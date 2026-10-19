Kızların Dünya Kupası: Victoria's Secret Defilesini Mizahla Yorumlayan Kişiler

Victoria's Secret, 18 Ekim gecesi Los Angeles'ta podyuma döndü. Gösteriyi Bella Hadid açtı, Rosie Huntington-Whiteley 16 yıl sonra yeniden yürüdü. Ama gecenin asıl konusu, sekiz yıl aradan sonra sahneye dönen Fantasy Bra oldu. Jacob & Co. imzalı, 4.410 elmasla süslü ve değeri 50 milyon dolar olarak açıklanan parçayı Kylie Jenner taşıdı.

Türkiye'de defile gece geç saatte izlendi. Yayın başlamadan 'kızların dünya kupası' şakaları yağdı, Kylie'nin seçilmesi ve sütyenin fiyatı da kısa sürede kendi başına mizah konusu oldu.