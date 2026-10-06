Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Bir espriyi anlamak için artık aynı dili konuşmak gerekmiyor: X'in çeviri özelliği sayesinde Korecesinden Lehçesine, Portekizcesinden Rusçasına dünyanın dört bir yanındaki paylaşımlar Türkçeye çevrilebiliyor ve aynı şeylere gülüp aynı şeylere sinirlendiğimiz ortaya çıkıyor. Bu hafta yabancı hesapları taradık. Ay sonuna denk gelen doğum günü sofrasından marketteki fiyat etiketlerine, bir kedi fotoğrafında yanardağ görenlerden merdivenle imtihan olan robot süpürgeye kadar pek çok konu bu haftanın gündeminde. Kimi güldürüyor, kimi 'ben de' dedirtiyor. Paylaşımları çevirileriyle birlikte, espriyi kaçırmayacak şekilde Türkçeye uyarlayarak sıraladık.