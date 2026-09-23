Netflix'te Zirvedeki Seni Tanıyorum Gündemde: Melis Sezen ve Ozan Dolunay Cesur Sahneleriyle Olay Oldu!

1997'de İstanbul Silivri'de doğan Melis Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar okurken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ekrana ilk kez Hayat Bazen Tatlıdır'daki Asya karakteriyle çıkan oyuncu, ardından Siyah İnci, Leke ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise Sadakatsiz'de hayat verdiği Derin'le yaptı; bu rolün ardından Ya İstiklal Ya Ölüm'de Nazan'ı, Gülcemal'de Deva'yı canlandırdı.

Sinemada da boş durmayan Sezen, Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2: Aşk, Kovala, Bir Cumhuriyet Şarkısı ve Şımarık gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Seni Tanıyorum'daki Nazlı ise oyuncunun kariyerindeki en çok konuşulan rollerden biri olmaya aday görünüyor.