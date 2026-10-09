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Herkes Sivaslı Sanıyordu: Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Asıl Memleketiyle Duyanları Şaşırttı

Herkes Sivaslı Sanıyordu: Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Asıl Memleketiyle Duyanları Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 20:01
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Mavi Boncuk filmiyle Yeşilçam'da, Türk Sanat Müziği'ndeki sesiyle de sahnelerde iz bırakan Emel Sayın, yıllardır Sivaslı bilinen bir isim. Peki Ses Kraliçesi'nin ailesinin asıl memleketini biliyor muydunuz? Emel Sayın'ın hikâyesine birlikte bakalım.

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Emel Sayın, 1974 yapımı Mavi Boncuk filminin unutulmaz yüzü.

Emel Sayın, 1974 yapımı Mavi Boncuk filminin unutulmaz yüzü.

Emel Sayın, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1974 yapımı Mavi Boncuk filmiyle Yeşilçam'ın kült yüzlerinden biri oldu. Filmde Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Kemal Sunal ve Adile Naşit gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Bir gece kulübünde yaşanan hesap tartışması yüzünden kulübün şarkıcısı Emel Sayın'ı kaçıran bir grup arkadaşın hikâyesini anlatan film, filmle aynı adı taşıyan şarkısıyla da hafızalara kazındı. Sayın 1970'lerin ortasından itibaren sinemadan uzaklaşıp yalnızca müziğe odaklandı.

Emel Sayın, 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da doğdu, ailesinin kökeni Selanik'e dayanıyor.

Emel Sayın, 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da doğdu, ailesinin kökeni Selanik'e dayanıyor.

Emel Sayın 20 Kasım 1945'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Ancak ailesinin kökeni Selanik'e dayanıyor. Sayın, 1926'da Türkiye'ye göç eden bir muhacir ailenin çocuğu. Aile daha sonra Lüleburgaz'ın Celaliye köyüne yerleşti.

Babası Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalıştığı için Sayın Sivas'ta dünyaya geldi. Dört kız kardeşin en büyüğü olan Emel Sayın, böylece yıllardır Sivaslı bilinen bir isim oldu.

Emel Sayın 17 yaşında sahneye çıktı ve kısa sürede Ses Kraliçesi oldu.

Emel Sayın 17 yaşında sahneye çıktı ve kısa sürede Ses Kraliçesi oldu.

Müziğe 13 yaşında Arif Sami Toker'den ders alarak başlayan Emel Sayın, ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal'dan eğitim gördü. 17 yaşında sahneye çıktı ve kısa sürede 'Ses Kraliçesi' unvanını kazandı.

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanelerinden biri olarak anılan Sayın, 53. Antalya Uluslararası Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Televizyonda ise 2001'de Aşkım Aşkım dizisinde Mehmet Ali Erbil'in karşısında yer aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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