Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar
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Bir espriyi anlamak için artık aynı dili konuşmak gerekmiyor: X'in çeviri özelliği sayesinde Korecesinden Lehçesine, Portekizcesinden Rusçasına dünyanın dört bir yanındaki paylaşımlar Türkçeye çevrilebiliyor ve aynı şeylere gülüp aynı şeylere sinirlendiğimiz ortaya çıkıyor. Bu hafta yabancı hesapları taradık. Ay sonuna denk gelen doğum günü sofrasından marketteki fiyat etiketlerine, bir kedi fotoğrafında yanardağ görenlerden merdivenle imtihan olan robot süpürgeye kadar pek çok konu bu haftanın gündeminde. Kimi güldürüyor, kimi 'ben de' dedirtiyor. Paylaşımları çevirileriyle birlikte, espriyi kaçırmayacak şekilde Türkçeye uyarlayarak sıraladık.
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Yanardağ gibi duran kedi burnu patlama anını da görüntüledi
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Kedisi hamile kalan sahibin kapısına bırakılan sürpriz paket
Maaş bordrosunun gerçeği tavadaki ıspanak kadar net
Ay sonuna denk gelen doğum günü sofrası bütçeyi baştan açıkladı
Kedi pisliğine bulaşan robot süpürgenin merdivenle imtihanı
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Vini dünyanın gündeminde.
Dil bilmeyen hemşirenin ameliyat notu en net hâliyle ortada
Misafir gelince haşlanan yumurtalar kabuğunu bırakmaya yanaşmıyor
Yayın platformlarının birleşmesi bizi başladığımız yere götürecek
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Saatle ödeme yapanı kasada Ben10 diye karşılayan kasiyer
En yaratıcı insanın o sırada hiçbir şey yapmadığı gerçeği
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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