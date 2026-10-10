Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler Galasındaki Son Hali Gözümüzü Aldı!

Gümüş’ün Mehmet’i olarak hayatımıza girdi, Aşk-ı Memnu’nun Behlül’üyle hafızalarımıza kazındı. Ardından Kuzey Güney’de Kuzey Tekinoğlu, Aile’de Aslan Soykan olarak her karakterin altından başarıyla kalktı. Yıllar içinde yalnızca rollerini değil, tarzını da değiştiren Tatlıtuğ’un bir dönem uzun saçlı, bir dönem kirli sakallı haline ayrı ayrı tutulduk. Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Kıvanç’ın yakışıklılığı da ilk günden beri magazinin değişmeyen konularından biri oldu. Haliyle kendisini her gördüğümüzde dönüp bir daha bakmadan edemiyoruz!