Sosyetik Dila Tarkan Düğünde Yine Şaşırttı: Çiçekli Vazo Şeklindeki Çantasının Fiyatı Pes Dedirtti!

Önceki gün katıldığı bir düğünde yine dikkatleri üzerine çeken Dila Tarkan, sarı tonlardaki kostümünü yapay çiçeklerle bezeli, vazo formunda tasarlanmış bir çantayla kombinledi. Gecenin en çok konuşulan detayı haline gelen bu sıra dışı aksesuar, davete katılan diğer isimlerin de gözünden kaçmadı.

Merak edilen soru ise çantanın fiyatı oldu. Edinilen bilgilere göre Tarkan, bu vazo şeklindeki çanta için tam 30 bin lira ödedi. Stil tercihleriyle sık sık şaşırtan sosyetik isim, bu kez de aksesuar seçimiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.