En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!

O çamaşırlar makineden yıkanmış ve mis gibi kokarak çıkar, buraya kadar her şey harika. Ama onları tek tek asmak, kurumasını beklemek ve yetmezmiş gibi bir de katlayıp yerlerine koymak? İşte senin limitin tam olarak burada doluyor. Çamaşırlık günlerce salonun ortasında bir ev eşyası gibi durabilir. Katlamak yerine temiz çamaşır yığınından çekip giymek en büyük hobin.