Gamze ve Hande Erçel Kardeşler Kylie Jenner'ın Akımına Katıldı: "Özentilik" Yorumları Gecikmedi!
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Kylie Jenner'ın doğum günü pastasıyla yeniden alevlendirdiği “bedazzling” çılgınlığı kısa sürede sosyal medyanın yeni favorisine dönüştü. Akıma Türkiye'den katılan son isimler ise Hande ve Gamze Erçel oldu.
İkinci bebeğini bekleyen Gamze Erçel'in karnını, Hande'nin yanağını ve Mavi'nin yüzünü rengarenk taşlarla süslediği kare kimilerine çok tatlı geldi. Kimileri ise Erçel kardeşlerin yıllardır peşini bırakmayan “Kardashian-Jenner özentiliği” yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyada son günlerde nereye baksak renkli taşlar görüyoruz!
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Bedazzling çılgınlığı Türkiye'ye de uğradı! Hande ve Gamze Erçel kardeşler akıma beraber katıldı, üstelik Mavi'yi de eksik bırakmadılar.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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