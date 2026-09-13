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Meteoroloji Uyardı: Yaz Havası Bitiyor, Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor

Meteoroloji Uyardı: Yaz Havası Bitiyor, Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor

hava durumu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 19:33
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftada yurt genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, ancak kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece birden düşeceğini açıkladı. AA'ya konuşan Özdemirci, Marmara'nın doğusundan Karadeniz kıyılarına kadar geniş bir alanda gök gürültülü sağanak beklendiğini de sözlerine ekledi. Değişim özellikle çarşamba günü belirginleşecek.

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Sıcaklıklar hafta başından itibaren 4-8 derece düşecek.

Sıcaklıklar hafta başından itibaren 4-8 derece düşecek.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının hâlâ yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, 'Hafta başından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarında 4 ila 8 derece azalış bekliyoruz' dedi. Bu düşüş, tam da sağanağın beklendiği kuzey ve iç kesimlerde kendini gösterecek. Rakam bölgeden bölgeye değişse de yön aynı, kuzeyden batıya doğru bir soğuma.

Sağanak yarın başlayıp çarşamba geniş alana yayılacak.

Sağanak yarın başlayıp çarşamba geniş alana yayılacak.

Yeni haftada yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacağını belirten Özdemirci, yarın Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimlerinde de özellikle Toroslar mevkisinde yerel sağanaklar beklendiğini aktardı. Salı günü bu tabloya Karadeniz kıyıları, Ardahan çevresi ve Akdeniz'in iç kesimleri eklenecek. Çarşamba günü ise yağışlı alan daha da genişleyip Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini de kapsayacak.

İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış yok, sıcaklıklar yakın.

İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış yok, sıcaklıklar yakın.

Özdemirci, yarın İstanbul'da parçalı bulutlu ve 26 derece, Ankara'da parçalı bulutlu ve 27 derece, İzmir'de ise az bulutlu, yer yer açık ve 31 derece bir hava öngördüklerini söyledi. Salı günü üç kentte de yağış beklenmezken sıcaklıklar İstanbul'da 26, Ankara'da 25, İzmir'de 31 derece civarında kalacak. Çarşamba günü İstanbul ve İzmir'de az bulutlu hava sürecek, sıcaklık İstanbul'da 26, İzmir'de 30 dereceye inecek; Ankara'da ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 25 derece dolayında olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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