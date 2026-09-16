700 Kilo Altın Çıkarıp Servet Kazandı: Efsane Madenci Şimdi Kulübede Yaşıyor

Osório, madenin en parlak yıllarında bulduğu altınla hayatını tamamen değiştirmişti. Kendi ifadesiyle: 'Uçak aldım, birkaç araba aldım, iyi olan her şeyi satın aldım.' Ancak paranın bir kısmını yatırdığı banka battı, diğer yatırımları da tek tek elinden çıktı.

Bugün Curionópolis'te, eski madenin göle dönüşen çukurunun kıyısındaki mütevazı ahşap evinde yaşayan Osório, koltuk değnekleriyle dolaşarak toprağı eşelemeyi sürdürüyor. Haftada yalnızca birkaç gram altın çıkarabilse de büyük bir altın damarının hâlâ onu beklediğine inanıyor.