Herkes Sivaslı Sanıyordu: Mavi Boncuk'un Emel Sayın'ı Asıl Memleketiyle Duyanları Şaşırttı
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Mavi Boncuk filmiyle Yeşilçam'da, Türk Sanat Müziği'ndeki sesiyle de sahnelerde iz bırakan Emel Sayın, yıllardır Sivaslı bilinen bir isim. Peki Ses Kraliçesi'nin ailesinin asıl memleketini biliyor muydunuz? Emel Sayın'ın hikâyesine birlikte bakalım.
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Emel Sayın, 1974 yapımı Mavi Boncuk filminin unutulmaz yüzü.
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Emel Sayın, 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da doğdu, ailesinin kökeni Selanik'e dayanıyor.
Emel Sayın 17 yaşında sahneye çıktı ve kısa sürede Ses Kraliçesi oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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