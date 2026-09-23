Doktorlar Levent ve Ela 18 Yıl Sonra Buluştu: Tuzlu Kahve'de Yayınlanan Sahneye Yorum Yağdı!
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Tuzlu Kahve'nin dün akşam ekrana gelen 4. bölümü, günlerdir konuşulan o karşılaşmayı sonunda izleyiciyle buluşturdu. Doktorlar'ın unutulmaz çifti Ela ve Levent'e hayat veren Yasemin Ergene ile Kutsi, bu kez bambaşka karakterlerle aynı hastane odasında karşı karşıya geldi. Star TV'nin bölümün ardından paylaştığı kısa sahne kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, altı da yorumla doldu.
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Yasemin Ergene ve Kutsi, Doktorlar'da Ela ile Levent'e hayat vermiş ve ayrılıklarıyla izleyiciyi yıkmıştı.
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Tuzlu Kahve'nin 4. bölümünde Elit ile doktorun karşılaşması sonunda tam haliyle ekrana geldi.
Kutsi ve Yasemin Ergene'nin buluştuğu, Doktorlar Ela ve Levent'e gönderme yapılan sahne:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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