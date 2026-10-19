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8 Yıldır Podyuma Çıkmamıştı: 50 Milyon Dolarlık Fantasy Bra Kylie Jenner'la Victoria's Secret'a Geri Döndü!

8 Yıldır Podyuma Çıkmamıştı: 50 Milyon Dolarlık Fantasy Bra Kylie Jenner'la Victoria's Secret'a Geri Döndü!

Victoria's Secret
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 08:12
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Victoria's Secret Fashion Show'un 2026 gecesi, kimsenin beklemediği bir sürprizle sarsıldı. Los Angeles'taki defilede kocaman beyaz melek kanatlarıyla podyuma çıkan isim Kylie Jenner'dı. Üstelik Kylie, markanın 2018'den bu yana podyumda görünmeyen efsane parçası Fantasy Bra'yı da taşıdı!

Kaynak: InTouch Weekly / Yahoo

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Kylie Jenner, 10 yaşında reality şovla tanındı ve bugün kendi güzellik imparatorluğunu yönetiyor.

Kylie Jenner, 10 yaşında reality şovla tanındı ve bugün kendi güzellik imparatorluğunu yönetiyor.

Kylie Jenner ekranla ilk kez 10 yaşındayken, ailesiyle birlikte Keeping Up with the Kardashians'ta tanıştı. 2015'te kurduğu Kylie Cosmetics'le kendi markasını yarattı, ardından giyim markası Khy'ı çıkardı. Ablası Kendall yıllardır podyumların aranan yüzüyken Kylie'yi bir defilede yürürken görmek pek alışık olunan bir şey değildi.

Peki Fantasy Bra nedir? Victoria's Secret'ın her yıl bir yıldızına taktırdığı mücevherli sütyen bu. Gelenek 1996'da Claudia Schiffer'la başladı; Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio gibi isimler bu ayrıcalığı yaşadı. 2018'den sonra ise defilede bir daha görünmedi.

Kylie Jenner'ın taktığı Fantasy Bra'nın değeri 50 milyon dolar, ortadaki tek taş 22 milyon.

Kylie Jenner'ın taktığı Fantasy Bra'nın değeri 50 milyon dolar, ortadaki tek taş 22 milyon.

Asıl bomba fiyatta patladı: Kylie'nin taktığı sütyenin değeri tam 50 milyon dolar! Lüks mücevher markası Jacob & Co. imzalı parça, bugüne kadar yapılmış en pahalı Fantasy Bra unvanını aldı.

Üzerinde 4.410 doğal pırlanta var. Tam ortadaki 75,54 karatlık sarı pırlantanın değeri tek başına 22 milyon dolar. 15 usta, 3.218 ayrı parçadan oluşan sütyeni yaklaşık 1.000 saatte tamamladı. Markanın paylaşımına göre her şey basit bir soruyla başlamış: 'Ya hiç kumaş olmasaydı?'

Timothée Chalamet ön sırada alkışladı ama Kylie Jenner tercihi sosyal medyayı ikiye böldü.

Timothée Chalamet ön sırada alkışladı ama Kylie Jenner tercihi sosyal medyayı ikiye böldü.

Gecenin hareketi sadece podyumda değildi. Sevgilisi Timothée Chalamet, Kris Jenner'ın yanında gülümseyerek Kylie'yi alkışladı. Markanın yaratıcı direktörü Adam Selman da Kylie'yi etkisi 'modanın, kültürün, televizyonun ötesine geçen' bir isim olarak tanımladı.

Sosyal medyada ise herkes aynı fikirde değildi. Bir kullanıcı 'Çalışkan bir model olduğunuzu düşünün, sonra bunu sadece ünlü birine veriyorlar' diye isyan etti. İşin ilginci, yıllarca bu podyumda yürüyen Kendall Jenner bu yılki kadroda yer almadı. Aynı gece Bella Hadid podyuma geri dönerken sahnede Tate McRae, Megan Thee Stallion ve Katseye vardı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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