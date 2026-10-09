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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 19:01
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Aşk-ı Memnu, finalinden yıllar sonra bile en çok anılan dizilerden biri. Dizide Cemile'ye hayat veren Pelin Ermiş ise sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemde. Pelin Ermiş'in son haline birlikte bakalım.

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Aşk-ı Memnu, finalinden yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor.

Aşk-ı Memnu, finalinden yıllar sonra da ilgi görmeye devam ediyor.

2008'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin de yer aldığı efsane dizilerden biri oldu. Finalinden yıllar sonra bile karakterleri ve sahneleri sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden biri de Cemile'ydi. Bu kez gündemde yine o var.

Pelin Ermiş, Ziyagil Köşkü'nün meraklı ve hırçın Cemile'sini canlandırmıştı.

Pelin Ermiş, Ziyagil Köşkü'nün meraklı ve hırçın Cemile'sini canlandırmıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Pelin Ermiş, televizyon kariyerine 2006'da Şöhret Okulu ile başladı. Aşk-ı Memnu'da Ziyagil Köşkü'nün meraklı ve hırçın Cemile'sini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı.

Ermiş'i ayrıca Vazgeç Gönlüm, Adını Feriha Koydum, Emir'in Yolu ve Hangimiz Sevmedik gibi dizilerde izledik. 2023'te Sarmaşık Zamanı'nda Sevda karakterini canlandıran oyuncu, son olarak Kızıl Goncalar'ın ikinci sezonuna Çağla karakteriyle katıldı. Cehennem 3D, Bekçi ve Kiraz Mevsimi filmlerinde de rol aldı.

Pelin Ermiş'in son paylaşımları binlerce beğeni aldı.

Pelin Ermiş'in son paylaşımları binlerce beğeni aldı.

Ermiş, şimdilerde oyunculuktan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Yüz binin üzerinde takipçisi bulunan Instagram hesabındaki son fotoğrafları dikkat çekti.

Kullanıcılar yorumlarda 'Cemile çok değişmiş', 'Zaman ona yaramış' ve 'Adeta bambaşka biri' gibi ifadeler kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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