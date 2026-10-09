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Atilla Taş’ın Kızının Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmesinin Ardından Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!

Atilla Taş’ın Kızının Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmesinin Ardından Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 12:16
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Atilla Taş’ın kızından gelen acı haber sevenlerini üzmüştü. Şarkıcının 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin’de bir apartmanın 14’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken gazeteci Burhan Akdağ’dan yeni açıklamalar geldi. Akdağ, Sezen Taş’ın boşanma aşamasında olduğunu öne sürdü. Olayın yaşandığı balkonla ilgili sözleri de dikkat çekti.

Kaynak: Burhan Akdağ

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"Ham Çökelek" şarkısıyla hafızalara kazınan Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla evlat acısı yaşadı.

"Ham Çökelek" şarkısıyla hafızalara kazınan Atilla Taş, kızı Sezen Taş’ın vefatıyla evlat acısı yaşadı.

1990’lı yılların sonlarında müzik dünyasına adım atan Atilla Taş, ilk albümü “Kırmızılım”da yer alan “Ham Çökelek” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Şarkıları ve televizyon projeleriyle yıllar boyunca kamuoyunun karşısına çıkan Taş, bu kez kızından gelen acı haberle gündeme geldi.

Atilla Taş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim sabahı Mersin’in Erdemli ilçesinde hayatını kaybetti. Çeşmeli Mahallesi’ndeki bir tatil sitesinde meydana gelen olayda, Sezen Taş’ın apartmanın 14’üncü katından düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Düşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Sezen Taş’ın vefatının ardından, babasının geçmişte ailesinden bahsettiği görüntüler de yeniden gündeme gelmişti. Genç yaşta baba olduğunu anlatan Atilla Taş’ın, “Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu” sözleri acı haberin ardından tekrar hatırlandı.

Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş’ın boşanma sürecinde olduğunu öne sürdü; balkonla ilgili sözleri de dikkat çekti.

Gazeteci Burhan Akdağ, Sezen Taş’ın boşanma sürecinde olduğunu öne sürdü; balkonla ilgili sözleri de dikkat çekti.

Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, acı haberi ilk duyuran isimlerden gazeteci Burhan Akdağ, Aysu Mola’nın YouTube canlı yayınına katıldı. Akdağ, yayında kendisine ulaşan bilgileri ve duyumları paylaştı.

Son Dakika’nın aktardığına göre Akdağ, Sezen Taş’ın eşiyle boşanma aşamasında olduğunu iddia etti. Eşinin de olaydan bir gün önce Trabzon’a gittiğini öne sürdü. Ancak bu açıklamalar, Akdağ’ın aktardığı iddialara dayanıyor; boşanma sürecine ve eşinin seyahatine ilişkin resmi bir doğrulama haberde yer almıyor.

Akdağ’ın bir diğer açıklaması, olayın meydana geldiği balkonun yapısıyla ilgiliydi. Kendisine ulaşan bilgilere dayanarak şu ifadeyi kullandı:

“Düştüğü öne sürülen yer kolayca düşülebilecek bir balkon değil.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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