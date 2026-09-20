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Galatasaray'da Eleştirilen İsim İlkay Gündoğan'ın Eşinden Taraftara Sert Yanıt: "Hocanıza Sorun"

Galatasaray'da Eleştirilen İsim İlkay Gündoğan'ın Eşinden Taraftara Sert Yanıt: "Hocanıza Sorun"

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 17:51
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Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmasının ardından İlkay Gündoğan'ın otobüse gülerek binmesi taraftarların tepkisini çekti. Eleştirilere dayanamayan eşi Sara Gündoğan, sosyal medyadan taraftarlara sesledi. Gündoğan, oynatılmama nedeninin kendisine değil teknik direktöre sorulması gerektiğini belirtti.

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Galatasaray'ın 4-0 mağlubiyeti sonrası tepkiler büyüdü

Galatasaray'ın 4-0 mağlubiyeti sonrası tepkiler büyüdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası takım otobüsüne binerken gülümseyen İlkay Gündoğan, taraftarların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Gündoğan'ın performansı ve tutumu sertçe eleştirildi.

Sara Gündoğan'dan taraftara sert cevap

Sara Gündoğan'dan taraftara sert cevap

Eleştirilerin büyümesi üzerine Sara Gündoğan sosyal medyadan yanıt verdi. 'Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik' dedi. Maaş eleştirilerine de değinen Gündoğan, eşinin kulüp için özveride bulunduğunu savundu. 'Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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