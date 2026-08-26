Gamze ve Hande Erçel Kardeşler Kylie Jenner'ın Akımına Katıldı: "Özentilik" Yorumları Gecikmedi!

Bedazzling çılgınlığının fitilini Kylie Jenner'ın 29. yaş günü pastası ateşledi. Her şey Kylie Jenner'ın 10 Ağustos'taki 29. yaş günü kutlamasıyla başladı. Jenner, “Princess Kitty” temalı doğum günü partisinde pembenin, tüylerin, prenses taçlarının ve 2000'ler estetiğinin hakkını sonuna kadar verdi. Fakat geceden geriye kalan en viral detay ne elbisesi ne de davetliler oldu.

Bütün gözler rengarenk taşlarla süslenmiş beyaz doğum günü pastasına çevrildi. Kylie'nin yalnızca pastası değil, bardakları da rengarenk yapıştırma taşlarla kaplıydı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce zaten bir süredir geri dönüş sinyalleri veren “bedazzling” estetiği birkaç gün içerisinde internetin yeni takıntısına dönüştü.

Tabii hakkını teslim edelim; Kylie Jenner bedazzling'i sıfırdan icat etmiş değil. Renkli taşlarla yüzü, kıyafetleri ve aksesuarları süslemek Y2K döneminin alametifarikalarından biriydi ve son dönemde Zara Larsson sahne makyajlarında, Dua Lipa maniküründe, Marc Jacobs ise tırnaklarında bu estetiği çoktan kullanıyordu. Fakat Kylie'nin pastası trendin sosyal medyada bambaşka bir hızla yayılmasını sağlayan asıl kırılma noktalarından biri oldu.

Sonrası zaten tam anlamıyla “Taş yapışabilecek hiçbir yüzey güvende değil” noktasına geldi. 😂 Telefon kılıfları, kahve ve matcha bardakları, dudak parlatıcıları, saçlar, taraklar, tırnaklar, yüzler, kollar, bacaklar, kağıt maskeler... TikTok ve Instagram'da insanlar ellerine geçirdikleri hemen hemen her şeyi rengarenk kristallerle kaplamaya başladı. Kylie de doğum günüyle bırakmadı; taşlı telefon kılıfından manikürüne kadar estetiği sürdürdü.

Üstelik Jenner'ın güzellik markası Kylie Cosmetics de fırsatı kaçırmadı. Markanın Mood Stones parfümleri de bu ışıltılı estetikle buluşurken sosyal medya hesaplarından taşlı görseller gelmeye başladı. Yani Kylie, bir doğum günü pastasının internette yarattığı etkiyi görünce meseleyi kendi dünyasına taşımakta pek gecikmedi. Minimalist “clean girl” döneminden sonra rengarenk, çocuksu ve biraz da “ne bulduysak üzerine yapıştıralım” mantığıyla ilerleyen bedazzling'in bu kadar hızlı tutulmasının arkasında da tam olarak bu var. Y2K geri döndü, maksimalizm yükseldi ve sosyal medya bir kez daha Kylie Jenner'ın elinin değdiği şeyi birkaç gün içerisinde akıma çevirdi.

E tabii böyle büyük bir akım varken bizim taraftan katılım gelmemesi düşünülemezdi!