Güllü Davası Öncesi Çarpıcı Detay: Eski Nişanlının Tuğyan'la İlgili "Sırtında Taşıdı" Açıklaması Dikkat Çekti
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Duruşma öncesinde konuşan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, dosyaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Eminoğlu'nun Tuğyan'ın annesine karşı uzun süredir öfke beslediğine dair sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak: Sabah
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Tuğyan Ülkem Gülter, annesi şarkıcı Güllü'nün ölümünden aylar sonra kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
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Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisini 85 kilo olmasına rağmen sırtına alıp kaldırabildiğini anlattı.
Şarkıcı Güllü'nün ölüm davasında ilk duruşma, 1 Ekim 2026'da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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