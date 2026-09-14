Sosyetik Dila Tarkan Düğünde Yine Şaşırttı: Çiçekli Vazo Şeklindeki Çantasının Fiyatı Pes Dedirtti!
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Dila Tarkan, moda eğitimi almış bir sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının tanınan ismi.
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Dila Tarkan, bu kez de düğünde giydiği sarı kostümü tamamladığı çiçekli vazo şeklindeki çantasıyla gündem oldu.
Dila Tarkan'ın daha önce 145 bin liraya aldığı makarna şeklinde bir çantası da vardı.
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