardından bu kez sahneleriyle konuşuluyor. Dizide gizemli bakıcı Nazlı'yı canlandıran Melis Sezen ile İlker rolündeki Ozan Dolunay'ın yakınlaşma sahneleri, sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Peki izleyicileri bu kadar şaşırtan sahnelerde neler var?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır ile başladığı kariyerinde Sadakatsiz'in Derin'iyle geniş kitlelere ulaştı.

Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır ile başladığı kariyerinde Sadakatsiz'in Derin'iyle geniş kitlelere ulaştı.

1997'de İstanbul Silivri'de doğan Melis Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar okurken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ekrana ilk kez Hayat Bazen Tatlıdır'daki Asya karakteriyle çıkan oyuncu, ardından Siyah İnci, Leke ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise Sadakatsiz'de hayat verdiği Derin'le yaptı; bu rolün ardından Ya İstiklal Ya Ölüm'de Nazan'ı, Gülcemal'de Deva'yı canlandırdı.

Sinemada da boş durmayan Sezen, Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2: Aşk, Kovala, Bir Cumhuriyet Şarkısı ve Şımarık gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Seni Tanıyorum'daki Nazlı ise oyuncunun kariyerindeki en çok konuşulan rollerden biri olmaya aday görünüyor.

Seni Tanıyorum'da Nazlı ile İlker'in yakınlaşma sahneleri sosyal medyada en çok konuşulan anlar oldu.

Seni Tanıyorum'da Nazlı ile İlker'in yakınlaşma sahneleri sosyal medyada en çok konuşulan anlar oldu.

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın yazdığı Seni Tanıyorum, doğumdan sonra ressamlığa geri dönmek isteyen Funda'nın (Elçin Sangu) hayatına giren bakıcı Nazlı'nın hikayesini anlatıyor. Dizinin en çok merak edilen karakteri olan Nazlı'ya hayat veren Melis Sezen, bu kez cesur sahneleriyle gündem oldu.

Nazlı ile Funda'nın eşi İlker (Ozan Dolunay) arasındaki yakınlaşma, ekrana oldukça cesur sahnelerle yansıdı. Diziyi izleyenlerin paylaşımlarıyla bu sahneler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı ve Melis Sezen, cesur sahneleriyle olay oldu. Netflix'in yapımı 18 yaş üstü izleyiciler için (TV-MA) sınıflandırdığını da hatırlatalım.

Seni Tanıyorum, ilk haftasında 75 ülkede ilk 10'a girerek 7 ülkede zirveye yerleşmişti.

Seni Tanıyorum, ilk haftasında 75 ülkede ilk 10'a girerek 7 ülkede zirveye yerleşmişti.

Sahnelerin gündem olması, dizinin izlenme başarısıyla aynı haftaya denk geldi. Seni Tanıyorum, Netflix'teki ilk haftasında 75 ülkede ilk 10 listesine girdi ve 7 ülkede birinci sıraya yükseldi. Dizi ile ilgili şu ana dek en çok konuşulan konulardan biri Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın cesur sahneleri oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın