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Güllü Davası Öncesi Çarpıcı Detay: Eski Nişanlının Tuğyan'la İlgili "Sırtında Taşıdı" Açıklaması Dikkat Çekti

Güllü Davası Öncesi Çarpıcı Detay: Eski Nişanlının Tuğyan'la İlgili "Sırtında Taşıdı" Açıklaması Dikkat Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 11:16
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Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Duruşma öncesinde konuşan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, dosyaya ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı. Eminoğlu'nun Tuğyan'ın annesine karşı uzun süredir öfke beslediğine dair sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Sabah

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Tuğyan Ülkem Gülter, annesi şarkıcı Güllü'nün ölümünden aylar sonra kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesi şarkıcı Güllü'nün ölümünden aylar sonra kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Gerçek adı Gül Tut olan 52 yaşındaki şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin 6. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenerek İstanbul'da yakalandı. Ulu'nun ifadesinde, Tuğyan'ın annesini pencereye yakın bir noktada ittiğini öne sürdüğü öğrenildi. Bu ifadenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak kasten yakınını öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisini 85 kilo olmasına rağmen sırtına alıp kaldırabildiğini anlattı.

Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın kendisini 85 kilo olmasına rağmen sırtına alıp kaldırabildiğini anlattı.

Günaydın'a konuşan Kervan Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine karşı uzun süredir öfke beslediğini öne sürdü. Eminoğlu, 'Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini benden dolayı değildi, hep vardı' ifadelerini kullandı. Tuğyan'ın fiziksel gücüne de dikkat çeken Eminoğlu, ikisinin birlikte çekildiği bir videoda kendisini sırtına alıp kaldırdığını anlattı. '85 kiloyum, beni sırtına alıp kaldıran biri annesini de kolayca aşağı atabilir' diyen Eminoğlu, bu gözleminin kişisel bir çıkarım olduğunu belirtti.

Şarkıcı Güllü'nün ölüm davasında ilk duruşma, 1 Ekim 2026'da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Şarkıcı Güllü'nün ölüm davasında ilk duruşma, 1 Ekim 2026'da Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter için 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dosyada, Tuğyan'ın olay öncesinde kullandığı cihazlardan çıkan kayıtların da delil olarak yer aldığı öğrenildi. Kervan Eminoğlu, 1 Ekim'deki duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını söyleyerek, 'Ben 1 Ekim'de bildiğim her şeyi duruşma salonunda anlatacağım' dedi. Davanın sonucu, Tuğyan Ülkem Gülter'in akıbetini doğrudan belirleyecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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