700 Kilo Altın Çıkarıp Servet Kazandı: Efsane Madenci Şimdi Kulübede Yaşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Brezilya'nın efsanevi altın madeni Serra Pelada'da 1980'lerde on binlerce kişi aynı hayali kurdu: Bir gecede zengin olmak! Bu hayali gerçekleştirenlerden biri olan Chico Osório, yıllar içinde verdiği röportajlarda yaklaşık 700 kilo altın çıkardığını anlattı ve bu servetle uçak, araba aldı. Ama bugün 73 yaşındaki Osório, mütevazı bir ahşap evde yaşıyor ve hâlâ toprağın içinde altın arıyor!
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koltuk Değneğiyle Altın Arıyor: Bir Zamanlar Uçak Sahibiydi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serra Pelada'nın Altın Günleri Geride Kaldı!
Altın Herkesi Zengin Etmedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın