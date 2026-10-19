Doğumdan Bir Ay Sonra Podyumdaydı: Victoria's Secret Fashion Show'a Damga Vuran Melekler ve Unutulmaz Anlar!
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Victoria's Secret Fashion Show 2026, tam 19 yıl sonra Los Angeles'a döndü ve melekleri yeniden podyuma çıkardı. Sony Pictures Studios'ta kurulan sahnede kanatlar, elmaslar ve kimsenin beklemediği dönüşler peş peşe geldi. Ön sırada Timothée Chalamet'ten Nicole Kidman'a uzanan bir kadro vardı ama gecenin en çok konuşulan anlarından biri, doğumdan kısa süre sonra podyuma çıkan bir meleğe aitti.
Kaynak: E! News
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Victoria's Secret Fashion Show, 2018'deki son gecesinden sonra döndüğü podyumu bu yıl Los Angeles'a taşıdı.
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Barbara Palvin, kızı Sylvie'yi kucağına aldıktan yalnızca altı hafta sonra Victoria's Secret podyumundaydı.
Bella Hadid, Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın açılışını yaparak gecenin ilk adımını attı.
Kylie Jenner, sekiz yıl sonra geri dönen 50 milyon dolarlık Fantasy Bra ile ilk kez podyuma çıktı.
Rosie Huntington-Whiteley, 16 yıl aradan sonra Victoria's Secret podyumuna dönerek eski günleri hatırlattı.
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Elsa Hosk, uzun bir aranın ardından ilk kez anne olarak Victoria's Secret podyumuna geri döndü.
Gigi Hadid, Megan Thee Stallion ve KATSEYE sahnedeyken pullu kanatlarıyla yaz bölümünü ateşledi.
Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio, eski meleklerin podyumdaki yerini bir kez daha hatırlattı.
Alessandra Ambrosio ve Behati Prinsloo da yeniden kanat takanlar arasındaydı.
Behati Prinsloo
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Tate McRae
Solange Omon ilk kez kanat giyen melekler arasında yer aldı.
Adriana Lima, 21. Victoria's Secret şovunda beyaz kanatlarıyla finali yaparak geceyi kapattı.
Gecenin tamamını kaçıranlar için Victoria's Secret Fashion Show 2026 yayını burada.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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