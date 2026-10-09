Herkes Sivaslı Sanıyordu: Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Asıl Memleketiyle Duyanları Şaşırttı

Emel Sayın 20 Kasım 1945'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Ancak ailesinin kökeni Selanik'e dayanıyor. Sayın, 1926'da Türkiye'ye göç eden bir muhacir ailenin çocuğu. Aile daha sonra Lüleburgaz'ın Celaliye köyüne yerleşti.

Babası Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalıştığı için Sayın Sivas'ta dünyaya geldi. Dört kız kardeşin en büyüğü olan Emel Sayın, böylece yıllardır Sivaslı bilinen bir isim oldu.