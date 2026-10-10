Bir Dönem Ekran Başında Bizi Çileden Çıkarmıştı: Üvey Baba’nın Halil’i Şemsi İnkaya’nın Son Hali Ortaya Çıktı!
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Onu görünce hâlâ aklına Üvey Baba gelenler burada mı? Şemsi İnkaya, yıllar boyunca birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıksa da özellikle Halil rolüyle hafızalarımıza kazındı. Öyle bir performans sergiledi ki ekran başında kendisine kızmadan duramadık. Yeşilçam’dan televizyona uzanan kariyeriyle pek çok kuşağın tanıdığı usta oyuncu, bu kez son haliyle dikkatimizi çekti. Gelin, Şemsi İnkaya’ya birlikte bakalım!
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Şemsi İnkaya, Yeşilçam’dan televizyona uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz yapımda karşımıza çıktı.
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Üvey Baba’nın hafızalarımızdan silinmeyen Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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