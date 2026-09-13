Meteoroloji Uyardı: Yaz Havası Bitiyor, Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor

Özdemirci, yarın İstanbul'da parçalı bulutlu ve 26 derece, Ankara'da parçalı bulutlu ve 27 derece, İzmir'de ise az bulutlu, yer yer açık ve 31 derece bir hava öngördüklerini söyledi. Salı günü üç kentte de yağış beklenmezken sıcaklıklar İstanbul'da 26, Ankara'da 25, İzmir'de 31 derece civarında kalacak. Çarşamba günü İstanbul ve İzmir'de az bulutlu hava sürecek, sıcaklık İstanbul'da 26, İzmir'de 30 dereceye inecek; Ankara'da ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir havayla birlikte sıcaklık 25 derece dolayında olacak.