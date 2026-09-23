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Doktorlar Levent ve Ela 18 Yıl Sonra Buluştu: Tuzlu Kahve'de Yayınlanan Sahneye Yorum Yağdı!

Doktorlar Levent ve Ela 18 Yıl Sonra Buluştu: Tuzlu Kahve'de Yayınlanan Sahneye Yorum Yağdı!

Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.09.2026 - 08:56
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Tuzlu Kahve'nin dün akşam ekrana gelen 4. bölümü, günlerdir konuşulan o karşılaşmayı sonunda izleyiciyle buluşturdu. Doktorlar'ın unutulmaz çifti Ela ve Levent'e hayat veren Yasemin Ergene ile Kutsi, bu kez bambaşka karakterlerle aynı hastane odasında karşı karşıya geldi. Star TV'nin bölümün ardından paylaştığı kısa sahne kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, altı da yorumla doldu.

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Yasemin Ergene ve Kutsi, Doktorlar'da Ela ile Levent'e hayat vermiş ve ayrılıklarıyla izleyiciyi yıkmıştı.

Yasemin Ergene ve Kutsi, Doktorlar'da Ela ile Levent'e hayat vermiş ve ayrılıklarıyla izleyiciyi yıkmıştı.

2006'da ekrana gelen Doktorlar, dönemin en çok izlenen hastane dizilerinden biriydi ve Ela ile Levent'in aşkı hikâyenin kalbindeydi. Levent'in Ela'yı nikah günü bırakıp gitmesi ise izleyicinin yıllardır unutamadığı sahnelerden biri olarak kaldı.

Tuzlu Kahve'nin Kutsi'yi 4. bölüme konuk edeceği haberi geldiğinde nostalji rüzgârı da hemen esmeye başladı. Yapımcı Polat Yağcı'nın '18 yıl sonra alınan intikam' notuyla paylaştığı videoda Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokat, Doktorlar hayranlarının yüreğine su serpmişti. İkilinin yıllar içindeki değişimi de ayrıca konuşulmuştu.

Ardından gelen fragman işi bir adım öteye taşıdı. Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Feryal Hanım'ın hastaneye kaldırıldığı sahnede karşımıza doktor olarak Kutsi çıktı, odaya giren ise Yasemin Ergene'nin karakteri Elit'ti. Arka planda çalan şarkının Levent'in Ela'yı terk ettiği sahnedeki şarkıyla aynı olması, göndermenin tesadüf olmadığını gösterdi. Hatta karşılaşmaya bir astrolog yorumu bile geldi.

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde Elit ile doktorun karşılaşması sonunda tam haliyle ekrana geldi.

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde Elit ile doktorun karşılaşması sonunda tam haliyle ekrana geldi.

Fragmanda birkaç saniyelik bir bakışmayla yetinen izleyici, bölümde sahnenin tamamını izleme fırsatı buldu. Kutsi'nin canlandırdığı doktor, Elit'e annesinden cuma günü sözleneceğini duyduğunu söylüyor. Elit'in verdiği cevap ise Doktorlar'ı izleyenlerin kulağında bambaşka çınlıyor.

Star TV sahneyi 'İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince bir daha hiçbir şeye inanmıyormuş' notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede 280 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı. Ela'nın yıllar önce yaşadığı hayal kırıklığını hatırlayanlar için bu cümle, iki dizi arasında kurulan köprünün ta kendisiydi.

Kutsi ve Yasemin Ergene'nin buluştuğu, Doktorlar Ela ve Levent'e gönderme yapılan sahne:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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