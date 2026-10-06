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Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 12:22
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Bir espriyi anlamak için artık aynı dili konuşmak gerekmiyor: X'in çeviri özelliği sayesinde Korecesinden Lehçesine, Portekizcesinden Rusçasına dünyanın dört bir yanındaki paylaşımlar Türkçeye çevrilebiliyor ve aynı şeylere gülüp aynı şeylere sinirlendiğimiz ortaya çıkıyor. Bu hafta yabancı hesapları taradık. Ay sonuna denk gelen doğum günü sofrasından marketteki fiyat etiketlerine, bir kedi fotoğrafında yanardağ görenlerden merdivenle imtihan olan robot süpürgeye kadar pek çok konu bu haftanın gündeminde. Kimi güldürüyor, kimi 'ben de' dedirtiyor. Paylaşımları çevirileriyle birlikte, espriyi kaçırmayacak şekilde Türkçeye uyarlayarak sıraladık.

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Yanardağ gibi duran kedi burnu patlama anını da görüntüledi

Yanardağ gibi duran kedi burnu patlama anını da görüntüledi
twitter.com

“Fuji Dağı'nın büyük patlaması”

Kedisi hamile kalan sahibin kapısına bırakılan sürpriz paket

Kedisi hamile kalan sahibin kapısına bırakılan sürpriz paket
twitter.com

“Komşumun kedisi benim kedimi hamile bıraktı. Sabah kalktım, kapımda bunu buldum.”

Çuvalın üzerindeki not: “Nafaka”

Maaş bordrosunun gerçeği tavadaki ıspanak kadar net

Maaş bordrosunun gerçeği tavadaki ıspanak kadar net
twitter.com

“Brüt maaş ve net maaş”

Ay sonuna denk gelen doğum günü sofrası bütçeyi baştan açıkladı

Ay sonuna denk gelen doğum günü sofrası bütçeyi baştan açıkladı
twitter.com

“Doğmak için ayın son gününü seçen o arkadaş.”

Kedi pisliğine bulaşan robot süpürgenin merdivenle imtihanı

Kedi pisliğine bulaşan robot süpürgenin merdivenle imtihanı
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“Robot süpürge birkaç gün önce kedinin pisliğine girdi, o günden beri düzenli olarak intihar etmeye çalışıyor.”

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Sandviçin icadından bir gün önce yaşayan insanların hâli

“Sandviç 1762'de icat edildi. 1761'deki insanlar:”

Vini dünyanın gündeminde.

Vini dünyanın gündeminde.
twitter.com

Alıntılanan paylaşım: “Hayatınızda sizi en çok üzen ünlü ölümü hangisiydi?”

Cevap: “🕊️”

Dil bilmeyen hemşirenin ameliyat notu en net hâliyle ortada

Dil bilmeyen hemşirenin ameliyat notu en net hâliyle ortada
twitter.com

Çin'de hastaneye yatan yabancı bir öğrenciye, İngilizce bilmeyen Çinli hemşire ertesi sabah ameliyat olacağı için gece boyunca yemek yememesini ve su içmemesini anlatan bir not yazdı.”

Notta şöyle yazıyor: “Bu gece 22.00'den sonra yemek yok, su yok. Yarın sabah 08.00: kanlı bıçak.”

Misafir gelince haşlanan yumurtalar kabuğunu bırakmaya yanaşmıyor

Misafir gelince haşlanan yumurtalar kabuğunu bırakmaya yanaşmıyor
twitter.com

Üstteki görsel: “Normal günler”

Alttaki görsel: “Misafir geldiğinde”

Yayın platformlarının birleşmesi bizi başladığımız yere götürecek

Yayın platformlarının birleşmesi bizi başladığımız yere götürecek
twitter.com

“Çok yakında bütün yayın platformları tek çatıda birleşecek ve elimizde… kablolu TV kalacak.”

Alıntılanan paylaşım: Disney ve Netflix, bazı film ve dizilerin Netflix'te yayınlanmasını sağlayan büyük bir lisans anlaşması imzaladı.

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Saatle ödeme yapanı kasada Ben10 diye karşılayan kasiyer

Saatle ödeme yapanı kasada Ben10 diye karşılayan kasiyer
twitter.com

Görseldeki yazı: “Apple Watch'tan mesaj yazarken böyle görünüyoruz.”

Altındaki paylaşım: “Bir keresinde saatimle Apple Pay kullandım, kasiyer gözlerimin içine bakıp 'Hadi be Ben10' dedi 😭 Bir daha asla yapmam.”

En yaratıcı insanın o sırada hiçbir şey yapmadığı gerçeği

En yaratıcı insanın o sırada hiçbir şey yapmadığı gerçeği
twitter.com

“Tanıdığınız en yaratıcı kişi şu an hiçbir şey yapmıyor.”

Öğretmeninin gördüğü potansiyel yıllar sonra bile unutulmuyor

Öğretmeninin gördüğü potansiyel yıllar sonra bile unutulmuyor
twitter.com

“İngilizce öğretmenlerinizin potansiyelinizi fark etmesi, ömür boyu içinizde kalan türden bir onaydır.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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