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22 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 22 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.09.2026 - 12:47
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22 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
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Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL

Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 139 TL

  • Jenny & Willy Premium Bebek Bezi Aylık Paket (Maxi / Junior / X Large) 419 TL

  • Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 389 TL

  • Doa Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 49 TL

  • Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 129 TL

  • ABC Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 120 TL

  • Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 85 TL

  • Maylo 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 40'lı 289 TL

  • Maylo 3 Katlı Kağıt Havlu 16'lı 199 TL

  • Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı 2x840 ml 299 TL

  • Cif Ultra Kireç Çözücü & Yağ Sökücü 2 x 750 ml 149 TL

  • Dalan Sıvı Sabun 3 L 109 TL

  • Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 119 TL

  • Ivory Islak Cep Mendili 3x20'li 29 TL

  • Maylo Kağıt Mendil 10'lu 34,50 TL

  • Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 28'li 149 TL

  • Red Queen Banyo Lifi 35 TL

  • Pantene Şampuan 625 ml 179 TL

  • Pantene Saç Kremi 500 ml 179 TL

  • Quickdish Temizlik Bezi 2'li 79 TL

  • Quickdish Ovma Telli Bulaşık Bezi 2'li 59 TL

  • Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 5'li 174 TL

  • Mr.Green Peluş Mikrofiber Bezi 2'li 89 TL

  • Duru Düş Banyo Sabunu 4x150 g 129 TL

  • Pereja Duş Jeli 500 ml 79 TL

  • Pereja Köpük Sabun 500 ml 79 TL

  • Kiğılı Deodorant 150 ml 99 TL

  • Kiğılı Parfüm 100 ml 319 TL

  • Banat Pro 6240 Diş Fırçası 59 TL

  • Signal Beyazlatıcı Sistem Diş Macunu 99 TL

  • Naturalove Çarmlı Tırnak Makası 69 TL

  • Naturalove Cımbız 99 TL

  • Naturalove Figürlü Tarak 199 TL

  • Pop Girls El Kremi 30 ml 119 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 449 TL

Turna Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L 449 TL

  • Aynes Kidy Süt Çeşitleri 180 ml 13,50 TL

  • Aynes %1,5 Yağlı Süt 200 ml 13,50 TL

  • Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

  • Pınar Az Yağlı Beyaz Peynir 900 g 219 TL

  • Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 299 TL

  • Pınar Beyaz Tam Yağlı Taze Peynir 350 g 149 TL

  • Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199,50 TL

  • Pınar Kefir 1 L 79,50 TL

  • Torku Ayran 1 L 47,50 TL

  • Altınkılıç Yaban Mersinli Kefir 250 ml 42,50 TL

  • Sek Naneli Ayran 300 ml 18,50 TL

  • Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL

  • Dost Çilekli Pastörize Süt 1 L 59 TL

  • Altınkılıç Kayısı & Keten Tohumlu Kefir 250 ml 42,50 TL

  • Dost Şalgamlı Ayran 285 ml 15 TL

  • Banvit Piliç Nugget Tempura 700 g 169 TL

  • Banvit Çıtır Piliç Topları 1000 g 169 TL

  • Lezzethane Mini Gül Böreği 500 g 99 TL

  • Sultan Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

  • Danet Dana Macar Salam 150 g 89 TL

  • Aytaç Dana Dürüm 180 g 79 TL

  • Akşeker Pilav Üstü Tavuk Döner 320 g 99 TL

  • Gedik Piliç Schnitzel 1000 g 129 TL

Toffifee Karamelli Fındık Kremalı Bütün Fındıklı Çikolata 200 g 149 TL

Toffifee Karamelli Fındık Kremalı Bütün Fındıklı Çikolata 200 g 149 TL

  • Merci Stick Çikolata 400 g 399 TL

  • Rafık Ceviz İçi 200 g 115 TL

  • Doritos Mısır Cipsi 125 g 49,50 TL

  • Simbat Mısır Kavurgası 200 g 27,50 TL

  • Züber Protein Bar Çeşitleri 45 g 69 TL

  • Çerezos Mısır Çerezi 150 g 49,50 TL

  • Flipperz Devrilmez Oyuncaklı Şekerleme 10 g 95 TL

  • Mixim İzmir Bombası 220 g 79 TL

  • Tayaş Damla Party Mix Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 200 g 39 TL

  • Falım 5'li Şekersiz Sakız Çeşitleri 37,50 TL

  • Yupokral Şakir Meyve Aromalı Meyve Sulu Yumuşak Şekerleme 120 g 49 TL

  • Bebeto Marshmallow Yumuşak Şekerleme 250 g 37 TL

  • Tada Biscotti Kraker Çeşitleri 110 g 99 TL

  • Yayla 7 Tohumlu Pirinç Patlağı 80 g 39 TL

  • Patito Patates Cipsi 135 g 39 TL

  • Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Top Gofret 37,5 g 49 TL

  • Raffaello Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Top Gofret 40 g 39 TL

  • Galbusera Çikolata Parçacıklı Kremalı Gofret 140 g 59 TL

  • Ülker Çikolatalı Gofret 7x36 g 95 TL

  • Eti Canga Yer Fıstıklı Kaplamalı Gofret 34 g 17,50 TL

  • Ülker Dolu Dolu Karışık Kuruyemişli Sütlü Çikolata 80 g 99 TL

  • Original Gourmet Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 102 g 69 TL

  • Gürsoy Dore Sütlü Fındık Ezmesi 350 g 229 TL

  • Snickers Yer Fıstığı ve Karamel Aromalı Sütlü Çikolata Kreması 200 g 149 TL

  • Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 g 225 TL

23 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

23 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

  • TCL 75' 4K Ultra HD Google TV 75V6D: 48.900 TL

  • Darel Çalışma Masası: 1.550 TL

  • Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 7.950 TL

  • Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 12.950 TL

  • Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu: 6.250 TL

  • Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası: 1.750 TL

  • Pana Metal Gövdeli Kitaplık: 1.650 TL

  • Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL

  • Casio Kadın Kol Saati: 1.150 TL

  • G-Shock Kadın Kol Saati: 4.750 TL

  • Timberland Erkek Kol Saati: 2.250 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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