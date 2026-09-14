Güllü Davasının Seyrini Değiştiren Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Yanarsam Seni De Yakarım, Susacaksın"

Kayda göre Ulu, olay gecesi yaşananları şöyle anlatıyor: 'Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başladı. Şok geçirdim.' Olayın önceden kurgulanmış olabileceğini de düşünüyor tanık: 'Olayı büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış' diyor.

Kaydın devamında doğrudan bir tehdit iddiası var. ATV'de yer alan habere göre Ulu, Tuğyan'ın kendisine 'Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın. Seni de bu olayın içine çekerim' dediğini aktardı. Ulu'ya göre Tuğyan, avukatlar dahil kimsenin gerçeği öğrenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, gözaltına alındığı ilk günden bu yana annesini öldürdüğü iddialarını reddediyor. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de görülmesi bekleniyor.