Bir Asırdır Kimse Uğramıyor: İzmir'deki 'Hayalet Köyde' Bir Zamanlar 120 Hane Vardı!
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İzmir'in Karaburun ilçesinde, 1923 yılındaki nüfus mübadelesinin ardından boşaltılan tarihi bir köy var: Sazak köyü. Bir zamanlar 120 hanenin bulunduğu Sazak köyünde Rum ve Türk aileler bir arada yaşıyordu. Bugün ise yerleşimden geriye sadece taş ev kalıntıları kaldı.
Bölgenin, turizme kazandırılması bekleniyor.
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İzmir'deki Sazak Köyü Hayalet Köye Döndü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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