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Şöhretten Önce Baba Olmuştu: Atilla Taş’ın “17 Yaşında Evlendim, 18 Yaşında Baba Oldum” Dediği Hayat Hikayesi!

Şöhretten Önce Baba Olmuştu: Atilla Taş’ın “17 Yaşında Evlendim, 18 Yaşında Baba Oldum” Dediği Hayat Hikayesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 13:31
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Onu “Ham Çökelek”le tanıdık. Ancak Atilla Taş’ın hayatındaki önemli dönüm noktaları, şöhretten çok önce yaşanmıştı. Genç yaşta evlenen şarkıcı, kısa süre sonra kızı Sezen’i kucağına aldı. İkinci evliliğini ise yıllar sonra, cezaevinde kıyılan nikâhla yaptı. Gelin, Atilla Taş’ın evliliklerinden baba ve dede oluşuna uzanan aile hikâyesine bakalım.

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“Ham Çökelek”le hafızalara kazınan Atilla Taş, müzik dünyasında tanındığı yıllarda çoktan baba olmuştu.

“Ham Çökelek”le hafızalara kazınan Atilla Taş, müzik dünyasında tanındığı yıllarda çoktan baba olmuştu.

1990’lı yılların sonunu hatırlayanlar için Atilla Taş adı, hemen ardından “Ham Çökelek”i getiriyor. Televizyonda kliplerin tekrar tekrar izlendiği, yeni çıkan şarkıların kısa sürede dillere dolandığı o dönemde Taş, müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

1998 yılında yayınladığı ilk albümü “Kırmızılım”, onun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Albümde yer alan “Ham Çökelek”, hareketli ritmi ve akılda kalan sözleriyle şarkıcının kariyerindeki en büyük çıkışlardan birine dönüştü. Aradan geçen yıllara rağmen şarkının hâlâ Atilla Taş’la birlikte anılması da o dönemde yakaladığı etkinin bir göstergesi.

Taş, ilk albümünün ardından “Emmilenyum”, “Pembeli” ve “Kınalı Kuzum” gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdürdü. Televizyon izleyicisinin karşısına da farklı projelerle çıktı. Özellikle “Zilyoner” dizisinde canlandırdığı Zülküf, onu oyunculuk tarafıyla hatırlayanların aklında kalan karakterlerden biri oldu. Sonraki yıllarda yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Ancak kamuoyunun onu tanımaya başladığı dönem, hayat hikâyesinin başlangıcı değildi. Şöhretin kapısını çalmasından önce evlenmiş, bir aile kurmuş ve baba olmuştu. Yıllar sonra verdiği röportajlarda anlattığı bu dönem, sahnede gördüğümüz Atilla Taş’ın daha az bilinen tarafını ortaya koyuyordu.

İlk evliliğini çok genç yaşta yapan Atilla Taş, ikinci evliliğinde cezaevinde nikâh masasına oturdu.

İlk evliliğini çok genç yaşta yapan Atilla Taş, ikinci evliliğinde cezaevinde nikâh masasına oturdu.

Atilla Taş’ın ilk eşi İlkay Sarıköse’ydi. Biyografilerinde çiftin 1991 yılında evlendiği, kızları Sezen’in ise 1992 yılında dünyaya geldiği belirtiliyor. Taş, henüz müzik dünyasında tanınmadığı bu dönemde evlilik ve babalık sorumluluğunu üstlenmişti.

Şarkıcı, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” programında gençlik yıllarını anlatırken evlilik ve baba oluşuna dair şu ifadeleri kullanmıştı:

“17 yaşında evlendim, 18 yaşında baba oldum.”

Taş’ın kendi sözleriyle anlattığı bu yaşlar, hayatındaki önemli değişimlerin ne kadar erken başladığını gösteriyordu. Bir yanda kendi geleceğini kurmaya çalışırken diğer yanda bir çocuğun babası olmuştu. Kızı Sezen de babasının büyük şöhretinden önce dünyaya gelmiş, onun hayatının bu ilk dönemine eşlik etmişti.

İlkay Sarıköse ile evliliği daha sonra sona eren Taş, yıllar sonra yeniden evlendi. İkinci evliliğini 10 Ekim 2016’da Meltem Güler ile yaptı. Bu nikâhın dikkat çeken tarafı ise gerçekleştiği yerdi.

Atilla Taş ile Meltem Güler, şarkıcının o dönem tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda kıyılan nikâhla hayatlarını birleştirdi. Böylece Taş’ın ikinci evliliği, nikâhın gerçekleştiği koşullarla da basına yansıdı. Genç yaşta başlayan ilk evliliğinin ardından, aile hayatında yeni bir dönem açılmış oldu.

Kızı Sezen’in kendi ailesini kurmasıyla Atilla Taş, iki torun sahibi oldu.

Kızı Sezen’in kendi ailesini kurmasıyla Atilla Taş, iki torun sahibi oldu.

Atilla Taş’ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden dünyaya gelen Sezen Taş, daha sonra evlenerek kendi ailesini kurdu ve iki çocuk annesi oldu. Genç yaşta baba olan Taş da böylece dedelik deneyimini yaşadı.

Şarkıcı, ailesinden bahsettiği röportajında kızının da erken evlendiğini anlatmıştı. Kendisinin dede olduğunu söyleyen Taş, “İki tane torunum var” sözleriyle ailesinin büyüdüğünü paylaşmıştı. Onu yalnızca sahnede ve ekranda tanıyanlar için bu açıklama, özel hayatına dair farklı bir ayrıntıydı.

Taş’ın kızıyla ilişkisine dair en çok hatırlanan sözlerinden biri ise kendi babalığını değerlendirdiği açıklaması oldu. Şarkıcı, geçmişe dönüp baktığında kızından övgüyle bahsederken şu ifadeyi kullanmıştı:

“Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu.”

Sezen Taş, 8 Ekim 2026’da, 34 yaşındayken Mersin’de hayatını kaybetti.

Sezen Taş, 8 Ekim 2026’da, 34 yaşındayken Mersin’de hayatını kaybetti.

Bu kaybın ardından Atilla Taş’ın kızını ve torunlarını anlattığı eski görüntüler yeniden gündeme geldi. Şarkıcının şöhretten önce başlayan babalık hikâyesi, Sezen hakkında kurduğu bu cümlelerle de hatırlanıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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