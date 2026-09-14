article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyetik Dila Tarkan Düğünde Yine Şaşırttı: Çiçekli Vazo Şeklindeki Çantasının Fiyatı Pes Dedirtti!

Sosyetik Dila Tarkan Düğünde Yine Şaşırttı: Çiçekli Vazo Şeklindeki Çantasının Fiyatı Pes Dedirtti!

Tarkan Moda Influencer
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.09.2026 - 11:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, katıldığı son düğünde yine gündeme oturdu. Sarı kostümünü çiçeklerle bezeli vazo şeklinde bir çantayla tamamlayan ünlü isim, davetin en çok konuşulan detayına imza attı. Peki bu sıra dışı aksesuarın fiyatı ne kadar?

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dila Tarkan, moda eğitimi almış bir sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının tanınan ismi.

Dila Tarkan, moda eğitimi almış bir sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının tanınan ismi.

Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dila Tarkan, moda eğitimini İngiltere'deki London College of Fashion ve New York'taki Parsons New School of Design'da tamamladı.

Sosyal medyada moda ve stil içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Tarkan, 2022 yılında Dağhan Doğruer ile evlendi ve bir süre önce ilk çocuğuna kavuştu. Şu sıralar ikinci kez anne olmayı bekleyen ünlü isim, katıldığı davetlerde giydiği sıra dışı kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

Dila Tarkan, bu kez de düğünde giydiği sarı kostümü tamamladığı çiçekli vazo şeklindeki çantasıyla gündem oldu.

Dila Tarkan, bu kez de düğünde giydiği sarı kostümü tamamladığı çiçekli vazo şeklindeki çantasıyla gündem oldu.

Önceki gün katıldığı bir düğünde yine dikkatleri üzerine çeken Dila Tarkan, sarı tonlardaki kostümünü yapay çiçeklerle bezeli, vazo formunda tasarlanmış bir çantayla kombinledi. Gecenin en çok konuşulan detayı haline gelen bu sıra dışı aksesuar, davete katılan diğer isimlerin de gözünden kaçmadı.

Merak edilen soru ise çantanın fiyatı oldu. Edinilen bilgilere göre Tarkan, bu vazo şeklindeki çanta için tam 30 bin lira ödedi. Stil tercihleriyle sık sık şaşırtan sosyetik isim, bu kez de aksesuar seçimiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dila Tarkan'ın daha önce 145 bin liraya aldığı makarna şeklinde bir çantası da vardı.

Dila Tarkan'ın daha önce 145 bin liraya aldığı makarna şeklinde bir çantası da vardı.

Sıra dışı aksesuar seçimleriyle tanınan Dila Tarkan için vazo şeklindeki çanta bir ilk değil. Daha önce katıldığı bir davete makarna şeklinde tasarlanmış bir çantayla gelen ünlü isim, bu ilginç parça için 145 bin lira ödemişti.

Tarkan'ın gardırobunda kuş şeklinde tasarlanmış, 29 bin liralık bir başka çanta da bulunuyor. Bir bebek partisinde ise meyve motifleriyle süslenmiş özel bir şapka taktırarak yine konuşulmuştu. Sosyetik isim, her davette farklı ve sıra dışı bir aksesuarla objektiflere yansımaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın