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Atilla Taş 14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Kızı Sezen'i Son Yolculuğuna Uğurladı

Atilla Taş 14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Kızı Sezen'i Son Yolculuğuna Uğurladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 15:28
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Atilla Taş, kızı Sezen’e veda etti. Mersin’de bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sezen Taş, bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşlarına hâkim olamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcıya yakınları destek oldu. Taş’ın kızına seslendiği anlar yürekleri dağladı.

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Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetmişti.

Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de hayatını kaybetmişti.

Acı haber, 8 Ekim sabahı Mersin’den geldi. Atilla Taş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen, iki çocuk annesi Sezen Taş, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde bulunduğu binanın 14’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayın nasıl gerçekleştiğinin aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Düşmenin hangi koşullarda meydana geldiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Kızının vefatının ardından Atilla Taş’ın geçmişte ailesinden bahsettiği açıklamalar da yeniden hatırlandı. Genç yaşta baba olduğunu ve iki torununun bulunduğunu anlatan şarkıcının, “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu” sözleri tekrar gündeme geldi.

Kızını son yolculuğuna uğurlayan Atilla Taş, tabutuna sarılarak “Babam, ben geldim babam” diye seslendi.

Otopsi işlemlerinin ardından Sezen Taş’ın cenazesi 9 Ekim’de Mezitli Mezarlığı’na getirildi. Ailesi ve yakınları, burada düzenlenen törende Sezen’e veda etti.

Cenazeden basına yansıyan görüntülerde Atilla Taş’ın kızının tabutuna sarıldığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcıyı, yanında bulunan yakınları teskin etmeye çalıştı.

Taş’ın tabutun başında kızına seslenirken söylediği “Babam, ben geldim babam” sözleri, vedanın en acı anlarından biri oldu. Sezen Taş’ın annesi İlkay Sarıköse de törende gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş, Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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