Glikozu Kesen Kuştan Tişörte Takılan Kapıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftaya yağmurluklarla ve evdeki soğuğa dair serzenişlerle başlıyoruz. Sonbahar artık kapıyı çalmıyor, doğrudan içeri giriyor. Hafta sonundan kalan gündem de yerinde duruyor: sabaha karşı izlenen Victoria's Secret defilesinin ardından internet hâlâ toparlanamadı.
X'in bugünkü seçkisinde kalabalıkta yavaş yürüyenlerle kavgalı olanlar, kapı koluna takılan tişört kolları, ocağı kökten kapatmayı bile soruyla karşılayanlar ve Türk sinemasına bir türlü gönlü olmayan bir kullanıcı var. Bir de lokumun başında bekleyen bir muhabbet kuşu ve her 10 dakikada bir yenilenen hafta başı.
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Çıkış yolu yok.
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"Bu sadece sinirliyken ya da acelen varken oluyor."
Haksız sayılmaz.
Huy işte.
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Uyku da sanat.
Yağmura inat.
Anlaşılır bir tereddüt.
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Ekonomiye katkı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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