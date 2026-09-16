article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
700 Kilo Altın Çıkarıp Servet Kazandı: Efsane Madenci Şimdi Kulübede Yaşıyor

700 Kilo Altın Çıkarıp Servet Kazandı: Efsane Madenci Şimdi Kulübede Yaşıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 10:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'nın efsanevi altın madeni Serra Pelada'da 1980'lerde on binlerce kişi aynı hayali kurdu: Bir gecede zengin olmak! Bu hayali gerçekleştirenlerden biri olan Chico Osório, yıllar içinde verdiği röportajlarda yaklaşık 700 kilo altın çıkardığını anlattı ve bu servetle uçak, araba aldı. Ama bugün 73 yaşındaki Osório, mütevazı bir ahşap evde yaşıyor ve hâlâ toprağın içinde altın arıyor!

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koltuk Değneğiyle Altın Arıyor: Bir Zamanlar Uçak Sahibiydi

Koltuk Değneğiyle Altın Arıyor: Bir Zamanlar Uçak Sahibiydi

Osório, madenin en parlak yıllarında bulduğu altınla hayatını tamamen değiştirmişti. Kendi ifadesiyle: 'Uçak aldım, birkaç araba aldım, iyi olan her şeyi satın aldım.' Ancak paranın bir kısmını yatırdığı banka battı, diğer yatırımları da tek tek elinden çıktı.

Bugün Curionópolis'te, eski madenin göle dönüşen çukurunun kıyısındaki mütevazı ahşap evinde yaşayan Osório, koltuk değnekleriyle dolaşarak toprağı eşelemeyi sürdürüyor. Haftada yalnızca birkaç gram altın çıkarabilse de büyük bir altın damarının hâlâ onu beklediğine inanıyor.

Serra Pelada'nın Altın Günleri Geride Kaldı!

Serra Pelada'nın Altın Günleri Geride Kaldı!

1980'lerde Serra Pelada, dünyanın en büyük açık altın madenlerinden birine dönüştü. On binlerce kişinin elle kazdığı dev krater, 180 metre derinliğe ulaştı. Hatta dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastião Salgado, sırtlarında 30 kiloluk toprak çuvallarıyla merdivenlerden inip çıkan madencileri kareye alarak bu sahneyi ölümsüzleştirdi. Mayıs ayında 81 yaşında hayatını kaybeden Salgado'nun fotoğrafları, Serra Pelada'yı dünya gündemine taşıyan en güçlü belgelerden biri oldu.

Dönemin madencilerinden Lucindo Ferreira (72), o yılları hâlâ özlemle anlatıyor: 'Bolluk zamanıydı, herkes mutluydu... çünkü hayalleri vardı.' Maden 1992'de kapatıldı, ama pek çok eski madenci bölgeyi hiç terk etmedi.

Altın Herkesi Zengin Etmedi

Altın Herkesi Zengin Etmedi

Bugün Serra Pelada çevresinde yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor. Bir dönem madende çalışan, şimdi ise belediye meclis üyesi olan Francisco Aderbal (63), o günleri 'Merdivenlerden inip çıkıyorduk ve hiç yorulmuyorduk' sözleriyle anlatıyor; o dönemi hem yorucu hem de mutluluk veren bir deneyim olarak hatırlıyor. Madencilere yemek pişirerek aile bütçesine katkı sağlayan Creuza Maria de Conceição (64) ise altının geçiciliğine dikkat çekiyor: 

'Altın, insanların çok bağlandığı bir şey çünkü para veriyor ama bu para bir şekilde hemen tükeniyor.'

Serra Pelada'nın hikayesi yalnızca büyük servetlerin kazanıldığı bir altın madeni hikayesi değil. Binlerce insan yıllarca aynı umudun peşinden giderken, kazılan dev çukur da geride madenin ihtişamından çok farklı bir manzara bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın