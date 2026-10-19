Kızların Dünya Kupası: Victoria's Secret Defilesini Mizahla Yorumlayan Kişiler
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Victoria's Secret, 18 Ekim gecesi Los Angeles'ta podyuma döndü. Gösteriyi Bella Hadid açtı, Rosie Huntington-Whiteley 16 yıl sonra yeniden yürüdü. Ama gecenin asıl konusu, sekiz yıl aradan sonra sahneye dönen Fantasy Bra oldu. Jacob & Co. imzalı, 4.410 elmasla süslü ve değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan parçayı Kylie Jenner taşıdı.
Türkiye'de defile gece geç saatte izlendi. Yayın başlamadan 'kızların dünya kupası' şakaları yağdı, Kylie'nin seçilmesi ve sütyenin fiyatı da kısa sürede kendi başına mizah konusu oldu.
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Finale hazırlık.
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Turnuva başladı.
Kız değilmişiz.
Cennet'i tercih etti.
Sabah haberi.
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Elmasın dramı.
Melanie ifadesi.
Transfer hesabı.
Emlak tavsiyesi.
Cevap belli.
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Liyakat meselesi.
Adaylık başvurusu.
Kaptan bandı mı?
Vizyon meselesi.
Programda derbi var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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