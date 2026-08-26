Türkiye'de İlk Kez Bir Köy Satışa Çıktı: 1.5 Milyar TL'den İlana Koydular
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Şanlıurfa'da ezber bozan bir ilan yayınlandı. Akçakale ile Suruç arasında konumlanan Külünçe Köyü, üzerindeki yerleşim alanları, mera arazileri ve geniş tarım topraklarıyla birlikte komple satışa sunuldu. Köy için 1.5 milyar TL istendi. Köyün 4 bin 500 dönüm olduğu belirtilirken satış, Türkiye'de bir ilk olarak tarihe geçti.
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Türkiye'de ilk kez bir köy satışa çıktı. Fiyatı dudak uçuklattı.
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Köyün detayları ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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