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Bir Asırdır Kimse Uğramıyor: İzmir'deki 'Hayalet Köyde' Bir Zamanlar 120 Hane Vardı!

Bir Asırdır Kimse Uğramıyor: İzmir'deki 'Hayalet Köyde' Bir Zamanlar 120 Hane Vardı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 11:16
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İzmir'in Karaburun ilçesinde, 1923 yılındaki nüfus mübadelesinin ardından boşaltılan tarihi bir köy var: Sazak köyü. Bir zamanlar 120 hanenin bulunduğu Sazak köyünde Rum ve Türk aileler bir arada yaşıyordu. Bugün ise yerleşimden geriye sadece taş ev kalıntıları kaldı.

Bölgenin, turizme kazandırılması bekleniyor.

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İzmir'deki Sazak Köyü Hayalet Köye Döndü

İzmir'deki Sazak Köyü Hayalet Köye Döndü

İzmir Karaburun'da, Sakız Adası'nın karşısında yer alan eski ve terkedilmiş bir Rum yerleşimi olan Sazak köyü, 1923'te Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele anlaşmasıyla boşaltıldı. Bölgede yaşayan Rumlar, Yunan adalarına göç etti. 

Göç sırasında köylüler tarafından geride bırakılan eşyalar, evlerin kapı ve pencereleri, çatıdaki kiremitler ve bahçe çitlerine kadar tüm miras yıllar içerisinde talan edildi. Sazak'ta 100'ü Rum, 20'si Türk olmak üzere 120 hane sahibi bulunuyordu.

Yunanistan'dan Gelip Evlerini Buluyorlar, Anılarını Tazeliyorlar

Yunanistan'dan Gelip Evlerini Buluyorlar, Anılarını Tazeliyorlar

Bugün Parlak Mahallesi'ne bağlı olan Sazak köyüyle ilgili bilgi veren Parlak Mahallesi Muhtarı Kadriye Gültekin, 'Sazak eski bir Rum köyü. 1923 yılı mübadelesi öncesinde Rumlar ve Türkler, Sazak ve Parlak Mahallesi'nde birlikte yaşarlarmış. Sazak'ta ağırlıklı Yunan nüfusu yaşıyormuş. Toplam 120 hanenin 100'ü Rum, 20'si Türklerden oluştuğu biliniyor. Parlak'ta da Türklerin ağırlıkta olduğu bir nüfus yaşarmış ancak 30 civarında Rumlara ait hanelerin olduğu da biliniyor. 1923'teki mübadeleden sonrasında Sazak ve Parlak'ta yaşayan Rumlar mübadeleyle Yunanistan'a, Sakız'a, Midilli'ye geçmiş' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yunanistan'dan buraya gelip de evlerini bulan, anılarını tazeleyen, fotoğraflarla yaşadıkları evi gösteren Yunan vatandaşlarının olduğu da belirtiliyor.

Sazak köyünün, Tıpkı Fethiye'deki Kayaköy gibi turizme kazandırılması isteniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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