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Türkiye'de İlk Kez Bir Köy Satışa Çıktı: 1.5 Milyar TL'den İlana Koydular

Türkiye'de İlk Kez Bir Köy Satışa Çıktı: 1.5 Milyar TL'den İlana Koydular

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 13:18
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Şanlıurfa'da ezber bozan bir ilan yayınlandı.  Akçakale ile Suruç arasında konumlanan Külünçe Köyü, üzerindeki yerleşim alanları, mera arazileri ve geniş tarım topraklarıyla birlikte komple satışa sunuldu. Köy için 1.5 milyar TL istendi. Köyün 4 bin 500 dönüm olduğu belirtilirken satış, Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti.

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Türkiye'de ilk kez bir köy satışa çıktı. Fiyatı dudak uçuklattı.

Türkiye'de ilk kez bir köy satışa çıktı. Fiyatı dudak uçuklattı.

Ezber bozan ilan Şanlıurfa'dan yayımlandı. 4 bin 500 dönümlük alana sahip Külünçe köyü meralar ve yerleşimlerle birlikte satılığa çıktı. Bir emlakçı tarafından yayımlanan ilanda Külünçe Köyü sınırları içerisinde yer alan mevcut haneler, köylünün ortak kullanımındaki mera alanları ve verimli tarım parselleri tek bir paket halinde yeni alıcısını beklediği belirtildi.

Köy için istenen fiyat ise 1.5 milyar TL (yaklaşık 30 milyon dolar) olarak açıklandı.

Köyün detayları ortaya çıktı.

Köyün detayları ortaya çıktı.

Paylaşılan detaylara göre toplam 4 bin 500 dönüm büyüklüğe sahip olan arazinin kullanım nitelikleri de netleşti. Bu alanın yaklaşık 3 bin dönümlük bölümü aktif olarak işlenebilir ve sulanabilir yüksek verimli tarım toprağından oluşuyor. Geride kalan 1500 dönümlük kısmın ise ağaçlandırma, özel dikim ya da hayvancılık faaliyetlerine son derece uygun olarak belirtildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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