Atilla Taş’ın Kızının Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmesinin Ardından Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!
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Atilla Taş’ın kızından gelen acı haber sevenlerini üzmüştü. Şarkıcının 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken gazeteci Burhan Akdağ’dan yeni açıklamalar geldi. Akdağ, Sezen Taş’ın boşanma aşamasında olduğunu öne sürdü. Olayın yaşandığı balkonla ilgili sözleri de dikkat çekti.
Kaynak: Burhan Akdağ
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"Ham Çökelek" şarkısıyla hafızalara kazınan Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla evlat acısı yaşadı.
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Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş’ın boşanma sürecinde olduğunu öne sürdü; balkonla ilgili sözleri de dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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