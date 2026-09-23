Doktorlar Levent ve Ela 18 Yıl Sonra Buluştu: Tuzlu Kahve'de Yayınlanan Sahneye Yorum Yağdı!

2006'da ekrana gelen Doktorlar, dönemin en çok izlenen hastane dizilerinden biriydi ve Ela ile Levent'in aşkı hikâyenin kalbindeydi. Levent'in Ela'yı nikah günü bırakıp gitmesi ise izleyicinin yıllardır unutamadığı sahnelerden biri olarak kaldı.

Tuzlu Kahve'nin Kutsi'yi 4. bölüme konuk edeceği haberi geldiğinde nostalji rüzgârı da hemen esmeye başladı. Yapımcı Polat Yağcı'nın '18 yıl sonra alınan intikam' notuyla paylaştığı videoda Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokat, Doktorlar hayranlarının yüreğine su serpmişti. İkilinin yıllar içindeki değişimi de ayrıca konuşulmuştu.

Ardından gelen fragman işi bir adım öteye taşıdı. Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal Hanım'ın hastaneye kaldırıldığı sahnede karşımıza doktor olarak Kutsi çıktı, odaya giren ise Yasemin Ergene'nin karakteri Elit'ti. Arka planda çalan şarkının Levent'in Ela'yı terk ettiği sahnedeki şarkıyla aynı olması, göndermenin tesadüf olmadığını gösterdi. Hatta karşılaşmaya bir astrolog yorumu bile geldi.