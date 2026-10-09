Şöhretten Önce Baba Olmuştu: Atilla Taş’ın “17 Yaşında Evlendim, 18 Yaşında Baba Oldum” Dediği Hayat Hikayesi!

1990’lı yılların sonunu hatırlayanlar için Atilla Taş adı, hemen ardından “Ham Çökelek”i getiriyor. Televizyonda kliplerin tekrar tekrar izlendiği, yeni çıkan şarkıların kısa sürede dillere dolandığı o dönemde Taş, müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

1998 yılında yayınladığı ilk albümü “Kırmızılım”, onun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Albümde yer alan “Ham Çökelek”, hareketli ritmi ve akılda kalan sözleriyle şarkıcının kariyerindeki en büyük çıkışlardan birine dönüştü. Aradan geçen yıllara rağmen şarkının hâlâ Atilla Taş’la birlikte anılması da o dönemde yakaladığı etkinin bir göstergesi.

Taş, ilk albümünün ardından “Emmilenyum”, “Pembeli” ve “Kınalı Kuzum” gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdürdü. Televizyon izleyicisinin karşısına da farklı projelerle çıktı. Özellikle “Zilyoner” dizisinde canlandırdığı Zülküf, onu oyunculuk tarafıyla hatırlayanların aklında kalan karakterlerden biri oldu. Sonraki yıllarda yazıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

Ancak kamuoyunun onu tanımaya başladığı dönem, hayat hikâyesinin başlangıcı değildi. Şöhretin kapısını çalmasından önce evlenmiş, bir aile kurmuş ve baba olmuştu. Yıllar sonra verdiği röportajlarda anlattığı bu dönem, sahnede gördüğümüz Atilla Taş’ın daha az bilinen tarafını ortaya koyuyordu.