Güllü Davasının Seyrini Değiştiren Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Yanarsam Seni De Yakarım, Susacaksın"
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Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklu yargılandığı davanın seyrini değiştiren yeni bir ses kaydı dava dosyasına girdi. Olay gecesi evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu'ya ait olduğu belirtilen kayıtta, Tuğyan'ın kendisine yönelik ağır bir tehdidi de yer alıyor.
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Tanık Sultan Nur Ulu'nun ses kaydındaki en çarpıcı ifade şuydu: "Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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