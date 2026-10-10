Melekler Podyuma Hazır: 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da Yürüyecek Modelleri Sizin İçin Derledik!

Victoria’s Secret Fashion Show 2026, Türkiye saatiyle 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan gece 02.30’da markanın YouTube, Instagram ve TikTok hesaplarından canlı yayınlanacak. Gecenin müzik kadrosunda ise Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney ve KATSEYE yer alıyor. Ayrıca yeni bir podyum yüzünün seçilme sürecini anlatan Angels Among Us serisinin kazananını da şovda göreceğiz. Model duyuruları devam ettiği için açıklanan kadroya yeni isimler eklenebilir.

Markanın şu ana kadar açıkladığı modeller ise şöyle: