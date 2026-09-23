Netflix'te Zirvedeki Seni Tanıyorum Gündemde: Melis Sezen ve Ozan Dolunay Cesur Sahneleriyle Olay Oldu!
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Netflix'in 17 Eylül'de yayına giren yerli dizisi Seni Tanıyorum, izlenme listelerindeki başarısının ardından bu kez sahneleriyle konuşuluyor. Dizide gizemli bakıcı Nazlı'yı canlandıran Melis Sezen ile İlker rolündeki Ozan Dolunay'ın yakınlaşma sahneleri, sosyal medyada kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı. Peki izleyicileri bu kadar şaşırtan sahnelerde neler var?
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Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır ile başladığı kariyerinde Sadakatsiz'in Derin'iyle geniş kitlelere ulaştı.
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Seni Tanıyorum'da Nazlı ile İlker'in yakınlaşma sahneleri sosyal medyada en çok konuşulan anlar oldu.
Seni Tanıyorum, ilk haftasında 75 ülkede ilk 10'a girerek 7 ülkede zirveye yerleşmişti.
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