Meteoroloji'den 48 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor
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Balkanlar üzerinden yurda giren serin hava dalgası, önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 48 il için gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece birden düşerken, vatandaşlara sel, dolu ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
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Meteoroloji'den 48 kente kuvvetli yağış uyarısı.
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İstanbul'a AKOM'dan uyarı geldi: Cuma öğle saatlerine kadar devam edecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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