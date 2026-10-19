8 Yıldır Podyuma Çıkmamıştı: 50 Milyon Dolarlık Fantasy Bra Kylie Jenner'la Victoria's Secret'a Geri Döndü!
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Victoria's Secret Fashion Show'un 2026 gecesi, kimsenin beklemediği bir sürprizle sarsıldı. Los Angeles'taki defilede kocaman beyaz melek kanatlarıyla podyuma çıkan isim Kylie Jenner'dı. Üstelik Kylie, markanın 2018'den bu yana podyumda görünmeyen efsane parçası Fantasy Bra'yı da taşıdı!
Kaynak: InTouch Weekly / Yahoo
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Kylie Jenner, 10 yaşında reality şovla tanındı ve bugün kendi güzellik imparatorluğunu yönetiyor.
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Kylie Jenner'ın taktığı Fantasy Bra'nın değeri 50 milyon dolar, ortadaki tek taş 22 milyon.
Timothée Chalamet ön sırada alkışladı ama Kylie Jenner tercihi sosyal medyayı ikiye böldü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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