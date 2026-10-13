Yabancılardan Mizahın Evrensel Olduğunu Gösteren Komik Paylaşımlar

X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde İspanyolca, Çince ya da Lehçe yazılmış bir esprinin ne dediğini artık saniyeler içinde anlıyoruz ve gülmek için dil bilmenin şart olmadığını görüyoruz. Bu hafta dünyanın dört bir yanından derlediğimiz paylaşımlarda plan iptali sevinci de var, teyzeyle telefonda selamlaşmak zorunda kalan bir köpek de. Balkonda başına gelenlerden 1996'da arabasını sokağa park eden sürücünün telaşına, sinema çıkışındaki gerçeküstü gece hissine kadar herkesin kendinden bir şey bulacağı tweet'ler burada. Kimi paylaşım tek cümleyle, kimi tek fotoğrafla işi bağlıyor.