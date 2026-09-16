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Kylie Jenner'ın Arabada Çantasına Emniyet Kemeri Taktığı Ortaya Çıktı: Fiyatı Şaşırttı

Kylie Jenner'ın Arabada Çantasına Emniyet Kemeri Taktığı Ortaya Çıktı: Fiyatı Şaşırttı

Kylie Jenner
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 10:52
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Kylie Jenner'ın son paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü işkadını, spora giderken yanına aldığı çantasını arabada tıpkı bir yolcuymuş gibi emniyet kemeriyle sabitlediği anları paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlenirken herkesin merak ettiği tek şey, bu kadar özenle korunan çantanın gerçek değeri oldu.

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Kylie Jenner, on yaşındayken başladığı reality şovla tanınıp kozmetik imparatorluğuyla milyarlarca dolarlık bir servet kurdu.

Kylie Jenner, on yaşındayken başladığı reality şovla tanınıp kozmetik imparatorluğuyla milyarlarca dolarlık bir servet kurdu.

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, küçük yaşta ekranlara taşınan 'Keeping Up With the Kardashians' ile tanınmıştı. 2015 yılında modellik kazancından ayırdığı 250 bin dolarla kurduğu Kylie Cosmetics'in dudak setleri dakikalar içinde tükeniyordu.

Marka dört yılda 1 milyar dolarlık değere ulaşınca Jenner, 2019'da dünyanın en genç milyarderi unvanını kazandı. Bugün kozmetik, cilt bakımı ve moda markalarıyla yüz milyonlarca dolarlık bir servete sahip.

Kylie Jenner'ın gardırobunda dokuz rafı dolduran Hermès Birkin koleksiyonu, tek başına küçük bir servet değerinde.

Kylie Jenner'ın gardırobunda dokuz rafı dolduran Hermès Birkin koleksiyonu, tek başına küçük bir servet değerinde.

Ünlü işkadınının koleksiyonunda siyah timsah derisinden 100 bin dolarlık Birkin 30'dan, 130 bin dolara alıcı bulan nadir Birkin 50 modeline kadar onlarca çanta bulunuyor. 2026'ya girerken paylaştığı fotoğrafta iki farklı timsah derisi Hermès çantasını altın rengi bikinisi ve Chanel bavullarıyla birlikte gösteren Jenner, sadece bir seyahat seti için 200 bin doları geride bıraktı.

Lüks aksesuar tutkusu, Jenner'ın her paylaşımında yeniden gündem oluyor.

Kylie Jenner'ın arabada emniyet kemeriyle sabitlediği çanta da diğer lüks ürünleri gibi gündem oldu. Çantanın fiyatı 125 bin dolar çıktı.

Kylie Jenner'ın arabada emniyet kemeriyle sabitlediği çanta da diğer lüks ürünleri gibi gündem oldu. Çantanın fiyatı 125 bin dolar çıktı.

Jenner, spora giderken yanına aldığı çantasını tıpkı bir yolcuymuş gibi koltuğa emniyet kemeriyle bağlıyor. Paylaşımda verilen bilgiye göre çantanın değeri 125 bin dolar, yani yaklaşık 6 milyon 79 bin 800 TL.

Kısa sürede binlerce görüntülenme alan paylaşım, Jenner'ın çantalarına gösterdiği özenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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