Stanley Termos Arayanlara: ŞOK 16 Eylül 2026 Kataloğuna Giriyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ŞOK 16 - 22 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK market katalog içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın Fırsatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏽
Alpina Cam Ankastre Set 8.799 TL
Stanley The Iceflow Pipetli Termos Bardak 0,7 L 1.750 TL
Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye 250 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Standlı Banyo Seti 450 TL
Turşu Hazırlıkları
Arzum AR2001 Tost ve Izgara Makinesi 5.099 TL
Columbia Voyager FLX PCT Erkek Ayakkabı 5.999 TL
👇🏽
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın