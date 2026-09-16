En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!
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Ev işlerinin bazen bize çok iyi geldiğini inkar edemeyiz ama bir tanesini illaki sevmiyoruzdur ya...
Aklımıza bir şeyler geliyor ama peşin hükümlü olmak istemiyoruz. 😅 Netleştirmek için soruları cevapla!
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1. Söyle bakalım, evin tüüüm temizliği kaç saatte bitirilmeli?
2. Ev temizliğine ilk olarak nereden başladığını öğrenebilir miyiz?
3. Çabuk pes eden biri misin?
4. Ev işi yaparken yanında biri olsun ister misin?
5. Şimdi şuna bir cevap istiyoruz: Ev işlerini sırf canın sıkkın diye geciktirdiğin oldu mu?
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6. Devam edelim! "Bunu yapmak bana terapi gibi geliyor" cümlesini ev işleri için kullanır mısın?
7. Misafir gelecek ve evde panik havası var. Sana "Şurayı bir toparla" dediler. Senin toparlama anlayışın hangisi?
8. Yemek yedin, doydun ve keyfin yerinde. Şimdi o tabaklara ne olacak?
Ütü yapmayı hiiiç sevmiyorsun!
Bulaşık yıkamak sana göre değil.
Toz almaktan ve evi süpürmekten hiç haz etmiyorsun.
Çamaşırlar kendi kendine katlansa daha mutlu olacaksın!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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