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Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.10.2026 - 16:48
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X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde İspanyolca, Çince ya da Lehçe yazılmış bir esprinin ne dediğini artık saniyeler içinde anlıyoruz ve gülmek için dil bilmenin şart olmadığını görüyoruz. Bu hafta dünyanın dört bir yanından derlediğimiz paylaşımlarda plan iptali sevinci de var, teyzeyle telefonda selamlaşmak zorunda kalan bir köpek de. Balkonda başına gelenlerden 1996'da arabasını sokağa park eden sürücünün telaşına, sinema çıkışındaki gerçeküstü gece hissine kadar herkesin kendinden bir şey bulacağı tweet'ler burada. Kimi paylaşım tek cümleyle, kimi tek fotoğrafla işi bağlıyor.

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Plan iptali teklifi gelince verilen en dürüst tepki

''Planı iptal etsek sorun olur mu?' diye soruyorlar. Ben:'

Guruldayan mideye yağ rezervi hatırlatması

Guruldayan mideye yağ rezervi hatırlatması
twitter.com

'Karnım acıkıp ses çıkarınca sinirleniyorum. Kardeşim, midende 10 kilo yağ var, oradan kullan.'

Tasarımcıların sonunda anlaşıldığını düşündüğü korkuluk

Tasarımcıların sonunda anlaşıldığını düşündüğü korkuluk
twitter.com

'Tasarımcı: Sonunda biri beni anladı.'

"Merhaba teyze, iyiyim, siz nasılsınız?"

"Merhaba teyze, iyiyim, siz nasılsınız?"
twitter.com

Balkon keyfini bozan beklenmedik gözlemci

Balkon keyfini bozan beklenmedik gözlemci
twitter.com

'Balkonda oturup gökyüzünü izliyordum, yanımda beni gözetleyen biri vardı.'

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twitter.com

Sokağa park eden 90'lar sürücüsünün bitmeyen teyp telaşı

Sokağa park eden 90'lar sürücüsünün bitmeyen teyp telaşı
twitter.com

'POV: Yıl 1996 ve arabanı sokağa park ettin.'

Yemek sonrasının en sade ruh hâli

Yemek sonrasının en sade ruh hâli
twitter.com

'Yemekten sonra hissettiğim şey:'

🤔

🤔
twitter.com

'Nefis.'

Sinema çıkışındaki gerçeküstü gece hissi

'Sinemadan çıkıp havanın kararmış olduğunu görünce her şey gerçekdışı gelir ya, işte o his.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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