Glikozu Kesen Kuştan Tişörte Takılan Kapıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftaya yağmurluklarla ve evdeki soğuğa dair serzenişlerle başlıyoruz. Sonbahar artık kapıyı çalmıyor, doğrudan içeri giriyor. Hafta sonundan kalan gündem de yerinde duruyor: sabaha karşı izlenen Victoria's Secret defilesinin ardından internet hâlâ toparlanamadı.

X'in bugünkü seçkisinde kalabalıkta yavaş yürüyenlerle kavgalı olanlar, kapı koluna takılan tişört kolları, ocağı kökten kapatmayı bile soruyla karşılayanlar ve Türk sinemasına bir türlü gönlü olmayan bir kullanıcı var. Bir de lokumun başında bekleyen bir muhabbet kuşu ve her 10 dakikada bir yenilenen hafta başı.