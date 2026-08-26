İstanbul’da Sıcaklık 16 Derece Birden Düşecek! AKOM’dan Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Geçen haftalarda 36 dereceye kadar çıkan sıcaklık 16 derece birden düşerek 22 derece seviyesine kadar gerileyecek. Cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. 28 Ağustos Cuma günü görülecek; gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklenirken metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edildi.

Yağış, 29 Ağustos Cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Cumartesi günü sabah saatlerinde yağmur geçişleri beklenirken gün genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklıkların en düşük 20 derece, en yüksek 27 derece seviyesinde kalacağı ifade edildi. Cumartesi günü için beklenen yağış miktarı ise metrekareye 2 ila 5 kilogram aralığında açıklandı.

30 Ağustos Pazar gününden itibaren yağışlı hava mega kenti terk edecek. Pazar günü parçalı ve az bulutlu bir havanın ardından, 31 Ağustos Pazartesi ve 1 Eylül Salı günleri İstanbul genelinde havanın yeniden az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.