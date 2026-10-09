Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

2008'de Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre gibi isimlerin de yer aldığı efsane dizilerden biri oldu. Finalinden yıllar sonra bile karakterleri ve sahneleri sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin sevilen karakterlerinden biri de Cemile'ydi. Bu kez gündemde yine o var.