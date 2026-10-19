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Doğumdan Bir Ay Sonra Podyumdaydı: Victoria's Secret Fashion Show'a Damga Vuran Melekler ve Unutulmaz Anlar!

Doğumdan Bir Ay Sonra Podyumdaydı: Victoria's Secret Fashion Show'a Damga Vuran Melekler ve Unutulmaz Anlar!

Victoria's Secret
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 08:34
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Victoria's Secret Fashion Show 2026, tam 19 yıl sonra Los Angeles'a döndü ve melekleri yeniden podyuma çıkardı. Sony Pictures Studios'ta kurulan sahnede kanatlar, elmaslar ve kimsenin beklemediği dönüşler peş peşe geldi. Ön sırada Timothée Chalamet'ten Nicole Kidman'a uzanan bir kadro vardı ama gecenin en çok konuşulan anlarından biri, doğumdan kısa süre sonra podyuma çıkan bir meleğe aitti.

Kaynak: E! News

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Victoria's Secret Fashion Show, 2018'deki son gecesinden sonra döndüğü podyumu bu yıl Los Angeles'a taşıdı.

Victoria's Secret Fashion Show, 2018'deki son gecesinden sonra döndüğü podyumu bu yıl Los Angeles'a taşıdı.

Bir dönem dünyanın en çok izlenen moda gecelerinden olan Victoria's Secret Fashion Show, 2018'den sonra rafa kalkmıştı. Marka 2021'de 'melek' unvanını da emekliye ayırınca o efsane kanatların bir daha görülmeyeceği düşünüldü.

Ama hikâye orada bitmedi. Şov 2024'te New York'ta geri döndü, 2025'te yine aynı şehirde sahnelendi. Bu yıl ise rota 2007'den beri ilk kez Los Angeles'a çevrildi ve gece, ilkbahardan kışa uzanan bir yıl yolculuğu gibi kurgulandı. Her mevsim ayrı bir duyguyla podyuma çıktı; YouTube'dan canlı yayınlanan şovu dünyanın dört bir yanından izleyenler oldu.

Barbara Palvin, kızı Sylvie'yi kucağına aldıktan yalnızca altı hafta sonra Victoria's Secret podyumundaydı.

Barbara Palvin, kızı Sylvie'yi kucağına aldıktan yalnızca altı hafta sonra Victoria's Secret podyumundaydı.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri Barbara Palvin oldu. Dylan Sprouse ile evli olan Macar model, ilk çocukları Sylvie'yi 7 Eylül'de dünyaya getirmişti.

Palvin, doğumun üzerinden altı hafta geçmeden Barbie pembesi bir görünümle podyuma çıktı. Şov öncesinde Dylan Sprouse da sosyal medyadan eşine övgüler yağdırmıştı: 'Doğumun hemen ardından VS şovuna atlayan karımla gurur duyuyorum. Bu enerjiyi nereden buluyorsun bilmiyorum.'

Bella Hadid, Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın açılışını yaparak gecenin ilk adımını attı.

Bella Hadid, Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın açılışını yaparak gecenin ilk adımını attı.

Perde Bella Hadid ile açıldı. Şovun ilk bölümü baharı anlatıyordu ve temada arzu ile tutku vardı. Ardından yazın sıcak, cüretkar havası podyumu sardı. Açılış anı, Victoria's Secret'ın resmî YouTube kanalında da paylaşıldı.

Kylie Jenner, sekiz yıl sonra geri dönen 50 milyon dolarlık Fantasy Bra ile ilk kez podyuma çıktı.

Kylie Jenner, sekiz yıl sonra geri dönen 50 milyon dolarlık Fantasy Bra ile ilk kez podyuma çıktı.

Asıl bomba Kylie Jenner'dan geldi. Ünlü isim, Victoria's Secret'taki ilk yürüyüşünde sekiz yıldır görmediğimiz Fantasy Bra'yı taşıdı.

Kuyumcu Jacob Arabo imzalı parçada 50 milyon dolarlık elmas vardı; yalnızca ortadaki taşın değeri 22 milyon dolardı. Beyaz tüylü kanatlarla yürüyen Kylie'yi ön sıradan sevgilisi Timothée Chalamet ve annesi Kris Jenner izledi. Arabo'ya göre elmaslar, her adımda ışığı yakalayacak şekilde kesilmişti.

Rosie Huntington-Whiteley, 16 yıl aradan sonra Victoria's Secret podyumuna dönerek eski günleri hatırlattı.

Rosie Huntington-Whiteley, 16 yıl aradan sonra Victoria's Secret podyumuna dönerek eski günleri hatırlattı.

Nostalji de eksik değildi. İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, Victoria's Secret ile 16 yıl sonra yeniden buluştu. Bir dönemin en sevilen meleklerinden olan Rosie'nin dönüşü, eski şovları özleyenler için gecenin en duygusal anlarından biriydi.

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Elsa Hosk, uzun bir aranın ardından ilk kez anne olarak Victoria's Secret podyumuna geri döndü.

Elsa Hosk, uzun bir aranın ardından ilk kez anne olarak Victoria's Secret podyumuna geri döndü.

Kanatlarını yeniden takanlardan biri de İsveçli model Elsa Hosk'tu. Hosk, Victoria's Secret'a yıllar sonra döndü ve bu yürüyüş anne olduktan sonraki ilk VS podyumu oldu.

Palvin'den sonra Hosk'un da sahneye çıkması, gecenin 'anne melekler' başlığını iyice güçlendirdi.

Gigi Hadid, Megan Thee Stallion ve KATSEYE sahnedeyken pullu kanatlarıyla yaz bölümünü ateşledi.

Gigi Hadid, Megan Thee Stallion ve KATSEYE sahnedeyken pullu kanatlarıyla yaz bölümünü ateşledi.

Yaz bölümü gecenin en hareketli anlarına sahne oldu. Megan Thee Stallion 2020'deki hitini söylerken modeller hemen yanından geçti, K-pop grubu KATSEYE de aynı bölümde sahnedeydi.

Gigi Hadid ise ışıl ışıl pullu, saçaklı kanatlarıyla podyumun yıldızıydı. Joan Smalls'un kavisli kobalt mavisi kanatları da gözden kaçmadı.

Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio, eski meleklerin podyumdaki yerini bir kez daha hatırlattı.

Candice Swanepoel ve Alessandra Ambrosio, eski meleklerin podyumdaki yerini bir kez daha hatırlattı.

Eski melekler kadrosu bununla sınırlı değildi. Candice Swanepoel, country şarkıcısı Megan Moroney sahnedeyken yürüdü.

Alessandra Ambrosio ve Behati Prinsloo da yeniden kanat takanlar arasındaydı.

Alessandra Ambrosio ve Behati Prinsloo da yeniden kanat takanlar arasındaydı.

Kış bölümünde kürkler ve gümüş detaylar öne çıktı, Tate McRae de yeni şarkısını parlak kırmızı bir kostümle seslendirdi. Ön sırada Vanessa Bryant da vardı; kızı Natalia Bryant bu gece Victoria's Secret podyumuna ilk kez çıktı.

Behati Prinsloo

Behati Prinsloo
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Tate McRae

Tate McRae

Solange Omon ilk kez kanat giyen melekler arasında yer aldı.

Solange Omon ilk kez kanat giyen melekler arasında yer aldı.

Adriana Lima, 21. Victoria's Secret şovunda beyaz kanatlarıyla finali yaparak geceyi kapattı.

Adriana Lima, 21. Victoria's Secret şovunda beyaz kanatlarıyla finali yaparak geceyi kapattı.

Gecenin son sözü yine Adriana Lima'ya kaldı. Markanın en uzun süre podyumda kalan meleği, 21. şovunda saçaklı beyaz bir görünüm ve göz alıcı kanatlarla finali yaptı.

Ardından tüm modeller son kez podyuma çıktı. Kapanışta Gisele Bündchen'in özel bir mesajı da vardı; o anlar Victoria's Secret'ın YouTube kanalında yayınlandı.

Gecenin tamamını kaçıranlar için Victoria's Secret Fashion Show 2026 yayını burada.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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