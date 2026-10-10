Melekler Podyuma Hazır: 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da Yürüyecek Modelleri Sizin İçin Derledik!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanatlar yeniden açılıyor! Gösterişli kostümleri, dünyaca ünlü modelleri ve müzik performanslarıyla her defasında adından söz ettiren Victoria’s Secret Fashion Show için geri sayım başladı. Bu yıl Los Angeles’ta düzenlenecek şovun açıklanan kadrosunda tanıdık yüzler de var, son dönemin dikkat çeken podyum yıldızları da. Adriana Lima ve Candice Swanepoel gibi isimlerin yer aldığı liste, şimdiden heyecan yarattı. Gelin, büyük gecenin detaylarına ve podyumda yürüyecek modellere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Victoria’s Secret Fashion Show, moda dünyasının bir defileden çok daha fazlasına dönüşen etkinliklerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yılki şov, 18 Ekim’de Los Angeles’ta gerçekleşecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın