Kıvanç Tatlıtuğ’un Organize İşler Galasındaki Son Hali Gözümüzü Aldı!
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Kıvanç Tatlıtuğ yine gözümüzü aldı! Gümüş’ten Aşk-ı Memnu’ya, Kuzey Güney’den Aile’ye pek çok yapımda kendine hayran bırakan oyuncunun yakışıklılığı da yıllardır ayrı bir gündem. Saçı, sakalı, tarzı değişiyor; biz her seferinde hangi halini daha çok beğendiğimize karar veremiyoruz. Son olarak Organize İşler galasında karşımıza çıkan Tatlıtuğ, yine dönüp dönüp baktırdı. Gelin, Kıvanç’ın son haline birlikte bakalım!
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Kıvanç Tatlıtuğ, ekranlarda gördüğümüz ilk günden beri gözümüzü alamadığımız isimlerden biri.
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Son olarak Organize İşler galasında karşımıza çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, yine “Her hali mi yakışır?” dedirtti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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