article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Stanley Termos Arayanlara: ŞOK 16 Eylül 2026 Kataloğuna Giriyor!

etiket Stanley Termos Arayanlara: ŞOK 16 Eylül 2026 Kataloğuna Giriyor!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.09.2026 - 10:32 Son Güncelleme: 16.09.2026 - 10:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 16 - 22 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK market katalog içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇🏽

👇🏽

Alpina Cam Ankastre Set 8.799 TL

Alpina Cam Ankastre Set 8.799 TL

  • Philips XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge 10.499 TL

  • Skytech 55' 139 Ekran 4K QLED Whale TV 18.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL

  • Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

  • Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi 1.699 TL

  • Torima Çok Amaçlı Elektrikli Tencere 1.6 L 699 TL

  • Braun Multiquick 5 Vario El Blender 1.999 TL

  • Sinbo Ssm-2587 Tost Makinesi 499 TL

  • Emsan Cam Kettle 899 TL

  • Petrix Dijital El Tartısı 250 TL

Stanley The Iceflow Pipetli Termos Bardak 0,7 L 1.750 TL

Stanley The Iceflow Pipetli Termos Bardak 0,7 L 1.750 TL

  • Stanley The Legendary Classic Termos 0,94 L 2.750 TL

  • Papilla Ocak Üstü Tost Makinesi 999 TL

  • Emaye Kızartma Tavası 425 TL

  • Kapaklı Güveç Tencere 175 TL

  • Dolma Taşı - Sırsız 75 TL

  • Sıralı Kase 4'lü 100 TL

  • Paşabahçe Ramekin Kase 6'lı 225 TL

  • Borcam Kulplu Kare Tepsi 275 TL

  • Standlı Kare Cam Tuzluk & Baharatlık Seti 175 TL

  • Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 1000 cc 125 TL

  • Bambu Kapaklı Çizgili Cam Kavanoz 1500 cc 150 TL

  • Cam Tuzluk & Karabiberlik Seti 6'lı 100 TL

  • Rooc Yağ Bıçağı 6'lı 175 TL

  • Desenli Cam Küllük 75 TL

  • TantiToni Silikon Servis Gereçleri 125 TL

İndirimli Stanley termoslara buradan göz atmayı unutmayın.

Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye 250 TL

Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye 250 TL

  • Nako Bonbon Lüks / Kristal Yumak 2'li 100 TL

  • Bambu Kapaklı Sepet Küçük Boy 250 TL

  • Bambu Kapaklı Sepet Orta Boy 299 TL

  • Bambu Kapaklı Sepet Büyük Boy 350 TL

  • Dinar su Emboss Banyo Paspas Seti 2'li 449 TL

  • Bambu Katlanabilir Çamaşır Sepeti 599 TL

  • 3'lü Bambu Sepet Seti Dikdörtgen 450 TL

  • 3'lü Bambu Sepet Seti Oval 450 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 125 TL

  • Su Emici Banyo Matı 125 TL

  • Luxin Kabin Boy Valiz Vizon 1.099 TL

  • Luxin Orta Boy Valiz Vizon 1.199 TL

  • Luxin Büyük Boy Valiz Vizon 1.399 TL

  • Kapı Önü Paspası 175 TL

  • Ponpon Anahtarlık 75 TL

  • Kendi Posterini Yap! Kitap Çeşitleri 150 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Standlı Banyo Seti 450 TL

Standlı Banyo Seti 450 TL

  • Mini Ütü Masası 499 TL

  • Deri Kulplu Kapaklı Kutu 23 L 299 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 8 L 125 TL

  • Çamaşır Selesi 35 L 250 TL

  • Silikon Mandal 10'lu 50 TL

  • Çift Hazneli Diş Fırçalık 199 TL

  • Tabak Sabunluk 150 TL

  • Sıvı Sabunluk 199 TL

  • Wc Fırça 75 TL

  • Çöp Kovası 6,2 L 125 TL

  • Renkli Temizlik Kovası 10 L 125 TL

  • Parex Quickpick Temizlik Seti 675 TL

  • 8 Raflı 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2.500 TL

  • Metal 3 Kapaklı Ayakkabılık 1.990 TL

  • Hasır Organizer Çeşitleri 350 TL

Turşu Hazırlıkları

Turşu Hazırlıkları

Arzum AR2001 Tost ve Izgara Makinesi 5.099 TL

Arzum AR2001 Tost ve Izgara Makinesi 5.099 TL

  • Simfer SK4605 Retro Dijital 20 L Mikrodalga Fırın 3.749 TL

  • Arzum AR1192 Shake'N Take Duo Kişisel Blender 2.599 TL

  • Arzum AR6043 Steamlux Buharlı Ütü 3.399 TL

  • Simfer SK-6302 Clean Power S4 Yatay Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.849 TL

  • Arzum AR6048 SteamArt Plus Buhar Kazanlı Ütü 9.399 TL

  • Garaj Home Elmas Tv Sehpası 2.099 TL

  • Garaj Home Damla 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 4.699 TL

  • Garaj Home Nisa Tek Kişilik Karyola 4.699 TL

Columbia Voyager FLX PCT Erkek Ayakkabı 5.999 TL

Columbia Voyager FLX PCT Erkek Ayakkabı 5.999 TL

  • Columbia Benson CRZ Erkek Ayakkabı 4.999 TL

  • Columbia Konos TRS Outdry Kadın Ayakkabı 6.999 TL

  • Columbia Vertisol Trail Erkek Ayakkabı 5.999 TL

  • Columbia Voyager FLX Erkek Ayakkabı 5.999 TL

  • Columbia Vertisol Trail Kadın Ayakkabı 4.999 TL

  • Columbia Bahama X Relaxed Erkek Ayakkabı 4.999 TL

  • Columbia Bethany CRZ Kadın Ayakkabı 4.999 TL

👇🏽

👇🏽

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın