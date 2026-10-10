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Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler Galasındaki Son Hali Gözümüzü Aldı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler Galasındaki Son Hali Gözümüzü Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 08:33
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Kıvanç Tatlıtuğ yine gözümüzü aldı! Gümüş’ten Aşk-ı Memnu’ya, Kuzey Güney’den Aile’ye pek çok yapımda kendine hayran bırakan oyuncunun yakışıklılığı da yıllardır ayrı bir gündem. Saçı, sakalı, tarzı değişiyor; biz her seferinde hangi halini daha çok beğendiğimize karar veremiyoruz. Son olarak Organize İşler galasında karşımıza çıkan Tatlıtuğ, yine dönüp dönüp baktırdı. Gelin, Kıvanç’ın son haline birlikte bakalım!

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Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlarda gördüğümüz ilk günden beri gözümüzü alamadığımız isimlerden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlarda gördüğümüz ilk günden beri gözümüzü alamadığımız isimlerden biri.

Gümüş’ün Mehmet’i olarak hayatımıza girdi, Aşk-ı Memnu’nun Behlül’üyle hafızalarımıza kazındı. Ardından Kuzey Güney’de Kuzey Tekinoğlu, Aile’de Aslan Soykan olarak her karakterin altından başarıyla kalktı. Yıllar içinde yalnızca rollerini değil, tarzını da değiştiren Tatlıtuğ’un bir dönem uzun saçlı, bir dönem kirli sakallı haline ayrı ayrı tutulduk. Oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Kıvanç’ın yakışıklılığı da ilk günden beri magazinin değişmeyen konularından biri oldu. Haliyle kendisini her gördüğümüzde dönüp bir daha bakmadan edemiyoruz!

Son olarak Organize İşler galasında karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yine “Her hali mi yakışır?” dedirtti!

Son olarak Organize İşler galasında karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yine “Her hali mi yakışır?” dedirtti!

Galadaki görüntüleriyle bir kez daha dikkatimizi çeken Tatlıtuğ, yıllar içinde değişen tarzının geldiği son noktayı da gözler önüne serdi. Biz hâlâ Behlül’ü konuşurken kendisi çoktan bambaşka bir karizmaya büründü anlayacağınız! Yüz hatları, bakışları ve kendinden emin duruşuyla yine gözümüzü alamadığımız oyuncunun son halini görünce eski rollerini de şöyle bir hatırlamadan edemedik.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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