Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar
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X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde Portekizce, Japonca ya da Arapça yazılmış bir esprinin ne dediğini saniyeler içinde anlıyoruz ve gülmek için dil bilmenin şart olmadığını görüyoruz. Bu hafta dünyanın dört bir yanından derlediğimiz paylaşımlarda yan komşusunun alarmıyla imtihan olan biri de var, ilaç prospektüsünü düzgünce katlamayı başarıp bununla övünen biri de. Word'de boş sayfayla boğuşan teknoloji uzmanı gençlerden otobüste ders çalışma planına, sınav çıkışı yaşanan panikten arkadaş evinde oturmayı özleyenlere kadar herkesin kendinden bir şey bulacağı tweet'ler burada. Kimi paylaşım tek cümleyle, kimi tek fotoğrafla, kimi videoyla işi bağlıyor.
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"Yan daireye taşınan adam 30 dakikadır iPhone alarmını kapatmıyor. Bitti."
"Paydos."
"Hava atmak istemem ama az önce bir ilaç prospektüsünü düzgünce katladım."
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"Neden her vampirin bir köşkü var, her kurt adam ise 14 aylık kirası birikmiş biri gibi duruyor?"
"Demirci olarak ilk günüm. Umarım müşteri memnun kalır 💪🏻💪🏻"
"Bugün otobüste yanımda ayakta duran kadının telefonuma baktığından şüpheleniyordum. Ekran parlaklığını kıstım, fotoğraf çektim ve suçüstü yakaladım."
"Geçen gün bir şey aratmak için ChatGPT yerine Google'ı kullandım."
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"Vallahi keşke sakalını kazısa. Öyle İran'daki balistik füze uzmanı gibi duruyor." (Alıntılanan: "Jose Mourinho'ya hangi kelimeyle taç giydirirsiniz?")
"Uçan araba yapıyorlar ama sessiz çalışan bir blender yapamıyorlar."
"Tesla Roadster takla attığında bardak tutucudaki içeceklere ne olacağını açıklamadan sipariş vermeyeceğim."
"Premier Lig'deki her takımın en az bir oyuncusu böyle görünüyor."
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"Odamda ben:"
"Paris'teki ayaklanma fotoğraflarında elinde baget tutan birini görünce kahkahayı bastım."
"Doğumdan sonra Barbara Palvin // Gripten sonra ben."
"Birbirimizin evinde takılmayı yeniden normal hâle getirebilir miyiz lütfen? Neden her arkadaş buluşması koca bir organizasyon, restoran rezervasyonu ve 150 dolarlık hesap olmak zorunda? Tek istediğim kanepende oturup bir şeyler içerek saatlerce sohbet etmek."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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