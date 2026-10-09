Atilla Taş’ın Kızının Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetmesinin Ardından Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!

Sezen Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, acı haberi ilk duyuran isimlerden gazeteci Burhan Akdağ, Aysu Mola’nın YouTube canlı yayınına katıldı. Akdağ, yayında kendisine ulaşan bilgileri ve duyumları paylaştı.

Son Dakika’nın aktardığına göre Akdağ, Sezen Taş’ın eşiyle boşanma aşamasında olduğunu iddia etti. Eşinin de olaydan bir gün önce Trabzon’a gittiğini öne sürdü. Ancak bu açıklamalar, Akdağ’ın aktardığı iddialara dayanıyor; boşanma sürecine ve eşinin seyahatine ilişkin resmi bir doğrulama haberde yer almıyor.

Akdağ’ın bir diğer açıklaması, olayın meydana geldiği balkonun yapısıyla ilgiliydi. Kendisine ulaşan bilgilere dayanarak şu ifadeyi kullandı: