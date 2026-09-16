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En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!

etiket En Sevmediğin Ev İşini Tahmin Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
16.09.2026 - 11:01
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Ev işlerinin bazen bize çok iyi geldiğini inkar edemeyiz ama bir tanesini illaki sevmiyoruzdur ya...

Aklımıza bir şeyler geliyor ama peşin hükümlü olmak istemiyoruz. 😅 Netleştirmek için soruları cevapla!

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1. Söyle bakalım, evin tüüüm temizliği kaç saatte bitirilmeli?

1. Söyle bakalım, evin tüüüm temizliği kaç saatte bitirilmeli?

2. Ev temizliğine ilk olarak nereden başladığını öğrenebilir miyiz?

3. Çabuk pes eden biri misin?

4. Ev işi yaparken yanında biri olsun ister misin?

5. Şimdi şuna bir cevap istiyoruz: Ev işlerini sırf canın sıkkın diye geciktirdiğin oldu mu?

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6. Devam edelim! "Bunu yapmak bana terapi gibi geliyor" cümlesini ev işleri için kullanır mısın?

7. Misafir gelecek ve evde panik havası var. Sana "Şurayı bir toparla" dediler. Senin toparlama anlayışın hangisi?

7. Misafir gelecek ve evde panik havası var. Sana "Şurayı bir toparla" dediler. Senin toparlama anlayışın hangisi?

8. Yemek yedin, doydun ve keyfin yerinde. Şimdi o tabaklara ne olacak?

Ütü yapmayı hiiiç sevmiyorsun!

Ütü yapmayı hiiiç sevmiyorsun!

Ütü masası senin için evin en gereksiz eşyası, muhtemelen de üzerine kıyafet yığdığın bir sehpa işlevi görüyor. Kırışıklıklarla savaşmak sana çok mantıksız geliyor. 'Giyince açılır' felsefesinin kurucu üyelerindensin. O buharın yüzüne vurması, bir tarafı düzeltirken diğer tarafın kırışması seni çileden çıkarıyor.

Bulaşık yıkamak sana göre değil.

Tezgahta dağ gibi biriken bulaşıklar sana hep 'Sen dinlen, biz buradayız' der gibi gelir. Suya sabuna dokunmak, donmuş yağlarla bakışmak senin kabusun gibi bir şey resmen. Sen yemeği yapmayı seversin belki ama o savaş alanını temizlemek... Yok ya... Mutfak dolaplarının kapaklarını kapatıp oradaki kaosu görmezden gelmek senin en iyi savunma mekanizman.

Toz almaktan ve evi süpürmekten hiç haz etmiyorsun.

Toz almaktan ve evi süpürmekten hiç haz etmiyorsun.

Eğilmek, kalkmak, dip köşe girmek... Sen hayata bu bedensel eziyeti çekmeye gelmedin. Uçuşan toz zerrelerini gördükçe 'Nasılsa yarın yine gelecekler, ne bu acele?' diye düşünüyorsun. Elektrik süpürgesinin sesi bile senin için bir stres kaynağı. Hayalindeki ev, kendi kendini temizleyen zeminlere sahip olan ev.

Çamaşırlar kendi kendine katlansa daha mutlu olacaksın!

Çamaşırlar kendi kendine katlansa daha mutlu olacaksın!

O çamaşırlar makineden yıkanmış ve mis gibi kokarak çıkar, buraya kadar her şey harika. Ama onları tek tek asmak, kurumasını beklemek ve yetmezmiş gibi bir de katlayıp yerlerine koymak? İşte senin limitin tam olarak burada doluyor. Çamaşırlık günlerce salonun ortasında bir ev eşyası gibi durabilir. Katlamak yerine temiz çamaşır yığınından çekip giymek en büyük hobin.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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