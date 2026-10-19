Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde Portekizce, Japonca ya da Arapça yazılmış bir esprinin ne dediğini saniyeler içinde anlıyoruz ve gülmek için dil bilmenin şart olmadığını görüyoruz. Bu hafta dünyanın dört bir yanından derlediğimiz paylaşımlarda yan komşusunun alarmıyla imtihan olan biri de var, ilaç prospektüsünü düzgünce katlamayı başarıp bununla övünen biri de. Word'de boş sayfayla boğuşan teknoloji uzmanı gençlerden otobüste ders çalışma planına, sınav çıkışı yaşanan panikten arkadaş evinde oturmayı özleyenlere kadar herkesin kendinden bir şey bulacağı tweet'ler burada. Kimi paylaşım tek cümleyle, kimi tek fotoğrafla, kimi videoyla işi bağlıyor.