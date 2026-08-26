İstanbul’da Sıcaklık 16 Derece Birden Düşecek! AKOM’dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
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AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Paylaşılan son bilgilere göre İstanbul genelinde sıcaklık 16 derece birden düşecek. Geçen haftalarda 36 derecelere çıkan sıcaklık 20 dereceyi görecek. Cuma günü için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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Bu akşamdan itibaren serin hava geliyor.
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Sıcaklık 16 derece birden düşecek. AKOM'dan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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