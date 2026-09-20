Galatasaray'da Eleştirilen İsim İlkay Gündoğan'ın Eşinden Taraftara Sert Yanıt: "Hocanıza Sorun"

Eleştirilerin büyümesi üzerine Sara Gündoğan sosyal medyadan yanıt verdi. 'Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik' dedi. Maaş eleştirilerine de değinen Gündoğan, eşinin kulüp için özveride bulunduğunu savundu. 'Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti' dedi.