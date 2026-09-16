Güllü Davası Öncesi Çarpıcı Detay: Eski Nişanlının Tuğyan'la İlgili "Sırtında Taşıdı" Açıklaması Dikkat Çekti

Günaydın'a konuşan Kervan Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine karşı uzun süredir öfke beslediğini öne sürdü. Eminoğlu, 'Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini benden dolayı değildi, hep vardı' ifadelerini kullandı. Tuğyan'ın fiziksel gücüne de dikkat çeken Eminoğlu, ikisinin birlikte çekildiği bir videoda kendisini sırtına alıp kaldırdığını anlattı. '85 kiloyum, beni sırtına alıp kaldıran biri annesini de kolayca aşağı atabilir' diyen Eminoğlu, bu gözleminin kişisel bir çıkarım olduğunu belirtti.