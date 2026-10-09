Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Aşk-ı Memnu, finalinden yıllar sonra bile en çok anılan dizilerden biri. Dizide Cemile'ye hayat veren Pelin Ermiş ise sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemde. Pelin Ermiş'in son haline birlikte bakalım.
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Aşk-ı Memnu, finalinden yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor.
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Pelin Ermiş, Ziyagil Köşkü'nün meraklı ve hırçın Cemile'sini canlandırmıştı.
Pelin Ermiş'in son paylaşımları binlerce beğeni aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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