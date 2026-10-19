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Kızların Dünya Kupası: Victoria's Secret Defilesini Mizahla Yorumlayan Kişiler

Kızların Dünya Kupası: Victoria's Secret Defilesini Mizahla Yorumlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 17:25
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Victoria's Secret, 18 Ekim gecesi Los Angeles'ta podyuma döndü. Gösteriyi Bella Hadid açtı, Rosie Huntington-Whiteley 16 yıl sonra yeniden yürüdü. Ama gecenin asıl konusu, sekiz yıl aradan sonra sahneye dönen Fantasy Bra oldu. Jacob & Co. imzalı, 4.410 elmasla süslü ve değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan parçayı Kylie Jenner taşıdı.

Türkiye'de defile gece geç saatte izlendi. Yayın başlamadan 'kızların dünya kupası' şakaları yağdı, Kylie'nin seçilmesi ve sütyenin fiyatı da kısa sürede kendi başına mizah konusu oldu.

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Finale hazırlık.

Finale hazırlık.
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Turnuva başladı.

Turnuva başladı.
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Kız değilmişiz.

Kız değilmişiz.
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Cennet'i tercih etti.

Cennet'i tercih etti.
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Sabah haberi.

Sabah haberi.
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Elmasın dramı.

Elmasın dramı.
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Melanie ifadesi.

Melanie ifadesi.
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Transfer hesabı.

Transfer hesabı.
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Emlak tavsiyesi.

Emlak tavsiyesi.
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Cevap belli.

Cevap belli.
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Liyakat meselesi.

Liyakat meselesi.
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Adaylık başvurusu.

Adaylık başvurusu.
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Kaptan bandı mı?

Kaptan bandı mı?
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Vizyon meselesi.

Vizyon meselesi.
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Programda derbi var.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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