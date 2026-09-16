Bir Asırdır Kimse Uğramıyor: İzmir'deki 'Hayalet Köyde' Bir Zamanlar 120 Hane Vardı!

Bugün Parlak Mahallesi'ne bağlı olan Sazak köyüyle ilgili bilgi veren Parlak Mahallesi Muhtarı Kadriye Gültekin, 'Sazak eski bir Rum köyü. 1923 yılı mübadelesi öncesinde Rumlar ve Türkler, Sazak ve Parlak Mahallesi'nde birlikte yaşarlarmış. Sazak'ta ağırlıklı Yunan nüfusu yaşıyormuş. Toplam 120 hanenin 100'ü Rum, 20'si Türklerden oluştuğu biliniyor. Parlak'ta da Türklerin ağırlıkta olduğu bir nüfus yaşarmış ancak 30 civarında Rumlara ait hanelerin olduğu da biliniyor. 1923'teki mübadeleden sonrasında Sazak ve Parlak'ta yaşayan Rumlar mübadeleyle Yunanistan'a, Sakız'a, Midilli'ye geçmiş' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yunanistan'dan buraya gelip de evlerini bulan, anılarını tazeleyen, fotoğraflarla yaşadıkları evi gösteren Yunan vatandaşlarının olduğu da belirtiliyor.

Sazak köyünün, Tıpkı Fethiye'deki Kayaköy gibi turizme kazandırılması isteniyor.