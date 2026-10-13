Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar
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X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde İspanyolca, Çince ya da Lehçe yazılmış bir esprinin ne dediğini artık saniyeler içinde anlıyoruz ve gülmek için dil bilmenin şart olmadığını görüyoruz. Bu hafta dünyanın dört bir yanından derlediğimiz paylaşımlarda plan iptali sevinci de var, teyzeyle telefonda selamlaşmak zorunda kalan bir köpek de. Balkonda başına gelenlerden 1996'da arabasını sokağa park eden sürücünün telaşına, sinema çıkışındaki gerçeküstü gece hissine kadar herkesin kendinden bir şey bulacağı tweet'ler burada. Kimi paylaşım tek cümleyle, kimi tek fotoğrafla işi bağlıyor.
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Guruldayan mideye yağ rezervi hatırlatması
Tasarımcıların sonunda anlaşıldığını düşündüğü korkuluk
"Merhaba teyze, iyiyim, siz nasılsınız?"
Balkon keyfini bozan beklenmedik gözlemci
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Sokağa park eden 90'lar sürücüsünün bitmeyen teyp telaşı
Yemek sonrasının en sade ruh hâli
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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