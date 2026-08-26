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Gamze ve Hande Erçel Kardeşler Kylie Jenner'ın Akımına Katıldı: "Özentilik" Yorumları Gecikmedi!

Gamze ve Hande Erçel Kardeşler Kylie Jenner'ın Akımına Katıldı: "Özentilik" Yorumları Gecikmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.08.2026 - 18:28
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Kylie Jenner'ın doğum günü pastasıyla yeniden alevlendirdiği “bedazzling” çılgınlığı kısa sürede sosyal medyanın yeni favorisine dönüştü. Akıma Türkiye'den katılan son isimler ise Hande ve Gamze Erçel oldu. 

İkinci bebeğini bekleyen Gamze Erçel'in karnını, Hande'nin yanağını ve Mavi'nin yüzünü rengarenk taşlarla süslediği kare kimilerine çok tatlı geldi. Kimileri ise Erçel kardeşlerin yıllardır peşini bırakmayan “Kardashian-Jenner özentiliği” yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyada son günlerde nereye baksak renkli taşlar görüyoruz!

Sosyal medyada son günlerde nereye baksak renkli taşlar görüyoruz!

Bedazzling çılgınlığının fitilini Kylie Jenner'ın 29. yaş günü pastası ateşledi. Her şey Kylie Jenner'ın 10 Ağustos'taki 29. yaş günü kutlamasıyla başladı. Jenner, “Princess Kitty” temalı doğum günü partisinde pembenin, tüylerin, prenses taçlarının ve 2000'ler estetiğinin hakkını sonuna kadar verdi. Fakat geceden geriye kalan en viral detay ne elbisesi ne de davetliler oldu.

Bütün gözler rengarenk taşlarla süslenmiş beyaz doğum günü pastasına çevrildi. Kylie'nin yalnızca pastası değil, bardakları da rengarenk yapıştırma taşlarla kaplıydı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce zaten bir süredir geri dönüş sinyalleri veren “bedazzling” estetiği birkaç gün içerisinde internetin yeni takıntısına dönüştü. 

Tabii hakkını teslim edelim; Kylie Jenner bedazzling'i sıfırdan icat etmiş değil. Renkli taşlarla yüzü, kıyafetleri ve aksesuarları süslemek Y2K döneminin alametifarikalarından biriydi ve son dönemde Zara Larsson sahne makyajlarında, Dua Lipa maniküründe, Marc Jacobs ise tırnaklarında bu estetiği çoktan kullanıyordu. Fakat Kylie'nin pastası trendin sosyal medyada bambaşka bir hızla yayılmasını sağlayan asıl kırılma noktalarından biri oldu. 

Sonrası zaten tam anlamıyla “Taş yapışabilecek hiçbir yüzey güvende değil” noktasına geldi. 😂 Telefon kılıfları, kahve ve matcha bardakları, dudak parlatıcıları, saçlar, taraklar, tırnaklar, yüzler, kollar, bacaklar, kağıt maskeler... TikTok ve Instagram'da insanlar ellerine geçirdikleri hemen hemen her şeyi rengarenk kristallerle kaplamaya başladı. Kylie de doğum günüyle bırakmadı; taşlı telefon kılıfından manikürüne kadar estetiği sürdürdü. 

Üstelik Jenner'ın güzellik markası Kylie Cosmetics de fırsatı kaçırmadı. Markanın Mood Stones parfümleri de bu ışıltılı estetikle buluşurken sosyal medya hesaplarından taşlı görseller gelmeye başladı. Yani Kylie, bir doğum günü pastasının internette yarattığı etkiyi görünce meseleyi kendi dünyasına taşımakta pek gecikmedi.  Minimalist “clean girl” döneminden sonra rengarenk, çocuksu ve biraz da “ne bulduysak üzerine yapıştıralım” mantığıyla ilerleyen bedazzling'in bu kadar hızlı tutulmasının arkasında da tam olarak bu var. Y2K geri döndü, maksimalizm yükseldi ve sosyal medya bir kez daha Kylie Jenner'ın elinin değdiği şeyi birkaç gün içerisinde akıma çevirdi.

E tabii böyle büyük bir akım varken bizim taraftan katılım gelmemesi düşünülemezdi!

Bedazzling çılgınlığı Türkiye'ye de uğradı! Hande ve Gamze Erçel kardeşler akıma beraber katıldı, üstelik Mavi'yi de eksik bırakmadılar.

Bedazzling çılgınlığı Türkiye'ye de uğradı! Hande ve Gamze Erçel kardeşler akıma beraber katıldı, üstelik Mavi'yi de eksik bırakmadılar.

Son dönemde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel ve kızı Mavi ile birlikte verdiği eğlenceli pozla dikkat çekti. Üçlünün bedazzling seansı için seçtiği yerler ise birbirinden farklıydı.

Hande Erçel yanağına birkaç renkli taş yapıştırarak akıma nispeten minimal bir giriş yaparken Mavi'nin yüzü rengarenk taşlarla süslendi. Asıl emeğin verildiği yer ise Gamze Erçel'in büyüyen hamilelik karnı oldu.

Gamze Erçel'in karnı çiçeklerden kalplere, irili ufaklı rengarenk taşlardan minik figürlere kadar onlarca sticker'la kaplandı. Ortaya da Kylie Jenner'ın pastasını görüp “Biz bunu biraz daha büyütelim” demişler gibi oldukça renkli bir görüntü çıktı. Üçünün aynadan verdiği poz kısa sürede sosyal medyada yayılırken yorumlar da doğal olarak ikiye bölündü.

Bir kesim, anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel'in karnını Hande ve Mavi'yle beraber süslemesini oldukça tatlı ve eğlenceli bir aile aktivitesi olarak değerlendirdi. Özellikle Mavi'nin de işin içinde olması fotoğrafı takipçilerinin gözünde daha sevimli hale getirdi. Fakat diğer tarafta Erçel kardeşlerin peşini uzun zamandır bırakmayan o meşhur yorum yeniden ortaya çıktı:

“Özentilik.”

Hande ve Gamze Erçel'in yıllar içerisinde stilinden sosyal medya paylaşımlarına kadar çeşitli konularda Kardashian-Jenner kardeşlere özendiklerinin iddia edilmesi, Kylie Jenner'ın yeniden popüler hale getirdiği bir akıma beraber katılmalarıyla bir kez daha gündeme taşındı. Tabii burada hakkaniyetli olmak lazım; bedazzling artık Kylie'nin doğum günü partisinden çıkıp TikTok ve Instagram'ın her köşesine yayılmış durumda. Dolayısıyla Erçel kardeşler bu akıma katılan ne ilk ne de son isim olacak.

Ama yıllardır üzerlerine yapışmış bir “Jenner kardeşlere özeniyorlar” yorumunun üzerine bir de Kylie'nin son viral estetiğiyle poz verince... Sosyal medyanın o bağlantıyı kurmaması da pek mümkün değildi. 

Buyurun, sizi gelen yorumlarla baş başa bırakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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