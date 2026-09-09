Kitapseverlerin Ağustos Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap

Ağustos ayında okurların elinden düşmeyen, edebiyat kulüplerinde en çok tartışılan ve çok satanlar listelerinin zirvesini kapatan kitaplar belli oldu. Psikolojik gerilimlerden modern Türk edebiyatının derin anlatılarına, zamansız dünya klasiklerinden insan ruhunu çözümleyen felsefi metinlere kadar ağustos ayının en çok okunan 15 eseri:

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