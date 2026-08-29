article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Giyim
Kahveden Robota, Ayakkabıdan Atıştırmalığa: Gülümseten Fırsatlarla Sepetini Dolduracak Marka İndirimleri!

etiket Kahveden Robota, Ayakkabıdan Atıştırmalığa: Gülümseten Fırsatlarla Sepetini Dolduracak Marka İndirimleri!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 00:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amazon'da sepetleri dolduran 'Gülümseten Fırsatlar' kampanyası başladı! Akıllı robot süpürgelerden LEGO yapım setlerine, Puma ve Camper'ın popüler ayakkabılarından Karaca mutfak aletlerine, gurme kahvelerden sağlıklı atıştırmalıklara ve ev temizliğinin lider markalarına kadar kaçırılmayacak indirimler bir arada. İhtiyaç listenizi tamamlamadan önce öne çıkan bu markaları mutlaka inceleyin.

Bu içerik 29.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MOVA akıllı robot süpürge ve dikey süpürgelerde gülümseten fiyatlar!

MOVA akıllı robot süpürge ve dikey süpürgelerde gülümseten fiyatlar!

Yüksek emiş gücü, kendi kendini temizleyen akıllı istasyonları ve ıslak-kuru zemin temizleme teknolojisiyle ev işlerini zahmetsiz hale getiren MOVA temizlik robotları.

MOVA Robot Süpürge ve Dikey Islak Kuru Süpürgeler

LEGO yapım setlerinde hayal gücünü geliştiren Marka Haftası indirimleri!

LEGO yapım setlerinde hayal gücünü geliştiren Marka Haftası indirimleri!

Disney Pixar modellerinden müzik seti ve çiçek temalı Creator serilerine kadar hem çocuklara hem yetişkin koleksiyonerlere özel LEGO fırsatları.

LEGO Speed Champions ve Creator Yapım Setleri

PUMA kadın ve erkek spor ayakkabılarda gülümseten fiyatlar!

PUMA kadın ve erkek spor ayakkabılarda gülümseten fiyatlar!

Kalın tabanlı retro modellerden süet ve deri sokak stili sneaker çeşitlerine kadar gün boyu konfor ve şıklık sunan zamansız Puma koleksiyonu.

Puma Spor Ayakkabı ve Sneaker Çeşitleri

Karaca mutfak grubu ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsatlar!

Karaca mutfak grubu ve küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsatlar!

Bol köpüklü közde Türk kahvesi makinelerinden stand mikserlere, paslanmaz çelik tencerelerden sofra ürünlerine kadar mutfakları baştan donatan Karaca ürünleri.

Karaca Kahve Makinesi, Mutfak Şefi ve Çelik Tencere Modelleri

Julius Meinl gurme çekirdek ve filtre kahvelerde gülümseten fiyatlar!

Julius Meinl gurme çekirdek ve filtre kahvelerde gülümseten fiyatlar!

Präsident ve Jubiläum serisi gibi Viyana kahve kültürünün en prestijli aromatik kahvelerini kahveseverlerle buluşturan zengin çekirdek ve öğütülmüş kahveler.

Julius Meinl Çekirdek ve Filtre Kahve Çeşitleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jack & Jones erkek boxer ve basic tişörtlerde gülümseten fırsatlar!

Jack & Jones erkek boxer ve basic tişörtlerde gülümseten fırsatlar!

Kaliteli pamuk dokusu, modern oversize ve regular fit kalıpları, minimal logo detaylarıyla her mevsim kombinlerin kurtarıcısı olan Jack & Jones üst giyim parçaları.

Jack & Jones Erkek Tişört ve Giyim Koleksiyonu

Camper ikonik kadın ve erkek ayakkabılarında gülümseten fırsatlar!

Camper ikonik kadın ve erkek ayakkabılarında gülümseten fırsatlar!

Özel nakışlı nubuk ve süet modellerden zamansız bağcıklı sneaker tasarımlarına kadar ayak anatomisini destekleyen üst düzey konforlu Camper ayakkabılar.

Camper Deri ve Süet Günlük Ayakkabı Modelleri

Züber sağlıklı atıştırmalıklarda Marka Festivali'ne özel gülümseten fiyatlar!

Züber sağlıklı atıştırmalıklarda Marka Festivali'ne özel gülümseten fiyatlar!

İlave şekersiz Peanutzilla fıstık ezmelerinden yüksek proteinli barlara, serinletici Ice Tea çeşitlerinden Noutos nohut cipslerine kadar fit atıştırmalıklar.

Züber Protein Bar, Fıstık Ezmesi ve Sağlıklı Atıştırmalıklar

Unilever temizlik devlerinde (Domestos, Cif, OMO, Yumoş, Rinso) dev indirim!

Unilever temizlik devlerinde (Domestos, Cif, OMO, Yumoş, Rinso) dev indirim!

Kıyafetlere mis gibi koku veren yumuşatıcılardan yoğun çamaşır sularına, leke çıkarıcı deterjanlardan sprey yüzey temizleyicilere kadar evinizin tüm hijyen ihtiyacı avantajlı fiyatlarla yayında.

OMO, Yumoş, Domestos ve Cif Ev Temizlik Ürünleri

ETİ efsaneleşen atıştırmalıklarında çay saatlerine özel gülümseten fırsatlar!

ETİ efsaneleşen atıştırmalıklarında çay saatlerine özel gülümseten fırsatlar!

Tutku, Cin, Crax çubuk kraker ve Popkek gibi hem okul beslenmelerinde hem ofis molalarında damakları şenlendiren çıtır çıtır ve leziz ETİ ürünleri.

ETİ Bisküvi, Kek ve Çerez Atıştırmalık Çeşitleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alpro Barista yulaf içeceğinde kahveseverlere özel 3 al 2 öde fırsatı!

Alpro Barista yulaf içeceğinde kahveseverlere özel 3 al 2 öde fırsatı!

Kahvelerde ipeksi ve yoğun bir köpük oluşturan, %100 bitkisel, laktozsuz ve ilave şekersiz içeriğiyle hem sıcak hem soğuk kahve tariflerine lezzet katan sütler 3 al 2 öde kampanyasıyla herkesin gözdesi. 

Seçili Alpro Ürünlerinde 3 al 2 Öde!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın