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Kitapseverlerin Ağustos Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap

etiket Kitapseverlerin Ağustos Ayında En Çok Okuduğu 15 Kitap

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
09.09.2026 - 21:44
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Ağustos ayında okurların elinden düşmeyen, edebiyat kulüplerinde en çok tartışılan ve çok satanlar listelerinin zirvesini kapatan kitaplar belli oldu. Psikolojik gerilimlerden modern Türk edebiyatının derin anlatılarına, zamansız dünya klasiklerinden insan ruhunu çözümleyen felsefi metinlere kadar ağustos ayının en çok okunan 15 eseri:

Bu içerik 09.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Sevme Sanatı (Bir Eylem Olarak Sevmek) - Erich Fromm

1. Sevme Sanatı (Bir Eylem Olarak Sevmek) - Erich Fromm

Sevginin sadece bir his değil, emek, bilgi ve sorumluluk gerektiren bilinçli bir pratik olduğunu anlatan, insan ilişkilerine dair bakış açısını kökten tazeleyen zamansız bir başucu klasiği.

Sevme Sanatı - Erich Fromm

Bakış açınızı değiştirecek bir eser. Zira sevmek, ciddi bir eylemdir.

2. Sakın Yalan Söyleme - Freida McFadden

2. Sakın Yalan Söyleme - Freida McFadden

Kardan kapanmış bir dağ evinde mahsur kalan bir çift ve evin geçmişindeki karanlık sırlar üzerinden kurgulanan, son sayfasına kadar tempoyu düşürmeyen soluksuz bir psikolojik gerilim.

Sakın Yalan Söyleme - Freida McFadden

Harika bir kitaptı! Benim için yeni bir yazar olduğundan, ters köşelerine şaşırdım ve her sayfayı merakla okudum. Ortalarına doğru biraz sıkıldığım bir bölüm oldu ama sonlara doğru kitap tekrar harika bir hal aldı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yazarın diğer kitaplarınada şans vereceğim

3. El Kızı - Orhan Kemal

3. El Kızı - Orhan Kemal

Toplumsal baskıların, sınıf çatışmasının ve aile içi adaletsizliğin ortasında tek başına hayata tutunmaya çalışan bir kadının dramını usta kalemiyle anlatan sarsıcı bir Türk edebiyatı başyapıtı.

El Kızı - Orhan Kemal

Sen bu kitabı nasıl yazdın Orhan Kemal nasıl 😔 Ben okurken kriz geçirdim harika alın okuyun.

4. Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

4. Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

Gündelik hayatın ince sızılarını, kadınlık hallerini ve ilişkilerin sessiz kırılmalarını duygu sömürüsünden uzak, duru ve sıcacık bir dille aktaran etkileyici öykü toplamı.

Çiçeklenmeler - Melisa Kesmez

5. Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı - Colleen Hoover

5. Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı - Colleen Hoover

Yaralanan ünlü bir yazarın yarım kalan kitap serisini tamamlamak için evine giren bir gölge yazarın bulduğu tüyler ürpertici otobiyografiyle başlayan, akıl oyunlarıyla dolu karanlık bir roman.

Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı - Colleen Hoover

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6. Kınalı Serçe - Şermin Yaşar

6. Kınalı Serçe - Şermin Yaşar

Geçmişin sokaklarında, çocukluğun masum anlarında ve unutulmaya yüz tutmuş mahalle sıcaklığında gezdiren, okurun kalbine doğrudan dokunan nostaljik ve dokunaklı bir anlatı.

Kınalı Serçe - Şermin Yaşar

Kitap öğretici olmasının yanı sıra akıcı ve merak uyandıran bir kitap.

7. Sığırlar ve İnsanlar - Ana Paula Maia

7. Sığırlar ve İnsanlar - Ana Paula Maia

Bir mezbahada çalışan işçilerin gözünden insan ile hayvan, şiddet ile varoluş arasındaki ince çizgiyi sorgulayan, sert, çarpıcı ve unutulması güç bir çağdaş metin.

Sığırlar ve İnsanlar - Ana Paula Maia

Kitap çok iyiydi. Alt metinleri çok fazla olan, insanı düşünmeye zorlayan güzel bir kitaptı. George Orwell sevenler çok beğenir.

8. Erkek Arkadaş - Zehra Uzun

8. Erkek Arkadaş - Zehra Uzun

Modern ilişkilerin çelişkilerini, gençlik sancılarını ve kimlik arayışını samimi, ironik ve akıcı bir üslupla sayfalarına taşıyan yeni nesil bir ilk roman.

Erkek Arkadaş - Zehra Uzun

9. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez

9. Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez

Macondo kasabasının kuruluşundan çöküşüne uzanan Buendía ailesinin destansı öyküsüyle büyülü gerçekçilik akımının zirve noktasını temsil eden ölümsüz bir edebiyat anıtı.

Yüzyıllık Yalnızlık - Gabriel García Márquez

10. Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü - Stuart Turton

10. Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü - Stuart Turton

Bir cinayeti çözmek için her gün farklı bir konuğun bedeninde uyanarak aynı günü baştan yaşayan bir kahramanın peşinde, Agatha Christie kurgusunu Groundhog Day döngüsüyle birleştiren zekice bir gizem.

Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü - Stuart Turton

Sağlam geldi. Harika ve çok özgün bir kurgu. Elimden bırakamadım özellikle sonlara doğru her sayfada yeni bir şok edici gerçek ortaya çıkıyor asla tahmin edemiyorsunuz.

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11. Hizmetçi - Freida McFadden

11. Hizmetçi - Freida McFadden

Varlıklı bir ailenin lüks malikanesinde işe başlayan genç bir hizmetçinin kilitli kapılar ardında keşfettiği tehlikeli sırlar ve beklenmedik ters köşelerle dolu akıcı bir gerilim serüveni.

Hizmetçi - Freida McFadden

12. Bülbül - Kristin Hannah

12. Bülbül - Kristin Hannah

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da direnişin, fedakarlığın ve hayatta kalma mücadelesinin iki kız kardeş üzerinden anlatıldığı, gözyaşlarını tutması zor bir tarihi kurgu.

Bülbül - Kristin Hannah

13. İşin Aslı, Judit ve Sonrası - Sándor Márai

13. İşin Aslı, Judit ve Sonrası - Sándor Márai

Bir burjuva erkeği, onun eşi ve hizmetçi kökenli genç bir kadın arasındaki karmaşık aşk üçgenini üç farklı bakış açısıyla masaya yatıran, tutku ve sınıf ayrımı üzerine derinlikli bir Macar klasiği.

İşin Aslı, Judit ve Sonrası - Sándor Márai

14. Baş Belaları ve Başyapıtları - Yiğit Aydın

14. Baş Belaları ve Başyapıtları - Yiğit Aydın

Sanat tarihinin dahi, sıra dışı ve kimi zaman huysuz figürlerinin yaratım sancılarını ve ortaya koydukları başyapıtların perde arkasını merak uyandırıcı anekdotlarla anlatan keyifli bir derleme.

Baş Belaları ve Başyapıtları - Yiğit Aydın

15. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

15. Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

Kuşaklar arası sırlar, suskunluklar ve kırgınlıklar üzerinden aile kavramını yeniden düşünmeye sevk eden, insanın iç sesini sayfalarına döken dokunaklı bir roman.

Söyleme Bilmesinler - Şermin Yaşar

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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