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Bugün İndirimde Neler Var? 16 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 16 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
16.09.2026 - 10:58
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Hem gardırobunuzu hem de evinizi yenileyecek dev fiyat düşüşleri listelendi! Skechers’ın son bir yılın en dip seviyesini gören konforlu spor ayakkabısından seyahatlerin kurtarıcısı ultra hafif kabin boy valizlere, akım korumalı prizlerden Bioderma ve Vichy dermokozmetik fırsatlarına kadar günün en cazip indirimlerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 16.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Skechers Skech-Lite Pro kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü 5.540,97 TL yerine net 3.250,00 TL!

Skechers Skech-Lite Pro kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü 5.540,97 TL yerine net 3.250,00 TL!

Memory Foam iç tabanıyla gün boyu adımları bulutların üzerindeymiş gibi hafifleten şık siyah sneaker.

Skechers Skech-Lite Pro Kadın Spor Ayakkabı

Anthony Jackson Trion kabin boy ABS valiz son 365 günün en düşüğü net 1.244,92 TL!

Anthony Jackson Trion kabin boy ABS valiz son 365 günün en düşüğü net 1.244,92 TL!

Darbe emici ultra hafif ABS gövdesi, 360 derece dönebilen 4 tekerlek sistemi ve ergonomik çekme koluyla seyahatlerde kabin boy standartlarına tam uyum sağlayan gri bavul.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Kabin Boy Valiz TRION Gri

Akım korumalı 3'lü topraklı çoklu priz son 365 günün en düşüğü 990,00 TL yerine net 689,00 TL!

Akım korumalı 3'lü topraklı çoklu priz son 365 günün en düşüğü 990,00 TL yerine net 689,00 TL!

3680W güç kapasitesi, 2 USB-A ve 2 Type-C hızlı şarj portu, çocuk koruması ve duvara monte edilebilir tasarımıyla tüm cihazları tek noktada güvenle toplayan akıllı priz.

Akım Korumalı 3'lü Topraklı Çoklu Priz (2 USB-A + 2 Type-C)

We Baby Bears lisanslı yemek kabı ve suluk seti %33 indirimle 449,99 TL yerine net 299,99 TL!

We Baby Bears lisanslı yemek kabı ve suluk seti %33 indirimle 449,99 TL yerine net 299,99 TL!

450 ml hacimli sızdırmaz suluğu, bölmeli dayanıklı yemek kabı ve sevimli We Baby Bears desenleriyle miniklerin okul ve kreş öğünlerini eğlenceli kılan pratik set.

We Baby Bears Lisanslı Yemek Kabı ve Suluk Seti (450 ml)

Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml sepete özel 1.450,00 TL yerine net 1.232,50 TL!

Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml sepete özel 1.450,00 TL yerine net 1.232,50 TL!

Hassas ciltleri kurutmadan ve bariyerini bozmadan nazikçe arındıran, durulanan micellar teknolojili aile boyu yüz temizleme jeli.

Bioderma Sensibio Foaming Gel Hassas Ciltler Temizleme Jeli 500 ml

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MJCARE 5'li karışık yüz maskesi seti yarı fiyatına 279,90 TL yerine net 139,95 TL!

MJCARE 5'li karışık yüz maskesi seti yarı fiyatına 279,90 TL yerine net 139,95 TL!

İnci, vitamin, aloe vera, hyalüronik asit ve kolajen içeren 5 farklı kağıt maskeyi bir araya getiren; cildi neme doyuran, canlandıran ve ton eşitlemeye yardımcı olan avantajlı bakım paketi.

MJCARE 5'li Karışık Yüz Maskesi Seti

Hafif toparlayıcı slip korse sepete özel 427,99 TL yerine net 299,59 TL!

Hafif toparlayıcı slip korse sepete özel 427,99 TL yerine net 299,59 TL!

Kıyafetlerin altından belli olmayan dikişsiz ten rengi dokusu, karın ve bel bölgesini nazikçe toparlayan slip formuyla gün boyu rahatlık sunan korse.

Hafif Sıkılaştırıcı ve Toparlayıcı Korse Ten

Mayi Tuz satıcılı ürünlerde %40 indirim: 2 kg iyotlu kaynak tuzu 580 TL yerine net 348 TL!

Mayi Tuz satıcılı ürünlerde %40 indirim: 2 kg iyotlu kaynak tuzu 580 TL yerine net 348 TL!

Doğal kaynak suyundan elde edilen katkısız ve saf yapısıyla sofraların mineral dengesini koruyan 2000 gramlık ince öğütülmüş iyotlu kaynak tuzu.

Mayi Tuz İyotlu İnce Kaynak Tuzu 2000 g

Kremi dudak balmları 199,90 TL ve KREMI100 koduyla sepette 600 TL'ye 100 TL indirim!

Kremi dudak balmları 199,90 TL ve KREMI100 koduyla sepette 600 TL'ye 100 TL indirim!

%70'e varan indirimlerle dudakları derinlemesine besleyen balmların 199,90 TL'ye indiği kampanyada KREMI100 koduyla sepette ekstra 100 TL tasarruf fırsatı.

Kremi Nemlendirici Dudak Balmları ve Bakım Ürünleri

VOID Studios göğüs logolu çizgili oversize uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

VOID Studios göğüs logolu çizgili oversize uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!

Dökümlü rahat kesimi, kontrast çizgili deseni, yumuşak dokulu kumaşı ve göğüsteki minimal logo detayıyla sonbahar sokak stilini zahmetsizce yükselten parça.

VOID Studios Chest Logo Çizgili Premium Oversize Long Sleeve

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Vichy uzman saç ve cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 350 TL Şehre Dönüş indirimi!

Vichy uzman saç ve cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 350 TL Şehre Dönüş indirimi!

Dercos kepek şampuanlarından Mineral 89 nemlendirici seruma ve Liftactiv yaşlanma karşıtı bakımlara kadar dermatolojik favorilerde avantajlı sepet fırsatı.

Vichy Uzman Cilt ve Saç Bakım Koleksiyonu

Whey Protein Chocolate Coconut bar lansmana özel 999,00 TL yerine net 799,00 TL!

Whey Protein Chocolate Coconut bar lansmana özel 999,00 TL yerine net 799,00 TL!

Çikolata ve Hindistan cevizinin uyumunu yüksek kaliteli whey proteiniyle buluşturan, antrenman sonrasında veya gün içinde tatlı krizlerini temiz içerikle çözen lansman kutusu.

Whey Protein Bar Chocolate Coconut Lansman Paketi

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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