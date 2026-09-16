Bugün İndirimde Neler Var? 16 Eylül 2026 Günün Fırsatları
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Hem gardırobunuzu hem de evinizi yenileyecek dev fiyat düşüşleri listelendi! Skechers’ın son bir yılın en dip seviyesini gören konforlu spor ayakkabısından seyahatlerin kurtarıcısı ultra hafif kabin boy valizlere, akım korumalı prizlerden Bioderma ve Vichy dermokozmetik fırsatlarına kadar günün en cazip indirimlerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 16.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Skechers Skech-Lite Pro kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü 5.540,97 TL yerine net 3.250,00 TL!
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Anthony Jackson Trion kabin boy ABS valiz son 365 günün en düşüğü net 1.244,92 TL!
Akım korumalı 3'lü topraklı çoklu priz son 365 günün en düşüğü 990,00 TL yerine net 689,00 TL!
We Baby Bears lisanslı yemek kabı ve suluk seti %33 indirimle 449,99 TL yerine net 299,99 TL!
Bioderma Sensibio Foaming Gel 500 ml sepete özel 1.450,00 TL yerine net 1.232,50 TL!
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MJCARE 5'li karışık yüz maskesi seti yarı fiyatına 279,90 TL yerine net 139,95 TL!
Hafif toparlayıcı slip korse sepete özel 427,99 TL yerine net 299,59 TL!
Mayi Tuz satıcılı ürünlerde %40 indirim: 2 kg iyotlu kaynak tuzu 580 TL yerine net 348 TL!
Kremi dudak balmları 199,90 TL ve KREMI100 koduyla sepette 600 TL'ye 100 TL indirim!
VOID Studios göğüs logolu çizgili oversize uzun kollu tişört 899,00 TL yerine net 699,00 TL!
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Vichy uzman saç ve cilt bakım ürünlerinde 1.500 TL'ye 350 TL Şehre Dönüş indirimi!
Whey Protein Chocolate Coconut bar lansmana özel 999,00 TL yerine net 799,00 TL!
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