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Meteoroloji'den 48 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor

Meteoroloji'den 48 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor

Fırtına hava durumu Sağanak yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 11:13
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Balkanlar üzerinden yurda giren serin hava dalgası, önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 48 il için gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece birden düşerken, vatandaşlara sel, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

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Meteoroloji'den 48 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji'den 48 kente kuvvetli yağış uyarısı.

Balkanlar üzerinden ülkeye giren serin ve yağışlı hava sistemi, İstanbul'un da içinde bulunduğu geniş bir bölgeyi etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Ege'nin kuzeydoğusunda önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde başlayan yağışların öğleden sonra itibarıyla daha da kuvvetleneceği belirtiliyor.

Uyarının en dikkat çeken yanı sıcaklıklardaki ani düşüş oldu. Kuzey, iç ve batı kesimlerde termometreler 4 ila 8 derece birden geriliyor; yaz sıcaklarına alışan vatandaşlar bu hafta mont ve şemsiyeyle dışarı çıkmak zorunda kalabilir. Meteoroloji uzmanları, özellikle ani sel baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi risklerine karşı dikkatli olunmasını, açık alanlardan ve yüksek yapıların çevresinden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı toplamda 48 ili kapsıyor. Uyarı listesinde İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Ardahan yer alıyor.

İstanbul'a AKOM'dan uyarı geldi: Cuma öğle saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul'a AKOM'dan uyarı geldi: Cuma öğle saatlerine kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte Cuma öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış geçişleri yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da sıcaklığın 19 ile 23 derece arasında seyredeceği, metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşeceği ve kuzeyli yönlerden (poyraz) zaman zaman kuvvetli rüzgar esebileceği bildirildi. Sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, Taksim Meydanı başta olmak üzere birçok noktada vatandaşları hazırlıksız yakaladı; şemsiyesi olmayanlar montlarına sarınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bölgesel tabloya bakıldığında Marmara'nın doğusu ile Ege'nin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanaklar öne çıkarken, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağışın öğleden sonra etkili olması bekleniyor. Bursa'da hava 17-22, Ankara'da 15-27, İzmir'de 20-28, Denizli'de 19-29, Antalya'da 23-30, Adana'da 24-33 ve Rize'de 20-25 derece arasında seyredecek. Karadeniz'de Tokat hariç hemen her ilde aralıklı sağanak sürerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış esas olarak Erzincan ve Ardahan çevresiyle sınırlı kalacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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