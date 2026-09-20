Galatasaray'da Eleştirilen İsim İlkay Gündoğan'ın Eşinden Taraftara Sert Yanıt: "Hocanıza Sorun"
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Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmasının ardından İlkay Gündoğan'ın otobüse gülerek binmesi taraftarların tepkisini çekti. Eleştirilere dayanamayan eşi Sara Gündoğan, sosyal medyadan taraftarlara sesledi. Gündoğan, oynatılmama nedeninin kendisine değil teknik direktöre sorulması gerektiğini belirtti.
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Galatasaray'ın 4-0 mağlubiyeti sonrası tepkiler büyüdü
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Sara Gündoğan'dan taraftara sert cevap
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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