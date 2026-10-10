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Melekler Podyuma Hazır: 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da Yürüyecek Modelleri Sizin İçin Derledik!

Melekler Podyuma Hazır: 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da Yürüyecek Modelleri Sizin İçin Derledik!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 10:01
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Kanatlar yeniden açılıyor! Gösterişli kostümleri, dünyaca ünlü modelleri ve müzik performanslarıyla her defasında adından söz ettiren Victoria’s Secret Fashion Show için geri sayım başladı. Bu yıl Los Angeles’ta düzenlenecek şovun açıklanan kadrosunda tanıdık yüzler de var, son dönemin dikkat çeken podyum yıldızları da. Adriana Lima ve Candice Swanepoel gibi isimlerin yer aldığı liste, şimdiden heyecan yarattı. Gelin, büyük gecenin detaylarına ve podyumda yürüyecek modellere birlikte bakalım!

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Victoria’s Secret Fashion Show, moda dünyasının bir defileden çok daha fazlasına dönüşen etkinliklerinden biri.

Victoria’s Secret Fashion Show, moda dünyasının bir defileden çok daha fazlasına dönüşen etkinliklerinden biri.

Dev kanatlar, ışıl ışıl kostümler ve podyuma eşlik eden müzik performansları… Victoria’s Secret denince gözümüzün önüne gelen görüntüler aşağı yukarı aynı! Yıllar boyunca Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio ve Candice Swanepoel gibi isimlerle özdeşleşen şov, modellerin yürüyüşlerinden sahnedeki sürprizlere kadar pek çok detayıyla konuşuldu. Verdiği aranın ardından 2024’te geri dönen organizasyon, eski defileleri hâlâ dönüp izleyenleri de yeniden ekran başında buluşturdu. Şimdi sıra 2026’nın podyumunda!

Bu yılki şov, 18 Ekim’de Los Angeles’ta gerçekleşecek.

Bu yılki şov, 18 Ekim’de Los Angeles’ta gerçekleşecek.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Türkiye saatiyle 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan gece 02.30’da markanın YouTube, Instagram ve TikTok hesaplarından canlı yayınlanacak. Gecenin müzik kadrosunda ise Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney ve KATSEYE yer alıyor. Ayrıca yeni bir podyum yüzünün seçilme sürecini anlatan Angels Among Us serisinin kazananını da şovda göreceğiz. Model duyuruları devam ettiği için açıklanan kadroya yeni isimler eklenebilir. 

Markanın şu ana kadar açıkladığı modeller ise şöyle:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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