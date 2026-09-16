Kylie Jenner'ın Arabada Çantasına Emniyet Kemeri Taktığı Ortaya Çıktı: Fiyatı Şaşırttı

Jenner, spora giderken yanına aldığı çantasını tıpkı bir yolcuymuş gibi koltuğa emniyet kemeriyle bağlıyor. Paylaşımda verilen bilgiye göre çantanın değeri 125 bin dolar, yani yaklaşık 6 milyon 79 bin 800 TL.

Kısa sürede binlerce görüntülenme alan paylaşım, Jenner'ın çantalarına gösterdiği özenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.