Meteoroloji Uyardı: Yaz Havası Bitiyor, Sıcaklıklar 8 Derece Birden Düşüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftada yurt genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, ancak kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece birden düşeceğini açıkladı. AA'ya konuşan Özdemirci, Marmara'nın doğusundan Karadeniz kıyılarına kadar geniş bir alanda gök gürültülü sağanak beklendiğini de sözlerine ekledi. Değişim özellikle çarşamba günü belirginleşecek.
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Sıcaklıklar hafta başından itibaren 4-8 derece düşecek.
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Sağanak yarın başlayıp çarşamba geniş alana yayılacak.
İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış yok, sıcaklıklar yakın.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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