Kitapseverlerin Ağustos Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap
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Ağustos ayında okurların elinden düşmeyen, edebiyat kulüplerinde en çok tartışılan ve çok satanlar listelerinin zirvesini kapatan kitaplar belli oldu. Psikolojik gerilimlerden modern Türk edebiyatının derin anlatılarına, zamansız dünya klasiklerinden insan ruhunu çözümleyen felsefi metinlere kadar ağustos ayının en çok okunan 15 eseri:
Bu içerik 09.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Sevme Sanatı (Bir Eylem Olarak Sevmek) - Erich Fromm
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2. Sakın Yalan Söyleme - Freida McFadden
3. El Kızı - Orhan Kemal
4. Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez
5. Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı - Colleen Hoover
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6. Kınalı Serçe - Şermin Yaşar
7. Sığırlar ve İnsanlar - Ana Paula Maia
8. Erkek Arkadaş - Zehra Uzun
9. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez
10. Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü - Stuart Turton
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11. Hizmetçi - Freida McFadden
12. Bülbül - Kristin Hannah
13. İşin Aslı, Judit ve Sonrası - Sándor Márai
14. Baş Belaları ve Başyapıtları - Yiğit Aydın
15. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar
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