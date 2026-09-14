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Güllü Davasının Seyrini Değiştiren Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Yanarsam Seni De Yakarım, Susacaksın"

Güllü Davasının Seyrini Değiştiren Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Yanarsam Seni De Yakarım, Susacaksın"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 07:49
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Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklu yargılandığı davanın seyrini değiştiren yeni bir ses kaydı dava dosyasına girdi. Olay gecesi evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu'ya ait olduğu belirtilen kayıtta, Tuğyan'ın kendisine yönelik ağır bir tehdidi de yer alıyor.

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Tanık Sultan Nur Ulu'nun ses kaydındaki en çarpıcı ifade şuydu: "Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın."

Tanık Sultan Nur Ulu'nun ses kaydındaki en çarpıcı ifade şuydu: "Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın."

Kayda göre Ulu, olay gecesi yaşananları şöyle anlatıyor: 'Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünle görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz, Tuğyan kendisini parçalamaya başladı. Şok geçirdim.' Olayın önceden kurgulanmış olabileceğini de düşünüyor tanık: 'Olayı büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış' diyor.

Kaydın devamında doğrudan bir tehdit iddiası var. ATV'de yer alan habere göre Ulu, Tuğyan'ın kendisine 'Eğer ben yanarsam seni de yakarım, susacaksın. Seni de bu olayın içine çekerim' dediğini aktardı. Ulu'ya göre Tuğyan, avukatlar dahil kimsenin gerçeği öğrenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter, gözaltına alındığı ilk günden bu yana annesini öldürdüğü iddialarını reddediyor. Davanın ilk duruşmasının 1 Ekim'de görülmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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