Atilla Taş 14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Kızı Sezen'i Son Yolculuğuna Uğurladı
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Atilla Taş, kızı Sezen’e veda etti. Mersin’de bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşlarına hâkim olamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcıya yakınları destek oldu. Taş’ın kızına seslendiği anlar yürekleri dağladı.
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Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetmişti.
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Kızını son yolculuğuna uğurlayan Atilla Taş, tabutuna sarılarak “Babam, ben geldim babam” diye seslendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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