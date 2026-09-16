Kylie Jenner'ın Arabada Çantasına Emniyet Kemeri Taktığı Ortaya Çıktı: Fiyatı Şaşırttı
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Kylie Jenner'ın son paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü işkadını, spora giderken yanına aldığı çantasını arabada tıpkı bir yolcuymuş gibi emniyet kemeriyle sabitlediği anları paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlenirken herkesin merak ettiği tek şey, bu kadar özenle korunan çantanın gerçek değeri oldu.
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Kylie Jenner, on yaşındayken başladığı reality şovla tanınıp kozmetik imparatorluğuyla milyarlarca dolarlık bir servet kurdu.
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Kylie Jenner'ın gardırobunda dokuz rafı dolduran Hermès Birkin koleksiyonu, tek başına küçük bir servet değerinde.
Kylie Jenner'ın arabada emniyet kemeriyle sabitlediği çanta da diğer lüks ürünleri gibi gündem oldu. Çantanın fiyatı 125 bin dolar çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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