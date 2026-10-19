8 Yıldır Podyuma Çıkmamıştı: 50 Milyon Dolarlık Fantasy Bra Kylie Jenner'la Victoria's Secret'a Geri Döndü!

Kylie Jenner ekranla ilk kez 10 yaşındayken, ailesiyle birlikte Keeping Up with the Kardashians'ta tanıştı. 2015'te kurduğu Kylie Cosmetics'le kendi markasını yarattı, ardından giyim markası Khy'ı çıkardı. Ablası Kendall yıllardır podyumların aranan yüzüyken Kylie'yi bir defilede yürürken görmek pek alışık olunan bir şey değildi.

Peki Fantasy Bra nedir? Victoria's Secret'ın her yıl bir yıldızına taktırdığı mücevherli sütyen bu. Gelenek 1996'da Claudia Schiffer'la başladı; Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio gibi isimler bu ayrıcalığı yaşadı. 2018'den sonra ise defilede bir daha görünmedi.