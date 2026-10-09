Atilla Taş 14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Kızı Sezen'i Son Yolculuğuna Uğurladı

Acı haber, 8 Ekim sabahı Mersin’den geldi. Atilla Taş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen, iki çocuk annesi Sezen Taş, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunduğu binanın 14’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayın nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Düşmenin hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Kızının vefatının ardından Atilla Taş’ın geçmişte ailesinden bahsettiği açıklamalar da yeniden hatırlandı. Genç yaşta baba olduğunu ve iki torununun bulunduğunu anlatan şarkıcının, “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu” sözleri tekrar gündeme geldi.