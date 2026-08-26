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İstanbul’da Sıcaklık 16 Derece Birden Düşecek! AKOM’dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

İstanbul’da Sıcaklık 16 Derece Birden Düşecek! AKOM’dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 14:43
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AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan son bilgilere göre İstanbul genelinde sıcaklık 16 derece birden düşecek. Geçen haftalarda 36 derecelere çıkan sıcaklık 20 dereceyi görecek. Cuma günü için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Bu akşamdan itibaren serin hava geliyor.

Bu akşamdan itibaren serin hava geliyor.

AKOM, İstanbul hava durumunu paylaştı. 26 Ağustos Çarşamba itibarıyla  İstanbul'da gün boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzü hâkim olacak. Günün erken saatlerinde 24 derece civarında seyreden termometreler, öğle saatlerinde 31 derece seviyesine kadar yükselecek. Akşam saatlerinde havanın 25 derece, gece ise 22 dereceye düşmesi bekleniyor.

Sıcaklık 16 derece birden düşecek. AKOM'dan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.

Sıcaklık 16 derece birden düşecek. AKOM'dan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.

Geçen haftalarda 36 dereceye kadar çıkan sıcaklık 16 derece birden düşerek 22 derece seviyesine kadar gerileyecek. Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 28 Ağustos Cuma günü görülecek; gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenirken metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edildi.

Yağış, 29 Ağustos Cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Cumartesi günü sabah saatlerinde yağmur geçişleri beklenirken gün genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklıkların en düşük 20 derece, en yüksek 27 derece seviyesinde kalacağı ifade edildi. Cumartesi günü için beklenen yağış miktarı ise metrekareye 2 ila 5 kilogram aralığında açıklandı.

30 Ağustos Pazar gününden itibaren yağışlı hava mega kenti terk edecek. Pazar günü parçalı ve az bulutlu bir havanın ardından, 31 Ağustos Pazartesi ve 1 Eylül Salı günleri İstanbul genelinde havanın yeniden az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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