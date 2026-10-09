Şöhretten Önce Baba Olmuştu: Atilla Taş’ın “17 Yaşında Evlendim, 18 Yaşında Baba Oldum” Dediği Hayat Hikayesi!
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Onu “Ham Çökelek”le tanıdık. Ancak Atilla Taş’ın hayatındaki önemli dönüm noktaları, şöhretten çok önce yaşanmıştı. Genç yaşta evlenen şarkıcı, kısa süre sonra kızı Sezen’i kucağına aldı. İkinci evliliğini ise yıllar sonra, cezaevinde kıyılan nikâhla yaptı. Gelin, Atilla Taş’ın evliliklerinden baba ve dede oluşuna uzanan aile hikâyesine bakalım.
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“Ham Çökelek”le hafızalara kazınan Atilla Taş, müzik dünyasında tanındığı yıllarda çoktan baba olmuştu.
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İlk evliliğini çok genç yaşta yapan Atilla Taş, ikinci evliliğinde cezaevinde nikâh masasına oturdu.
Kızı Sezen’in kendi ailesini kurmasıyla Atilla Taş, iki torun sahibi oldu.
Sezen Taş, 8 Ekim 2026’da, 34 yaşındayken Mersin’de hayatını kaybetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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