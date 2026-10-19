Doğumdan Bir Ay Sonra Podyumdaydı: Victoria's Secret Fashion Show'a Damga Vuran Melekler ve Unutulmaz Anlar!

Bir dönem dünyanın en çok izlenen moda gecelerinden olan Victoria's Secret Fashion Show, 2018'den sonra rafa kalkmıştı. Marka 2021'de 'melek' unvanını da emekliye ayırınca o efsane kanatların bir daha görülmeyeceği düşünüldü.

Ama hikâye orada bitmedi. Şov 2024'te New York'ta geri döndü, 2025'te yine aynı şehirde sahnelendi. Bu yıl ise rota 2007'den beri ilk kez Los Angeles'a çevrildi ve gece, ilkbahardan kışa uzanan bir yıl yolculuğu gibi kurgulandı. Her mevsim ayrı bir duyguyla podyuma çıktı; YouTube'dan canlı yayınlanan şovu dünyanın dört bir yanından izleyenler oldu.