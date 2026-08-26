Türkiye'de İlk Kez Bir Köy Satışa Çıktı: 1.5 Milyar TL'den İlana Koydular

Ezber bozan ilan Şanlıurfa'dan yayımlandı. 4 bin 500 dönümlük alana sahip Külünçe köyü meralar ve yerleşimlerle birlikte satılığa çıktı. Bir emlakçı tarafından yayımlanan ilanda Külünçe Köyü sınırları içerisinde yer alan mevcut haneler, köylünün ortak kullanımındaki mera alanları ve verimli tarım parselleri tek bir paket halinde yeni alıcısını beklediği belirtildi.

Köy için istenen fiyat ise 1.5 milyar TL (yaklaşık 30 milyon dolar) olarak açıklandı.