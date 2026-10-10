article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Dönem Ekran Başında Bizi Çileden Çıkarmıştı: Üvey Baba’nın Halil’i Şemsi İnkaya’nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir Dönem Ekran Başında Bizi Çileden Çıkarmıştı: Üvey Baba’nın Halil’i Şemsi İnkaya’nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 09:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Onu görünce hâlâ aklına Üvey Baba gelenler burada mı? Şemsi İnkaya, yıllar boyunca birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıksa da özellikle Halil rolüyle hafızalarımıza kazındı. Öyle bir performans sergiledi ki ekran başında kendisine kızmadan duramadık. Yeşilçam’dan televizyona uzanan kariyeriyle pek çok kuşağın tanıdığı usta oyuncu, bu kez son haliyle dikkatimizi çekti. Gelin, Şemsi İnkaya’ya birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şemsi İnkaya, Yeşilçam’dan televizyona uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz yapımda karşımıza çıktı.

Şemsi İnkaya, Yeşilçam’dan televizyona uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz yapımda karşımıza çıktı.

Zübük, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi filmlerde izlediğimiz usta oyuncu, komedide de dramda da canlandırdığı karakterlerin hakkını verdi. Ancak çoğumuzun hafızasında öyle bir rolü var ki adını duyunca başka birini düşünmek kolay değil: Üvey Baba’nın Halil Güneşli’si! Lamia’ya hayatı dar eden, acımasızlığıyla ekran başında hepimizi çileden çıkaran Halil, televizyonun unutulmaz kötü karakterleri arasına girdi. İnkaya’nın rolünü böylesine inandırıcı oynaması da karaktere duyduğumuz öfkeyle oyunculuğuna duyduğumuz hayranlığı aynı anda yaşattı.

Üvey Baba’nın hafızalarımızdan silinmeyen Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali ortaya çıktı.

Üvey Baba’nın hafızalarımızdan silinmeyen Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali ortaya çıktı.

Son görüntüleriyle yeniden dikkatimizi çeken usta oyuncu, bizi bir anda Üvey Baba izlediğimiz günlere götürdü. İnkaya’yı görünce Halil’in sert bakışlarını, Lamia’nın yaşadıklarını ve diziyi izlerken ne kadar sinirlendiğimizi hatırlamamak mümkün mü? Aradan geçen zamanda görünümü değişse de yüzü hâlâ o çok iyi bildiğimiz karakteri hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın